54 тюменские школы будут готовы принять 1 сентября почти 90 тысяч учеников.

Из них 11500 первоклашек. Примечательно, что в послед­нюю пятилетку из года в год их число увеличивается на тысячу. Больше всего первых классов — 26 — оказалось в корпусах 63-й школы. Новый ее корпус в микрорайоне Восточный-2, который будет открыт 1 сентября, примет более 1,5 тысячи учащихся. В нем обустроено 77 кабинетов, предусмотрен отдельный блок для начальной школы, два спортивных и тренажерный зал, хореографическая комната, междисциплинарные лаборатории, кабинет робототехники, интерактивные рекреационные зоны, два обеденных зала.

1 сентября после капитального ремонта начнутся занятия и в школе № 5 (ул. Холодильная, 73а), и в школе № 13. А вот во втором корпусе школы № 9 (ул. Шишкова, 15) капитальный ремонт продолжится до 2018 года — ученики в это время будут учиться в первом ее корпусе.

Капитальный ремонт в конце этого года ждет школа № 30 (здание по Московскому тракту), 89-я школа (здание бывшего «Крепыша»), 58-я школа (по ул. Пржевальского).

И о новых объектах. В будущем году ожидается ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне Ямальский-2. Запланировано строительство школы в районе Мыса и жилом комплексе «Малахово». Готовится проектная документация на строительство школы в микрорайоне Ямальский-1, на капитальный ремонт школы № 30 (по ул. Мира) и рассматривается вопрос о постройке школы в деревне Казарово.