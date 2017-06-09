Один из самых больших по площади, раскинувшийся от предгорий Полярного Урала до побережья Карского моря, с разнообразным природным ландшафтом и экономикой, ориентированной на агропромышленное направление и традиционные отрасли производства в нём, муниципальный район Приуральский активно вступил в сентябрьскую избирательную кампанию.

На территории района в этом году проходят восемь избирательных кампаний разных уровней. Избиратели выбирают депутатов местной Думы, в некоторых поселениях сменится руководство. В списках избирателей 9 тысяч фамилий. 2000 человек из них — это коренные северяне, они ведут кочевой и полукочевой образ жизни: занимаются кочевым оленеводством или, будучи уже на пенсии, живут летом в отдаленных уголках заполярного предгорья.

Досрочное голосование по выборам депутатов районной Думы началось 21 августа, им будет охвачено 1211 человек. И первыми, кому была предоставлена в этот день возможность осуществить своё конституционное право, а также выполнить свою гражданскую обязанность, стали оленеводы первой бригады совхоза «Байдарацкий». Тогда же проголосовали и оленеводы-частники из территориально-соседской общины коренных северян «Оленевод» под предводительством Максима Лаптандера. У них на сегодня самое большое в Приуралье по численности голов оленье стадо. Активен как избиратель и пенсионер из посёлка Лаборовая Семён Окотэтто, коротающий погожее время в любимой тундре.

Без опытного проводника в этом деле никуда. Им стал работник совхоза «Байдарацкий» Алексей Валеев, вместе с лётчиками по координатам и карте разработавший маршрут к стойбищам аборигенов, что каслают, выпасая оленей, в районе горных рек Малая и Большая Хута. Запас топлива с учетом посадок рассчитан на пять часов полета. Задача не из лёгких — за это короткое время найти на тундровых просторах, среди гористого ландшафта, как можно больше кочевников-избирателей. Альберт Ислямов, председатель ТИК Приуральского района, сообщил, что досрочное голосование будет осуществляться вплоть до официального дня голосования 10 сентября, на это отведены 32 полётных часа, задействованы водный и наземный виды транспорта.

Переносной информационный стенд одновременно является и кабинкой для голосования, где в момент принятия решения человек остаётся один на один с собой и со своим избирательным бюллетенем. Все происходит оперативно, но обязательно с соблюдением чётко определенных законом требований. Оленеводы изучают биографии кандидатов, кое-кого знают не понаслышке. А вот заполнить паспортные данные в ведомости им, чтобы сократить время стоянки воздушного судна, помогают члены территориальной избирательной комиссии Приуральского района. И только когда заполненный бюллетень опущен в прозрачную, надёжно опломбированную мобильную урну, можно дать короткое интервью журналистам, обратиться к будущим депутатам через СМИ со своими надеждами и чаяниями. А они практически одинаковы:

— Хороших пастбищ не хватает, с каждым годом тем, кто ведёт традиционный образ жизни, всё труднее, серьёзно меняется климат, небывалая жара сменяется резким холодом. Большим подспорьем стало бы размещение забойных пунктов как можно ближе к маршрутам касланий, повышение закупочной цены на оленину, всё это сделало бы наш заработок достойнее, а саму оленеводческую отрасль — жемчужину Ямала — стабильнее и продуктивнее.

И впрямь, многотысячное стадо упитанных красавцев оленей вызывает неподдельное уважение к северным аграриям, сохраняющим и развивающим своё древнее мастерство и в двадцать первом веке. Как тут законотворцам всех уровней не подсобить, не подставить своё надёжное плечо, чтобы не стыдно было потом смотреть в глаза подрастающим оленеводам, не мыслящим свою дальнейшую жизнь без родной тундры и оленей.

Звучат и пожелания и в адрес народных избранников, ведь только что оказанное доверие предполагает и высокую степень ответственность перед земляками-приуральцами.

«Чтобы он нормально работал, а не сел бы в кабинет и забыл нас всех», — озвучил своё, да, наверное, и общее пожелание оленевод Александр Кондыгин.

«Мы обязаны обеспечить условия голосования для каждого гражданина, изъявившего это желание. Оленеводы обычно хотят голосовать, никто не отказывается — они радушно нас встречают и активно голосуют. Вы это видите. Они с удовольствием нас встретили и идут голосовать. Дело за ценой теперь уже не стоит, а стоит за соблюдением избирательного права — мы его исполняем», — заявил Анатолий Сак, уполномоченный по правам человека в ЯНАО.

Несмотря на дороговизну организации выборного процесса, ямальские власти уверенно берут финансовую нагрузку на себя.