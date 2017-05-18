Тюменская область. Регион установит прямой диалог между крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, представителями малого и среднего бизнеса и инновационными стартапами.

Они смогут пообщаться в рамках блока закупочных сессий на международном Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Тюменском технопарке. Такой формат общения станет новинкой для дискуссионной площадки.

Как нам сообщили в пресс-службе форума, каждая крупная компания проведет свою сессию. В их числе «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ». «Большие игроки» рынка презентуют планы закупок на 2018 год, расскажут о ключевых направлениях развития компаний и перспективах сотрудничества, поделятся информацией об основных принципах осуществления закупочной деятельности, а также разберут «типичные ошибки» при участии в закупочных процедурах. В режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать свои продукты и услуги и предложить сотрудничество представителям компаний.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу.