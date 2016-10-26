В преддверии новогодних праздников ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», сделало подарок семьям коренных малочисленных народов Севера Уватского района. Два снегохода марки STELS 800 Росомаха стали новым средством передвижения семей Геннадия Усанова и Ольги Усановой из деревни Тямка.

Жители деревни обратились к главе администрации Уватского района Сергею Путмину во время его посещения стойбищ КМНС в сентябре 2016 года с просьбой оказать содействие в приобретении снегоходов, которые необходимы им для передвижения по территории района и охоты. Это обращение было поддержано, и уже в октябре заключен муниципальный контракт на покупку двух транспорт­ных средств.

Помощь в приобретении снегоходов оказало ООО «РН-Уватнефтегаз» в рамках муниципальной программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Уватского муниципального района» на 2016-2018 годы. Нефтедобывающее предприятие уже несколько лет направляет денежные средства в качестве пожертвования на проведение мероприятий данной программы.

Ключи от снегоходов главам семей вручили начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО «РН-Уватнефтегаз» Андрей Мединцев, директор МУП «ПОХ «Кедровый» Владимир Назаров и специалист сектора муниципального заказа и договорных отношений администрации Уватского района Виктор Пелех. Как отметил Андрей Мединцев, в рамках программы благотворительности ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией Уватского муниципального района стараются в плановом порядке учесть все реальные потребности коренного населения территории, — в основном востребованы транспорт и топливо.

Семьи Геннадия и Ольги Усановых проживают в деревне Тямка Уватского района близ Тямкинского месторождения ООО «РН-Уватнефтегаз» и занимаются традиционными видами хозяйствования — охотой, рыбалкой. В числе других представителей КМНС Уватского муниципального района они получили приглашение принять участие в выставке-ярмарке, которая пройдет на Усть-Тегусском месторождении в январе 2017 года.

Ярмарка призвана стать площадкой для взаимовыгодного общения нефтяников и коренного населения, формирования взаимоприемлемых подходов к дружескому сосуществованию на уватской земле.

Отметим, ООО «РН-Уватнефтегаз» активно реализует программу благотворительности, в рамках которой в уходящем году нефтедобывающее предприятие перечислило в бюджет Уватского района средства на проведение мероприятий по социально-экономическому развитию КМНС района. Они должны способствовать сохранению и развитию традиционных видов деятельности, культуры коренных малочисленных народов Севера на юге Тюменской области, популяризации национальных видов спорта как среди взрослого населения, так и молодого поколения.

Справка «ТИ»

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведёт разведку и разработку группы Уватских месторождений, расположенных в Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть». С 2004 года годовая добыча предприятия выросла почти в 10 раз — с 1,2 млн тонн до 11 млн тонн нефти.

В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков на территории Тюменской и Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 37 открытыми месторождениями.