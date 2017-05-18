Мировой опыт, похоже, ничему Россию не учит. Мы с особым упорством — и по всей стране — продолжаем рвать трубы теплоснабжения.

Про гидравлические испытания наслышан всякий. Этот метод проверки прочности тепловых сетей, принятый на вооружение десятки лет назад, обязателен к применению. Из-за него все мы минимум по две недели сидим летом без горячей воды. Каждые пять лет операторы сетей обязаны проводить ещё и испытания на максимальную температуру. Хотя в мире существуют менее варварские и при этом более эффективные методы диагностики трубопроводов. Равно как и лучшие практики функционирования систем теплоснабжения: потребитель самостоятельно может добавить тепла ненастным летом или отключить его в межсезонье.

Вот придёт инвестор…

О необходимости реформы в теплоэнергетике говорят давно. Наши чиновники любят жаловаться на высочайшую изношенность коммунальной инфраструктуры и колоссальные потери энергоресурсов. Значительная часть с таким трудом выработанного тепла обогревает небо.

По самым приблизительным расчётам, на приведение системы теплоснабжения в божеский вид требуются триллионы рублей. В бюджетах таких денег нет, да и из наших с вами карманов за раз столько взять не удастся. Вся надежда на инвестора, который за счёт собственных или заёмных средств проведёт модернизацию обветшавших сетей, а затем лет пятнадцать с нашей помощью (не повышая тарифы!) будет гасить кредиты. Мы же будем жить с теплом и горячей водой круглый год. Безо всяких безобразных опрессовок, доставшихся нам в наказание с советских времён.

Масштабная реформа в электроэнергетике, которую инициировал «злой гений» Чубайс, исключила из повестки острейший некогда вопрос о дефиците генерирующих мощностей. Долгосрочные правила игры, хоть и меняемые изредка государством, позволили российским и иностранным инвесторам возвести современнейшие энергоблоки и целые станции. В частности, Няганскую ГРЭС, построенную с нуля финской энергетической корпорацией «Fortum», торжественно запускали в своё время президенты двух держав — России и Финляндии.

В теплоснабжении, конечно, масса собственных проблем. Ведь рынки здесь — локальные и замкнутые. Излишки тепла в Тюмени не продашь как электроэнергию в Белгород или Омск. Каждый источник тепловой энергии крепко-накрепко привязан к своим потребителям сетями. Да и цена тепла даже в одном населённом пункте (в зависимости от источника) может различаться кратно.

В нагрузке на потребителя кроется и кардинальное различие двух энергорынков. В российской электроэнергетике львиная доля затрат перекладывается на промышленность, потребляющую 80 процентов производимых киловатт. В теплоэнергетике наоборот: главный плательщик — население. Предприятия при первом удобном случае ставят собственную газовую котельную и уходят от перекрёстного субсидирования россиян. Отсюда и непомерные тарифы на тепло. Ведь человеку приходится оплачивать содержание всей системы, включающей сотни километров труб. А заодно и многочисленные «нормативные» утечки на сетях, загодя включённые в тариф.

Когда в доме мир…

Как бы то ни было, досужие разговоры о необходимости реформы закончились. Федеральный закон «О теплоснабжении» в конце июля нынешнего года подписан президентом и вступил в действие. Каких перемен ждать?

У обычного потребителя, как всегда, возникает множество вопросов. Без профессионала самому разложить всё по полочкам вряд ли удастся. В качестве эксперта согласился выступить Парвиз Абдушукуров, вице-президент по тепловому бизнесу компании «Фортум» (той самой, что владеет ТЭЦ и магистральными тепловыми сетями в Тюмени и Челябинске). Именно он, будучи членом различных экспертных советов, рабочих групп и комиссий, в том числе при Минэнерго РФ и Комитете Госдумы РФ по энергетике, являлся одним из идеологов поправок, вводящих в отрасль основные принципы либерализации.

Поправки, в частности, предусматривали определение на ограниченном пространстве единой теплоснабжающей организации, или ЕТО. До сих пор генерацией тепла и его распределением в городах занимались, как правило, несколько фирм, зачастую конкурирующих между собой. Единая организация по закону отвечает за функционирование всей системы, её развитие и — в конечном итоге — за качество теплоснабжения.

В Тюмени статус ЕТО вместе с принятием перспективной схемы теплоснабжения нашего города получила Уральская теплосетевая компания, «дочка» корпорации «Фортум». Однако это не исключало повторения конфликтов с «Корпорацией СТС», которая выступала оператором арендуемых у муниципалитета распределительных сетей и почти полусотни котельных. В начале марта губернатору области удалось усадить руководителей двух корпораций за стол переговоров. Во время подписания меморандума Владимир Якушев высказал надежду, что «непримиримые друзья», то и дело публично выяснявшие свои отношения, перестанут портить настроение тюменцам. И в наших домах всегда будут тепло и горячая вода требуемых параметров.

До конца года должно быть завершено формирование совместного предприятия, где каждому из партнёров достанется по 50 процентов уставного капитала. Далее поэтапно и планомерно начнётся согласованная работа по наведению порядка в Тюмени.

«Отойдите в сторону!»

Поправки в закон «О теплоснабжении» предусматривали также отказ от явно избыточного государственного регулирования в отрасли и ликвидацию прослойки многочисленных чиновников. Которые устанавливают тарифы, занимаются регулированием операционной деятельности теплоснабжающих компаний, определяют, когда включить или выключить в квартирах тепло. Но не отвечают за качество самого продукта…

Разработчики предлагали перейти к прямым отношениям продавца и покупателя — без посредников. А за малейшее нарушение договора (отключение горячей воды, например) предусмотреть штрафы, покрывающие расходы горожан на подогрев той самой воды. Главная задача, убеждён эксперт, чтобы потребитель всегда был доволен.

— Договор о поставках тепла мы заключаем с конкретным клиентом, — уточняет Парвиз Абдушукуров. — Там нет третьей стороны, чиновника, который благословляет нас заключить договор. Так зафиксируйте предельную стоимость тепла для потребителя и отойдите в сторону! Как в Европе. Если за границей ты нанесёшь потребителю ущерб, то штраф может исчисляться миллионами евро.

У нас же несколько лет назад из-за аварии Троицкой ГРЭС оказался разморожен весь город. Прибыли спецпоезда МЧС, спасатели эвакуировали больницы. А всеми уважаемая российская компания с многомиллиардным оборотом, виновная в катаклизме, заплатила… пять тысяч (!) рублей. Если бы штраф был 5 миллиардов, то собственник, возможно, задумался бы и кардинально пересмотрел свою инвестиционную программу. Или вовсе ушёл из этого бизнеса, продав станцию более рачительному хозяину.

К сожалению, о многом из задуманного остаётся пока мечтать. Обновлённый закон вводит лишь незначительные принципы либерализации рынка тепла. В частности, открывает возможность применения метода альтернативной котельной (как новый способ расчёта цен на тепло) для городов с преимущественно комбинированными источниками выработки тепла, к коим относится и Тюмень. Правда, при предварительном согласовании с руководителями регионов.

А вот стабильные и долгосрочные правила, единые для всей страны, о необходимости которых настойчиво твердили эксперты, так и не установлены. Возникает вопрос: удастся ли нам в этой ситуации заманить долгожданных инвесторов, готовых предоставить стартовый капитал для кардинальной модернизации отрасли?

Форточное регулирование

Наш собеседник сравнил пару городов, сопоставимых по численности населения и климату. В Хельсинки, где работает «Fortum», коэффициент полезного использования тепла превышает 80 процентов. В Тюмени же, на пути от ТЭЦ до потребителя, теряется свыше 60 (!) процентов произведённой тепловой энергии. Зачастую в доме, перегретом из-за отсутствия грамотного регулирования внутридомовой системы, мы вынужденно открываем окна. И сообща выбрасываем на улицу миллиарды рублей! Подобного расточительства не найдёшь в Европе. Там подача тепла регулируется автоматически.

Из-за постоянных утечек на тюменских сетях за отопительный сезон систему теплоснабжения приходится полностью заполнять специально подготовленной и нагретой водой аж 37 (!) раз. В результате совершенно бесполезно сгорают многие сотни миллионов кубометров топлива и расходуются тонны химреагентов. А тюменская семья даже при более низких (пока) тарифах платит за отопление столько же, что и финская.

— Хотелось бы приблизить Тюмень по качеству оказываемых услуг к Хельсинки, — делится планами Парвиз Абдушукуров. — Если правила игры зафиксировать на 10-15 лет, мы поменяем сети, поставим во всех домах индивидуальные тепловые пункты и умные системы регулирования. А все наши расходы окупятся за счёт экономии. Но при действующем тарифообразовании это пока лишь мечты.

Тем не менее «Фортум» даже при существующей системе вполне осознанно идёт на повышенные расходы, устанавливая на магистральных сетях более дорогие, зато долговечные трубы высокой заводской готовности — в пенополиуретановой изоляции, пластиковом чулке, с датчиками возможных утечек. Все эти датчики при всеобщей диспетчеризации позволяют с точностью до метра определить место повреждения. После создания совместного предприятия аналогичная работа по модернизации сетей должна быть проведена и на разводящих сетях Тюмени.

Объединив усилия, партнёры по СП надеются договориться с властью и об обязательной установке в областном центре индивидуальных тепловых пунктов. Их появление в каждом доме позволит значительно сократить нерациональное использование тепловой энергии, в том числе избежав того самого «форточного регулирования».

Сплошной абсурд

— На центральном телевидении нынешним летом частенько показывали фонтаны кипятка, заливающего машины и обжигающего людей, — продолжает эксперт. — Всё это последствия температурных или гидравлических испытаний сетей. И это не «хотелки» теплоснабжающих организаций, а требования государства. Законодатель обязывает нас «рвать» высоким давлением даже новые трубы, оснащённые умными датчиками. Более того, мы вынуждены раскапывать трубы, повреждая заводскую изоляцию, высверливая отверстия и замеряя толщину стенок. При отказе от выполнения этого абсурдного требования к нам придёт технадзор и выпишет предписание. Все понимают: никакое это не повышение надёжности, а её подрыв. Да к тому же лишняя работа, которая никому не нужна.

Итак, у Тюмени сегодня есть возможность сделать качественный рывок, отказавшись от многочисленных абсурдов и устаревших взглядов на развитие теплоснабжения. Пусть изменения в федеральный закон и половинчатые, но они позволяют нам работать по-новому. Скорое появление в Тюмени единого оператора при заинтересованной поддержке местных властей наверняка позволит получить такой результат, которым все мы сможем гордиться.