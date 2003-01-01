22 июля этого года на страницах «Тюменских известий» мы рассказывали о жизни и наследии купца и промышленного магната Ф.С. Колмогорова («От кожевенного царства до культурного центра»). Кожевенный завод и роскошный дворец — не единственные примечательные объекты на левом берегу Туры, принадлежавшие выдающемуся богачу.

Дача купеческая

Если свернуть с улицы Щербакова на Заозерную или Маяковского и пройти несколько сот метров вглубь, то попадешь в старинный парк, внешний вид которого насколько печален, настолько и замечателен. Здесь поросшие травой пустырь и футбольное поле, ветхий хоккейный корт, разрушенная спортплощадка. Липовая аллея, возраст которой едва ли назовет человек непросвещенный, ведет прямиком к Туре. Это всё, что осталось от Колмогоровского сада, бывшего некогда одним из главных украшений Зареки, да и города в целом.

Точную дату основания парка сегодня назвать очень сложно — можно предполагать, что первые деревья здесь были посажены в середине XIX века, когда дела купца пошли в гору. Нам удалось найти свидетельство функционирования частного сада.

В начале 1880-х годов по Сибири колесил известный французский путешественник, ученый, журналист Эдмон Котто. В нашем городе его принимал именно Филимон Степанович Колмогоров. В книге «Из Парижа в Японию по Сибири» Котто красочно описывает день пребывания в Тюмени, сетует на излишне радушное сибирское гостеприимство, раскрывая некоторые пикантные его особенности. Отсюда же узнаем о Колмогоровском саде:

«…затем мы отправляемся в его сад, расположенный в версте от усадьбы, в чистом поле, на берегу реки. Этот сад представляет собой просто прямоугольный участок земли, обнесенный забором, весь засаженный липами и березами, и с беседкой в центре: это уменьшенная копия клуба, в котором мы были накануне (описание «клуба» совпадает с описанием Загородного сада — вероятно, речь идет именно о нем. — Д.П.). Мы гуляем по узким аллеям. Демонстрируя нам свои насаждения, г-н Колмогоров по временам извлекает из глубоких карманов бутыль бордоского вина, наполняет до краев стаканы и угощает нас… Тем временем мы направляемся к берегу Туры: там затеяна в нашу честь рыбная ловля. Вскоре нельмой и стерлядью наполнен уже целый ушат… Между тем наш амфитрион привел еще юных крестьянок. Выстроясь полукругом у входа в избушку, девки поют народные песни, заунывные, неспешные и однообразные, хотя и не лишенные некоторого очарования».

По всему видно, что частный сад был для Колмогорова ничем иным, как личной дачей, расположенной совсем неподалеку от родового гнезда.

После смерти Филимона Степановича владельцем сада стал его сын Федор. Он уехал в Петроград и намеревался продать «дачу» под сруб, на дрова. Однако городской голова Капитон Андреевич Плишкин в 1916 году написал письмо с просьбой не делать этого. Вот отрывок того письма:

«Частным образом мне стало известно о Вашем намерении продать Ваш заречный сад Селянкиным на сруб. Считая таковой сад одним из украшений города, я обращаюсь к Вам с просьбой: не сочтете ли Вы возможным уступить или продать этот сад городу, причем сообщаю Вам, что этот сад был бы общего пользования и служил бы воспоминанием о Вашем покойном отце, насадившем и украсившем сад».

Плишкину удалось сохранить сад. Из частного, таким образом, он стал общественным. Какое-то время здесь продолжали отдыхать люди, продолжала звучать музыка, продолжалась рыбная ловля…

Передовая школа

После войны старая Зарека остро нуждалась в средней школе. Выпускники начальной школы № 24 часто на этом и заканчивали свое образование. Шли работать на овчинно-меховую фабрику (бывший кожевенный завод Колмогорова), в артели, позже — в ремесленные училища. Так, в 1950 году в Колмогоровском саду была построена средняя школа № 11.

Строительство, к слову, также велось «всем миром». Днем трудились заключенные, вечером — завершившие свои смены рабочие заречных фабрик и заводов, коих в Зареке было предостаточно. К основанию этой Заводской слободки, кстати, напрямую был причастен все тот же Филимон Степанович Колмогоров. Все это действо широко освещалось в печатных изданиях, в том числе в газете «Тюменская правда». Журналисты сетовали на то, что строительство протекало медленно. К слову, протокол «о вводе в эксплуатацию здания школы…» увидел свет лишь в 1955 году. Это при том, что в «одиннадцатой» уже вовсю учились дети.

Одиннадцатая школа стала занимать передовые позиции в городе. Ученики ее на разных уровнях, в разных сферах проявляли себя. С годами школа № 11 обзавелась собственными традициями, ученики и выпускники стали отмечать непередаваемый особенный «дух» школы. В стенах школы функционировал краеведческий музей — преподаватели не забывали о том, в каком историческом месте им повезло работать. Занятия по географии и биологии проходили на свежем воздухе — в Колмогоровском саду, ставшем теперь школьным двором.

Наиболее ярко школа № 11 проявила себя на спортивном поприще. В саду была оборудована спортивная площадка, футбольное поле, корт. Примечательно, что в 1960 году здесь был основан стрелковый тир, в котором занимались жители не только заречной части города, но и приезжали из центра.

В этом же тире проходили занятия подростков в рамках начальной военной подготовки.

Списки выпускников школы № 11 пестрят именами выдающихся тюменских спортсменов. Многие из них нашли свой путь в профессиональном спорте. Огромное количество выпускников школы стали известными тренерами. Среди них можно встретить участников Олимпийских игр, призеров. Чего стоит только имя почетного гражданина Тюмени Владимира Васильевича Чебоксарова, серебряного призера ОИ по борьбе.

Однако здание школы с годами обветшало и к 2010-м годам было признано аварийным. В 2013 году оно было снесено, а ученики перенаправлены в другие школы…

Точка на карте города

На полуразрушенном корте, принадлежавшем одиннадцатой школе, пацаны играют в футбол. Появление журналиста их не удивляет, однако они оживляются, начинают показывать места, где находились школа, спортплощадки, проводят по уцелевшей пока старинной липовой аллее Колмогоровского сада. Затем парни говорят, как сильно им не хватает любимой школы. Те образовательные учреждения, в которых им теперь невольно пришлось оказаться, они не считают родными. Прошло уже четыре года, а ребята все равно проводят время на территории Колмогоровского сада. Они попросили написать о том, что страдают не только они — нарушена ровная жизнь всей старой Зареки…

Жители района неоднократно выступали с петициями и требованиями восстановления одиннадцатой школы. Но однозначного ответа родители, преподаватели, дети так и не получили. Известно лишь то, что строительство нового здания школы № 11 стоит в планах. О сроках же ничего неизвестно.

В 2013 году вышла в свет книга «Гвардейская! Заречная!», посвященная истории школы № 11. Она состоит из воспоминаний учителей, выпускников, из документов и статей о жизни школы.

В 2014 году на ресурсе park72.ru вышла статья «Когда Зареке вернут обещанную 11-ю школу?» за подписью «Инициативная группа родителей», в которой описывается положение дел, на сей момент мало изменившееся. Авторы статьи весьма отчаянны:

«Глядя на пустырь и груду мусора, оставшегося вместо школы, загубленную липовую аллею, невольно задаешься вопросом: почему в 1950 году, в послевоенное время, государство заботилось о школьниках? При уже имеющейся в микрорайоне школе № 27 (позднее вечерней школе № 79) построило и открыло вторую школу в старой Зареке, а в 2014 году, когда Тюмень является областным центром богатейшего нефтяного края, оно экономит на детях? Хотелось бы верить, что сад не погибнет, а под кроной его вековых деревьев вырастет новая обитель для тюменской детворы».

Пока строительство школы не началось и неизвестно, когда начнется, нам остается лишь со вздохом вспоминать историю этого укромного уголка в самом сердце рабочего района старой Тюмени. И уповать на то, что восстановление школы сегодня — это не просто сохранение точки на карте города. Это сохранение превосходного образовательного, культурного, природного, спортивного и, конечно же, исторического наследия нашей Тюмени.