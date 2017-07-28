Андрею Васильевичу КОШКАРОВУ завтра исполнится 104 года. Он родился 27 августа 1913 года в деревне Киприянова Уватского района.

После семилетки полгода учился в Тобольске на педагогических курсах, некоторое время руководил Уватским Домом социалистической культуры, возглавлял избу-читальню в Демьянском. Вскоре поступает на факультет педагогических работников в городе Молотове (ныне Пермь), затем становится студентом физико-математического факультета Московского педагогического института имени Карла Либкнехта. Наряду с учительским дипломом смог получить звание «младший лейтенант» с присвоением специальности «лётчик-наблюдатель». Экзамен по штурманскому делу у него принимала сама Марина Раскова — знаменитая лётчица, Герой Советского Союза. В 1940-м он был направлен на работу в одну из школ столицы Бурятии Улан-Удэ. В августе 1941 года призван в ряды Красной армии, служил помощником начальника оперативно-разведывательного отдела штаба 316-й штурмовой авиадивизии 12-й воздушной армии, принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте. Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся в Улан-Удэ и в течение шести лет служил в МВД Бурятской АССР на различных должностях, занимался с беспризорниками. Был инспектором учебно-воспитательной работы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, заместителем начальника отдела БДББ, начальником учебной части. В ноябре 1951-го откомандирован в распоряжение управления Средазгидростроя МВД СССР на должность директора гидротехнического техникума в городе Нукус Узбекской ССР. В 1956 году переехал в Тюмень, на первое время его приютил в своём доме уватский земляк, Герой Советского Союза Яков Неумоев. 18 лет отдал работе в лесотехническом техникуме: преподавал математику и одновременно до 1969 года являлся заведующим заочного отделения, затем заместителем директора техникума по учебно-воспитательной работе. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими другими наградами, майор в отставке. Известен в городе как заядлый шахматист, часто выступавший в соревнованиях, пишет стихи. Живёт в Тюмени.

Григорий Сергеевич ЕГОРОВ родился 27 августа 1927 года в селе Пятково Новозаимского (ныне Заводоуковского) района. В армию призван в 1944 году, курс молодого краснофлотца проходил на острове Русском. После этого сибиряка перевели в… Сан-Франциско принимать американские фрегаты. На американском корабле участвовал в освобождении Курильской гряды от японских империалистов. Прослужив на фрегате до 1949 года, вернулся в родное Пятково, а вскоре переехал в Заводоуковск, работал на Таповской ветке леспромхоза. Продолжал учиться, сначала в вечерней школе, потом в техникуме, трудовой путь закончил начальником депо. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Заводоуковске.