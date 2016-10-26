В декабре в Новом Уренгое прошёл шестой благотворительный марафон «Твори добро!»

Цель марафона — сбор средств для детей, страдающих врожденными заболеваниями ихтиозом и буллезным эпидермолизом. Постоянное дорого­стоящее лечение и средства по уходу за кожей крайне необходимы Насте Подосининой, Артему Пожеру и Георгию Воробьеву.

Программой марафона было предусмотрено множество интересных мероприятий для детей и взрослых. В течение четырех часов работали мастер-классы по рукоделию и прикладному творчеству, фотостудия, студии макияжа и парикмахерского искусства, площадка новоуренгойского театра «Северная сцена», были организованы игровые зоны для малышей, приключенческий квест для подростков и развернута бойкая торговля сладостями и выпечкой за импровизированными прилавками. Мероприятие посетили около тысячи новоуренгойцев. Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли самое активное участие в подготовке и проведении этого уникального для города мероприятия.

Пожертвование можно было сделать непосредственно на марафоне, перечислением на счет, а также с помощью смс. Члены Совета молодых ученых и специалистов предприятия в рамках мероприятия провели акцию «Любая помощь не мелочь» и собрали 56 кг мелких монет (это 98 тысяч рублей). Всего в ходе марафона новоуренгойцы пожертвовали 640 тысяч рублей. Сбор средств продолжается. Деньги можно перечислять на расчетный счет «Фонда социальной поддержки» профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ямбург» или смс-сообщением на короткий номер 3443 с текстом «бабочка (пробел) сумма».

Данные для осуществления перевода на счет благотворительного марафона «Твори добро!»

Наименование предприятия (юридическое лицо):

Некоммерческая организация «Фонд социальной поддержки».

Сокращенное наименование: НО ФСП.

Идентификационный номер (ИНН): 8904046885.

Код причины постановки на учет (КПП): 890401001.

Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое.

Расчетный (текущий) счет: 40703810300020101913.

Корреспондентский счет: 30101810700000000753.

Банковский идентификационный номер (БИК): 047195753.

Назначение платежа: Добровольные пожертвования по Благотворительной программе предоставления помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

ОГРН: 1058900652095. Телефон/факс: (3494) 96-61-35 / факс 96-62-51.