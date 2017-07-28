Почему бы не заменить слова «пенсионный возраст», «старческий возраст» или, хуже того, «возраст дожития» (спасибо за словотворчество российским чиновникам!) — определением «элегантный возраст»? Может быть, тогда изменится отношение государства и общества к людям почтенных лет? Может быть… А пока в Тюменском региональном благотворительном фонде «Старшее поколение» наполняют новым смыслом жизнь пенсионеров, которые решились стать участниками замечательного проекта — школы имиджа и стиля «Элегантный возраст».

На официальное открытие этого «модного пространства», которое прошло 24 августа, собралось не менее 30 человек. По словам Ирины Богуновой, исполнительного директора фонда «Старшее поколение», после прошлогоднего дефиле на Дне пожилых людей желающих поучаствовать в подобного рода мероприятии набралось немало: интерес проявили даже мужчины.

Организаторы придумали и разработали для пенсионеров очень интересную программу. В течение пяти месяцев бабушкам и дедушкам придется забыть об этом своем статусе, им рекомендовано вспомнить… о своих мечтах. Дизайнеры и стилисты, коуч-психологи и имиджмейкеры, фитнес-тренеры, а также другие специалисты проведут для них мастер-классы и научат выглядеть соответственно своему внутреннему состоянию: каждый из участников примерит на себя образ современного, привлекательного и успешного пенсионера.

По окончании образовательного курса участники проекта получат звание «коуч-имиджмейкер 55+». И тогда им предстоит самостоятельно набрать команду сверстников, подготовить яркие и гармоничные образы для показа моделей, разработать концепции фотосессий и создать персональный стиль (Style look), то есть поделиться полученными знаниями и применить их на практике.

Что из этого всего получится, станет ясно на таких этапах проекта, как модный имиджевый показ моделей 55+ и фотоконкурс «#ЭлегантныйВозраст». Их презентация состоится 1 октября во время проведения ежегодного областного форума «На 55 с плюсом», посвященного Международному дню пожилых людей.

Ну, а в день открытия проекта команда «Элегантного возраста» сразу погрузилась в обучение. Одну группу пенсионеров взяла под свое крыло Нина Гаак, коуч-психолог, имиджмейкер проекта: она рассказывала своим подопечным, что значит имидж, из каких составляющих он складывается…

— Вы станете более красивыми и уверенными в себе людьми! — пообещала тренер участникам проекта.

Другую группу забрали fashion-фотографы Наталья Сказка и Николай Ядрышников. Им предстояло поделиться секретами успешной фотографии: как правильно сесть на стул, повернуть голову и положить руку на подлокотник кресла, чтобы потом выигрышно смотреться на фото…

Третья группа отправилась «работать» под руководством директора модельного агентства «Имидж» Анны Лукьянец, чтобы научиться красиво и правильно дефилировать на сцене во время показа моделей одежды. Женщины ловили каждое слово Анны:

— Следим за осанкой: плечи расправляем, голову к солнышку! На пол не смотрим — прямо перед собой. Взгляд сильный и уверенный!

Четвертая группа будущих коуч-имиджмейкеров 55+ заняла крышу торгового центра «Матрица» (где и проходило открытие проекта), чтобы напомнить своему телу о том, как прекрасно и полезно двигаться под музыку — танцевать!

Светлана Баева узнала о школе имиджа и стиля «Элегантный возраст» в геронтологическом центре, идея показалась интересной:

— Хочется быть современной женщиной, узнать новые направления в моде, чтобы выглядеть красивой и при этом не быть смешной. Некоторые женщины моего возраста хотят быть молодыми, но не знают, как это грамотно сделать, поэтому нередко выглядят комично. Хочется быть элегантной — в своём возрасте!

А Николай Зыков пришел на проект с конкретной целью: он занимается в школе исторического бального танца и этикета «Дамы и кавалеры», нередко участвует в различных мероприятиях — на Дне города, Дне театра.

— Хочется научиться правильно себя преподносить, — признается собеседник. — Нам часто приходится выступать, и делать это надо эффект­но, красиво... Да и в целом — почему не разнообразить свою жизнь?! Не узнать что-то новенькое, расширить кругозор…

Несмотря на довольно плотный график проведения мастер-классов, участники с интересом включались в занятия, с благодарностью принимая новую информацию.

— Как приятно! Столько внимания нам! — радовались они, переходя от одного тренера к другому.

По словам Ирины Богуновой, финальным аккордом проекта станет презентация специального печатного и онлайн-навигатора «Возр@сту.net», найти который можно будет на областном портале «Старшее поколение» www.stp-to.ru. В этот навигатор войдут лучшие подборки и практики, посвящённые созданию модного образа, доступным способам сохранения красоты, правильному подбору аксессуаров и преображения в пенсионном возрасте.

Может быть, благодаря таким проектам российские пенсионеры вскоре перестанут так кардинально отличаться от своих западных сверстников? Заменят старые серые пальто и платки на стильные и удобные вещи, а вместо поликлиник станут ходить на мастер-классы, в кино и фитнес-центры?!

Проект «Школа имиджа и стиля «Элегантный возраст» — победитель Всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской области, организатором которого является Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.