Приближается первое сентября. Традиция вручать учителям букеты цветов сохраняется у нас прочно. Нередко папы и мамы, словно соревнуясь с другими, выбирают для чад не обычную осеннюю флору — астры или гладиолусы, а заморские орхидеи и прочих роскошных представителей ботанического царства. В семейном бюджете появляется прореха. Но даже и не это главное.

Сегодня мнение общества по поводу традиции покупать дорогие букеты меняется. В Санкт-Петербурге, к примеру, руководство детского хосписа вышло с акцией «Дети вместо цветов». Суть её такова. Родителей призывают: вместо того, чтобы принести в класс 30 букетов, которые завтра полетят в мусорную корзину, перечислить деньги на счёт тяжело больных ребятишек. Эту акцию уже поддержали многие: и родители, и дети, и сами учителя. А во многих школах сегодня появился другой — на наш взгляд, замечательный тренд. Дети идут в школу с цветочной композицией, изготовленной своими руками. Кисть рябины, яркая астра, несколько желтых листьев… Здесь не родительские карманы соревнуются, а фантазия, вкус, творчество!

Разумеется, кто-то категорически не согласится с таким подходом к делу. Мол, чужой ребёнок — не моя забота, пусть государство помогает. А с рябиной пусть нищие ходят. Мой пойдёт на школьную линейку с самым роскошным, самым респектабельным, самым (эпитеты подберите сами) букетом.

Итак, разумно ли идти в школу с дорогим букетом? Комфортно ли чувствует себя учитель, который отчётливо видит в букетном «море» наглядное имущественное расслоение своих учеников? Не обидно ли ребёнку, который старается спрятать букетик «золотых шаров» за спину, потому что рядом, у соседа, в руках — произведение цветочного салонного искусства?

Вероника Звягинцева,

юрист:

— В первый школьный день — и без цветов?! Глупость какая-то. Жадничать (а деньги всё равно куда-нибудь потратятся!) я не собираюсь. Пусть не орхидеи, но красивые цветочки куплю, скорее всего, у бабушек-дачниц, реализующих пышную и ароматную «продукцию» на уличном «пятачке». Мой десятилетний сынишка должен знать: женщинам надо дарить цветы. Он сам с радостью несёт их учительнице. Культуру уважения к «прекрасному полу» у мальчиков, мне кажется, лучше воспитывать с самого детства.

Алёна Кудрина,

экономист:

— Честно говоря, я против излишней роскоши. Великолепные букеты завянут, деньги будут выброшены зря. Потратиться имеет смысл ещё, когда ребёнок-первоклассник, но не позже. Сами старшеклассники уже без всяких там гардений приходят в школу.

Роза Русланова,

специалист в области государственного и муниципального управления:

— Когда моя дочь пошла в первый класс, не скрою, мы выбрали прекрасный, далеко не дешёвый букет, настоящий сувенир, заказали в салоне. Сейчас мы, родители, знаем: наш педагог обожает розы. И договариваемся между собой, чтобы каждый принёс одну розочку, кто белую, кто алую, кто розовую, кто с дачи любимый сорт захватит. Учительница наших детей получает тридцать пять роз и очень радуется. Я думаю, здесь важен творческий подход: не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать приятное педагогу, предварительно выяснив его вкусы.

Александр Антонов,

руководитель бюджетной структуры:

— Я не в восторге от «первосентябрьской» традиции. Но поставьте себя на место ребёнка, которого родители отправили в День знаний с одним портфелем. Все одноклассники пришли с цветами, а он нет. Все дарят букеты учительнице, а он стоит в сторонке. Ему обидно и неуютно. Для мальчишки или девчонки очень важно «быть как все». Дети — они тактичные, они могут и родителям ничего не сказать, но обиду запомнят надолго. Исходя из этого, я, разумеется, куплю своим детям в школу букеты, конечно, не сверхдорогие.

Олег Ражденов,

десятиклассник:

— Я уже взрослый, мне как-то неловко с пучком незабудок первого сентября идти. Уж лучше на День учителя мы с ребятами скинемся и сделаем нашей Татьяне Ивановне сюрприз.

Виктор Авимов,

водитель:

— Если цветы не подарить — учитель может расстроиться. Жена всегда приобретает букет поэффектней.

Евгения Сереброва,

менеджер:

— Мне становится жаль все эти розы-мимозы. Их оставляют в классе, в вёдрах — ну куда денешь такое огромное количество? Мы с дочкой стараемся проявить фантазию: например, принесли с дачи декоративные подсолнухи. Учительнице они понравились!

Николай Дорофеев,

учитель физкультуры:

— Да, мне дарят дети цветы. Мне становится приятно. Ни в коем случае не выбрасываю ни один букет, аккуратно расставляю в тренерской комнате те букеты, которые не смог отнести домой.

Константин Золотенков,

сотрудник охранной структуры:

— Я приходил в школу с цветами каждый год в День знаний, с первого по одиннадцатый класс. По собственной инициативе собирал букеты, иногда просил у соседей по даче дать мне те розы или хризантемы, какие мне казались особенно красивыми. Я так любил дарить учительницам цветы...

Сергей Козлов,

писатель, в прошлом — учитель истории:

— Дарить цветы учителям необходимо. Почему — да потому, что учитель — это человек, чей благородный труд, к сожалению, далеко не всегда оценивает государство по заслугам. И мне дарили по тридцать-сорок букетов, я все относил домой и передаривал жене. Но для меня важны не букеты, а осознание того, что мои бывшие ученики меня любят и помнят.

Наталья Малярчук,

доктор педагогических наук, заведующая кафедрой возрастной физиологии специального и инклюзивного образования Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета:

— Цветы выполняют символическую роль. Это знак признательности и уважения к педагогам, и кроме того, они способны создать атмосферу праздника. На мой взгляд, не стоит целиком ориентироваться на Запад, где День знаний торжественно не отмечается. В нашей стране свои укоренившиеся традиции: учебный год лучше начинать с праздника, приступать к изучению наук с хорошим настроением. Ну а насчёт стоимости букета, то она выбирается индивидуально. Одни родители даже помыслить не могут, чтобы преподнести какие-нибудь дешёвые ромашки — у них всё дорогое, они сами привыкли к шикарным вещам. Другие стараются от них не отставать и тоже спешат в дорогой салон. А третьи купят одну розочку и подарят с улыбкой и добрым словом.

Елена Кашкарова,

депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия»:

— День знаний — это особенный праздник. Дети вновь приходят в школу после долгих летних каникул, они стали на год старше. Ну как не порадовать учителя букетиком? Можно прийти с тортиком, с коробочкой конфет для чаепития в классе, а можно и с одним цветочком. Учителю станет тепло на душе. И даже если цветов окажется так много, что их поставят в ведро с водой, дети, поверьте, переживать не будут. Они же видят, что цветы эти украсили класс. Нелёгкие учебные будни — они наступят потом. А сейчас лучше порадоваться празднику...