Красивая форма, удобный рюкзак, новенькие туфли, а в голове нестареющее: «Учат в школе, учат в школе, учат в шко-о-о-ле...» Всего неделька — и тысячи тюменских мам будут смахивать слезинки, глядя на своих первоклашек на линейке с огромными букетами. Волнующиеся малыши вдруг поймут, какие они уже взрослые, и робко войдут в начинающуюся «большую» жизнь… Понятно, что и у родителей легкий стресс, а каково же самим семилеткам? Им необходимо помочь привыкнуть к новому режиму. Педагоги в школе точно знают, что делать. Как говорится, не первый год… А как проявить себя домашним? Изучим, что можно сделать, чтобы малышу было проще по-школьному повзрослеть.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Первоклассники по всем законам, СанПиНам и прочим нормам учатся с первой смены. В общем, это не такой уж большой стресс для «садичного» ребенка, который и так уходил к 8 утра. Немного тяжелее тем, кто не посещал дошкольные учреждения или прекратил это летом. Пораньше ложиться и пораньше вставать нелегко. Придется всей семьей подавать позитивный пример. Постарайтесь сделать утреннее пробуждение максимально приятным, обращайте внимание ребенка на то, как красиво поет за окном птичка, какое чудесное солнце светит или какой необычный туман. Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть улыбку. Не торопитесь. Умение рассчитать время — ваша задача. Если вам это плохо удается, вины ребенка в этом нет. Не прощайтесь, предупреждая и направляя: «Смотри, не балуйся!», «Чтобы сегодня не было плохих отметок!» Пожелайте удачи, найдите несколько ласковых слов. Расскажите о своих планах и скажите ему: везет тебе, в школу пойдешь. Важно понимать, что выражение «доброе утро» — оно не случайно, сделайте его максимально таковым.

ПОДАРИТЕ ВРЕМЯ

Понятно, что не у каждого родителя есть возможность взять отгул на несколько дней с работы. Но у каждого из нас есть законный отпуск. Проявите заботу и возьмите недельку с 1 по 7 сентября, к примеру. Не только для того, чтобы водить ребенка в школу и встречать его. Вам будет радостно идти потом за руку из школы вместе, прикупить что-то вкусненькое по пути и слушать-слушать рассказы своего чада, как прошли его первые полдня. А ему будет что рассказать, даже не сомневайтесь. Спрашивайте сами, расскажите о своем первом классе или о том, как когда-то отводили в школу старшего брата/сестру. Если миссия встречания-провожания поручена бабушке или дедушке, обговорите с ними все это в деталях. С детьми в принципе надо много разговаривать и уметь слушать, иначе как вы узнаете, что их волнует, а уж в эпоху перемен и подавно это важно.

И забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?»…

ИГРУШКИ

В большинстве тюменских школ первоклассникам разрешают носить с собой некрупные, но любимые игрушки, которыми бы они могли заняться на переменах или пятиминутках отдыха на уроках. Дайте в руки своему малышу его любимого зайца или небольшую машинку. Родная вещь снимет напряжение от малознакомого места, а кроме того, станет отличным средством коммуникации в классе — ребята будут смотреть на игрушки друг друга, возникнет общение.

СОН ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Как часто вы еще встретите категоричное: дети младше 10 лет должны днем спать (да, да, особенным камнем преткновения это может стать в пришкольных лагерях летом). Если ваш первоклассник привык спать в садике и погружался в объятия Морфея и в выпускной группе тоже, значит, он захочет подремать и после школы, и это просто отлично. А если ваш активный ребенок уже давно отказался от дневного сна, не заставляйте его. Если вам все же удалось взять отпуск, придя из школы, поваляйтесь вместе, обнимитесь и почитайте сказки.

РЕЧЬ

Как часто мы слышим на школьных дворах вроде бы в шутку брошенные фразы: ну всё, детство кончилось, ты теперь большой, скоро в институт, не успеешь оглянуться, а… Забудьте о них! Так вы неосознанно сеете у ребенка панику, сомнения в его соответствии вашему взгляду (вашему, не его!). А у него — детство со своими эмоциями и необходимостью снятия напряжения. Ему надо бросить портфель на крыльцо и сыграть с новыми друзьями в догонялки, надо раскачаться на качелях выше облаков или нарисовать километровые классики… А тут вы бубните: ты уже взрослый, хватит носиться, пошли домой и т.д. При всем уважении к школьной жизни не лишайте ребенка детства.

ПОХВАЛА

Неважно, как вы решите в своей семье насчет помощи при выполнении домашней работы, это вещь очень индивидуальная, с какими-то детьми нужно быть рядом во время уроков и до выпускных классов, это личные особенности каждого. Но вот то, что вы обязаны его хвалить в его первых шагах, — факт. Ваш ребенок старается, он выводит кружочки и закорючки, пересчитывает палочки, складывает слоги, гордо показывает дневник с солнышками вместо оценок. Хвалите! И не бойтесь переборщить. Расскажите своему малышу, как вы рады, что у него получается, поведайте историю о том, что вот у вас в его возрасте кружочки были недостаточно ровные, например. Давайте советы, только если видите и слышите, что они реально нужны, а если все выходит самостоятельно, не лишайте его этого. Если во вчерашнем домашнем задании он сделал три ошибки, а в сегодняшнем — две, это нужно отметить как реальный успех, который должен быть оценен искренне и без иронии родителями. Следует подчеркнуть, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно научится всему остальному.

Если ребенку не слишком нравится делать домашние задания, попробуйте поиграть в школу, где учеником будете вы, пусть малыш нарисует вам задания, придумает, какую букву прописать, и поставит оценку.

ВНИМАНИЕ!

Если есть трудности, не делайте вид, что их нет. Если есть логопедические проблемы — их надо решить. Желательно до школы. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, в его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или к школьному психологу.

СОХРАНИТЕ СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС

Многие родители с переходом ребенка в школу одновременно устанавливают для него новые правила и добавляют дополнительные обязанности, оперируя статусом «школьник». Новые обязанности, если в них появилась необходимость, нужно также вводить постепенно, по возможности не привязывая это к статусу ребенка и дополняя новыми правами. При этом недооценивать звания «школьник» тоже не стоит, маленький человек должен понимать, что вы всерьез относитесь к его достижениям.