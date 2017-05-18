Жилищно-коммунальные платежи были и остаются для граждан зоной особого напряжения. Мало того, что они постоянно растут, так ещё и неразберихи в них полно. Смотрят люди в квитанции и диву даются.

Жонглируем цифрами?

Интересно работает Тюменский расчетно-информационный центр — ТРИЦ. Лично у меня не сходятся выданные им цифры, как ни крути.

Не стану приводить много примеров, они все похожи. Вот лишь последнее начисление — за июль. В самом верху платежной квитанции крупно, после номера лицевого счета, стоит сумма к оплате — 4308,43 р. Совершать платежи я привыкла через банкомат. Ввожу номер лицевого счета, и мне вырисовывается — 4309,74 р. Минусую сумму, которая указана в квитанции, и выходит разница в один рубль 31 копейку. Но минусую-то я в уме, а через банкомат плачу сколько указано, иначе не получится.

Такая история с разницей в квитанции и на экране банкомата происходит каждый месяц, причем всегда не в мою пользу. И, оказывается, не только у меня. Вот соседка показала свою квитанцию за июль. Сумма к оплате, указанная в ней, — 3538,42 р., а банкомат выдает другую — 3548,38 р. Тут разница уже почти в 10 рублей. Может, банкомат «глючит»? Ну, не каждый же месяц…

Кто закладывает в аппарат суммы платежей? И там и тут получатель, указано, ОАО Тюменский расчетно-информационный центр. Он выводит эти цифры, он занимается рассылкой квитанций, он же и получает за свои услуги аж 1,40 р. с квадратного метра квартирной площади. Да плюс «ошибочки» не в пользу плательщиков…

Квитанция помимо названного вызывает еще множество вопросов. Например, в той же июльской платежке указано, что мой предыдущий платеж составляет 3358,19 р., хотя я уплатила 3883,44 р. Кстати, в банкомате опять вылезла завышенная сумма: по квитанции ТРИЦ я должна была 3863,44 р. — разница в пользу получателя платежа 20 рублей. Интересно, что это за подсчеты? Рубль туда, десять сюда…

Не стану утверждать, что «ошибки» сделаны намеренно, это не компетенция журналиста. Но как минимум небрежность налицо. Да еще какая небрежность! Несколько раз я пыталась получить квитанцию сама в отделении ТРИЦ — картина еще лукавее. В первой квитанции одно, во второй другое, а в банкомате третье. Кто может объяснить эту игру с цифрами?

Долг тебе, бабушка, а не субсидия

Недавно в нашу газету обратилась тюменская пенсионерка Анфиса Сидоровна Голикова. В течение четырех месяцев ей предъявляют долг в размере двух с лишним тысяч рублей. Откуда долг, если она ежемесячно вносит плату за квартиру в одни и те же числа, как получит пенсию? В отделении ТРИЦ, что на улице Первомайской, ей толком ничего не объяснили. Сначала сказали, что в январе была переплата в размере 2525 рублей. Поэтому в феврале эту сумму из общего начисления вычли. А потом выяснилось, что это не она переплатила, а кто-то другой якобы ошибочно заплатил по ее лицевому счету. Через месяц опомнился, написал заявление, деньги ему вернули, списав со счета Анфисы Сидоровны. Вот и получился у нее долг. Кто заплатил, как ему это удалось, почему именно эту сумму?

— Мы таких сведений не предоставляем, — ответили 79-летней пенсионерке.

А долг между тем кочует из месяца в месяц. Гасить его попросту нечем: платежи, и без того немаленькие, выросли в полтора раза. Отдашь полпенсии — а жить на что? Ей предложили оплачивать ЖКУ в специальном окне — для должников. То есть она платит предъявленную сумму, но без непонятного ей долга. И тут позвонили по поводу субсидии. Дескать, должникам она не положена. То есть вообще обрезали концы. Вот и обратилась наша читательница в газету: помогите разобраться.

УК «Универсал», которая обслуживает дом, по просьбе редакции ответила пенсионерке:

«По квитанции за январь 2017 года другим собственником, допустившим ошибку в своем номере лицевого счета, была произведена оплата в размере 2525 руб. 22 коп. по вашему лицевому счету». И дальше все, как сказали в ТРИЦ: опомнился, написал заявление, списали…

И: «Как следствие, на вашем лицевом счете образовалась задолженность в размере 2525 руб. 22 коп. за февраль 2017 г., которая была отражена в квитанции за апрель 2017 г. На основании вышеизложенного образовавшаяся задолженность не является излишне начисленной суммой за ЖКУ, в связи с чем необходимо произвести оплату задолженности в полном объеме».

Пенсионерка так и не поняла, кто и, главное, каким образом оплатил две с половиной тысячи рублей по ее лицевому счету в январе. Она-то вначале думала, что ей сделали перерасчет, слишком уж большие суммы предъявляют за двухкомнатную хрущевку, где она живет и прописана одна. Ан нет, оказалось, что некто перепутал лицевые счета. И не верит она (ну, не верит!), что это действительно так. Ведь у окошка, где она платит последние 4 месяца за ЖКУ, всегда очередь. Много пенсионеров. Неужели все они — злостные должники? И видится ей во всей этой истории обман.

А нас интересует еще и моральный аспект. Если это не очередная игра с цифрами, то почему разъяснение пенсионерке сделали спустя 4 месяца, и то при вмешательстве газеты? Почему сразу, как только обнаружилась «ошибка», не сообщили, не извинились? Почему заставили волноваться, лишили субсидии? Кто-то должен отвечать за такую «небрежность»?

То ли ГВС, то ли отопление

Кстати, управляющие компании и ТРИЦ тесно связаны деловыми отношениями. Первые подают сведения о расходовании коммунальных и жилищных услуг, вторые делают начисления. В июне очень многие тюменцы получили квитанции с графой «Центральное отопление». Пришла такая квитанция с суммой за центральное отопление и нам. Конечно же, я обратилась в свою управляющую компанию. И мне прислали официальный ответ, в котором сказано:

«На ваш вопрос о причинах возникновения перерасчета (доначисления) по услуге «Центральное отопление» в квитанции за июнь 2017 г. сообщаем следующую информацию. Ваш многоквартирный дом (мкд) оборудован бойлером, который осуществляет подачу теплоносителя в систему центрального отопления и подогрев горячей воды. Следовательно, в мкд установлен один общедомовой прибор учета (ОДПУ) тепловой энергии, который фиксирует все потребление тепловой энергии (центральное отопление и тепловая энергия для целей горячего водоснабжения), с этого ОДПУ снимается один отчет, в соответствии с которым производится начисление платы за потребленную тепловую энергию...»

Дальше дается разъяснение, что если потребление горячей воды меньше, то объем тепла на отопление получается больше (?). И якобы в нашем доме есть жильцы, которые не подали сведений о потреблении горячей воды вовремя, и им начислили завышенные суммы. А потом они опомнились и подали, и всем пересчитали. Им — в меньшую сторону за горячую воду, остальным перекинули их переплату на центральное отопление.

«Таким образом, — говорится далее в ответе, — причины перерасчетов по услугам водоснабжения (а в домах с бойлерами — и по цент­ральному отоплению) в абсолютном большинстве случаев связаны с тем, что в жилом помещении не установлены приборы учета воды, или с несвоевременной или неточной передачей потребителями их показаний».

Ответ приведен с сокращениями, чтобы не утомлять читателя. Но есть в нем одна любопытная деталь: «Ресурсоснабжающая организация (АО «УТСК») в соответствии с договорами, заключенными с собственниками нежилых помещений вашего дома, вычитает из показаний ОДПУ потребление тепловой энергии нежилыми помещениями на нужды горячего водоснабжения и центрального отопления и определяет объем, приходящийся на жилые помещения (он составил в мае 214,22 Гкал). Затем рассчитывается объем тепловой энергии на ГВС: объем ХВС для нужд ГВС умножается на норматив 0,052:

1172,95 х 0,052гкал/м3 = 60,99 Гкал.

214,22Гкал – 60,99Гкал = 153,23Гкал (объем, определенный на центральное отопление)».

Голову сломаешь, пока поймешь, о чем речь. Но не в том ли дело, что у нас теперь единый поставщик тепловой энергии — УТСК, а июнь — конец полугодия, время подведения промежуточных итогов? Рядовые потребители в тонкости подсчета гигакалорий не вникают, они уверенно судачат: управляющие компании раскидали на нас долги неплательщиков, чтобы рассчитаться с тепловиками. Видно, те на них хорошо давят. Раньше-то в июне счетов за отопление не предъявляли. Или граждане не правы?