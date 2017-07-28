Долго, долго и далеко летит самолет. Летит через всю страну, забираясь далеко на север — почти до Ледовитого океана, чтобы доставить пассажиров из Москвы на Камчатку. В комфортабельном «Боинге» у каждого свой экран, на котором можно отследить маршрут и удостовериться в том, что под тобой проплывают Уральские горы, золотом множества рукавов в закатном солнце сияет огромная в нижнем течении Обь, сотнями и тысячами озёр поблескивает ЯНАО. Енисей и плато Путорана увидеть не удаётся — плотный ковёр облаков. Кроме того, наступает ночь. Но — всего минут на 10-15! Только что опустившись за горизонт, солнце вскоре поднимается вновь. Вторая ночь почти без сна из-за пересадок и смещений времени. Будет и третья — переезды ещё не закончились. А на обратном пути мы почти обгоним время, вылетев их Петропавловска в 12, в Москву прилетим всего-то в 12-30 того же дня, пробыв в воздухе больше 8 часов! Вроде бы логично из Тюмени лететь на восток, например в Новосибирск, а уж оттуда дальше, в сторону Камчатки. Но как ни выбирай маршрут, получается всё равно через Москву.

Над Петропавловском-Камчатским самолёт делает красивый разворот — как раз удается увидеть и побережье, и «Домашнюю группу» вулканов во главе с самой высокой Корякской сопкой и ближайшей к городу Авачинской сопкой.

Из Петропавловска нашу сборную группу туристов (костяк был из Перми, а также люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Иркутска и Петропавловска-Камчатского) ждет еще один переезд почти на 500 км к северу. Дорога в ту сторону всего одна, и на той примерно через сто километров от столицы, а то и раньше, асфальт заканчивается. Затем — грунтовка разной степени ровности и каменистости.

В поселке Козыревск ночуем перед заброской к северной группе вулканов. Дальше идет только типичный для севера транспорт — вахтовки на базе «ГАЗ-66», «Уралов» и прочих грузовиков повышенной проходимости. Дороги сначала превращаются в лесовозные дорожки, а затем заканчиваются и они. Не остается даже натопанных туристических троп — одни направления.

Основная пешеходная часть нашего маршрута проходит в районе северной группы вулканов. Самый известный в ней, он же самый высокий на всей Камчатке, вулкан Ключевская сопка, свыше 4750 метров. Правда, его мы увидим только издалека — восхождение на него требует специального снаряжения, подготовки, да и не всегда возможно в принципе, вулкан-то действующий. Мы же двигались вокруг вулканов Острый Толбачик и Плоский Толбачик, Большая Удина и Овальная Зимина.

Плоский Толбачик извергался последний раз в 2013 году. «На память» об этом событии остались огромные потоки лавы, протянувшиеся на несколько километров. Лава хотя и застыла в причудливых формах, образуя где-то острые грани, а где-то волны, пузыри и пещеры, но до сих пор «дышит». Когда проходишь по лавовой реке, можно почувствовать ее тепло, а в отдельных местах сквозь трещины выходит горячий газ. Он раскален настолько, что воспламеняет поднесенные к трещине деревянные палки и позволяет зажарить сосиску за полминуты.

Погода и прочие обстоятельства нам благоприятствовали, так что удалось за день подняться на вершину вулкана Плоский Толбачик, на высоту 3150 метров. Не все решилась за день отмахать 26 км и при этом набрать полтора километра высоты. Однако те, кто дошли, не пожалели. Силы были потрачены не зря, а мозоли на ногах искупались особыми впечатлениями — когда еще предстоит заглянуть в кратер вулкана?!

Вообще ландшафт этих мест необычен настолько, что напоминает другую планету. Не зря в свое время в этих краях испытывали первый советский луноход! На десятки километров тянутся поля из черного вулканического песка. Кое-где они уже заросли травой и мхом, где-то еще нет. На десятки или сотни метров поднимаются сравнительно небольшие вулканические конусы. Они разных цветов — от черного до темно-красного. Между ними там и сям попадаются «вулканические бомбы» — круглые камни из лавы размером в рост человека и больше, которые когда-то вулкан «выплюнул» и выбросил на сотни метров от жерла.

Животных на Камчатке в походе встречается достаточно много. Самый милый, забавный и прикормленный зверек — американский суслик, которого здесь называют «евражка». Они шныряют практически возле каждой туристической стоянки, подпрашивая еду. И брать ее готовы буквально из рук или со стола или воровать из палатки — откуда удастся. Более крупный грызун — монгольский суслик тарбаган. Эти встречаются реже и подальше от людей, более пугливы. Вездесущая птица ворона появляется и здесь. Однако камчатские вороны полностью черного цвета, в отличие от сибирских товарок. Местные жители в свое время их обожествляли. Этот божок, «Кутх», изображался в виде человека с головой вороны и считался почему-то существом хоть и сверхъестественным, но глуповатым.

Много на Камчатке комаров, даже в горах на высоте почти до полутора километров. И даже для вроде бы привычных к москитам сибиряков — все равно много. Зато, к счастью, нет клещей.

Ну и конечно, заранее наша группа готовилась, с желанием и трепетом ожидала возможной встречи с медведем. И на пятый день пути бурый хозяин показался! Взрослый молодой самец подпустил достаточно близко — метров до 70. Хотя и видел, и чуял людей, но вел себя очень спокойно, занимался своими делами. То есть по большей части поисками еды. А ночью шумел неподалеку от палаток, так что на следующий день группа все же на всякий случай двинулась дальше.

Помимо северной группы вулканов удалось побывать на Тихом океане, на Халатырском пляже. Там на десятки километров тянется пляж из черного вулканического песка. Купаться холодновато, да и волны очень сильные, но мы все равно окунулись, самые глазастые разглядели касаток и тюленей.

И наконец, последняя точка маршрута — вулкан Мутновский, это уже южнее Петропавловска. Там в июле еще полно снега. Тепло только в горячих источниках, благо неподалеку на выбор — радоновый и сероводородный. Сам кратер вулкана Мутновский напоминает ад, как его изображали в Средние века. Повсюду пар, серый грязный снег, текут мутные потоки, сильный шум и шипение выходящего на поверхность пара, горячие булькающие грязевые ванны. И мощный запах сернистых испарений. Порой настолько сильный, что если облако надуло в твою сторону, становится невозможно дышать, горло перехватывает и легкие сжимает.

В общем, погода и природа на Камчатке для человека достаточно суровы, даже в разгар лета, а путешествие оказывается недешевым, как ни экономь. Но ради удивительных красот и разнообразия природы хотя бы один раз оказаться в этом заповедном крае, на краю России непременно стоит.

От редакции. «Путешествуй по России» — такая рубрика появилась в «Тюменских известиях» давно. Ещё до того, как на государственном уровне прозвучал призыв предпочесть экзотическим зарубежным турам поездки по родной стране. На фотографии нашего автора Павла Моргуна — Камчатка. Знаменитая Авачинская сопка, которую Паша снял из окошка иллюминатора, когда самолёт делал разворот над Петропавловском-Камчатским.

Камчатка показалась ему «совершенно другой планетой». Так что, как видите, космос становится доступным и без предварительных и изнурительных космонавтских нагрузок...