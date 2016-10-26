В Тобольске прошла ярмарка учебных мест, основными посетителями которой стали старшеклассники города.

Организаторами мероприятия выступили комитет по делам молодёжи, центр реализации молодёжных и профилактических программ, комитет образования, высшие и средние профессиональные образовательные заведения, центр занятости населения.

Ярмарка — это замечательная возможность для выпускников школ в одном месте познакомиться с профессиями, которые можно приобрести в стенах учреждений высшего и среднего профессионального образования города, задать вопросы и тут же получить ответы, а заодно пройти тест на профессиональное самоопределение.

Школьников приглашают на конкурсы профмастерства, на экскурсии по предприятиям города, по учебным заведениям.

Поприветствовали аудиторию, за которой будущее, депутат городской Думы, директор Тобольского индустриального института Людмила Останина, директор центра занятости населения Андрей Лосев и заместитель председателя комитета по делам молодёжи Венера Шкилёва.

— Главный вопрос, который сегодня волнует школьников среднего и старшего звена, — кем стать. Учреждения молодёжной политики проводят систематическую полномасштабную работу по профориентации. Школьников приглашают на конкурсы профмастерства, на экскурсии по предприятиям города, по учебным заведениям. Желаю, чтобы этот день для вас не прошёл зря, чтобы вы определились со специальностью, на которую хотели бы выучиться, — сказала Венера Шкилёва.

Об ответственности и серьезности выбора напомнила Людмила Останина:

— Профессия в жизни человека определяет если не всё, то очень многое. Вы, ребята, счастливые люди, потому что родились и живёте в городе, который переживает настоящий Ренессанс. Тобольск развивается не только как духовный, туристический центр России, но и как мощный промышленный центр. Обратите внимание на учебные заведения, которые есть в нашем городе. Ведь где родился, там и пригодился!

Профессия в жизни человека определяет если не всё, то очень многое.

Андрей Лосев, от которого ждали, что он назовёт самые востребованные на рынке труда профессии, перечислением заниматься не стал. Своим заявлением даже несколько эпатировал публику:

— Я вам сразу скажу, кем надо стать. Главное, стать хорошим специалистом в той отрасли, которую вы выберете для себя. Можно учиться спустя рукава и стать плохим специалистом, и тогда вы будете стоять на учёте по безработице в центре занятости. Но лучше хорошо учиться, стать первоклассным специалистом, и тогда организации за вас будут биться независимо от вашего возраста. С полной ответственностью могу сказать: сегодня нужны только первоклассные специалисты.

От слов перешли к делу. Презентовали свои учебные заведения пединститут, индустриальный институт, многопрофильный техникум, медицинский колледж, колледж искусств и культуры, рыбопромышленный техникум. И не так уж важно, где будут учиться будущие выпускники. Главное, как справедливо заметил Андрей Лосев, чтобы они стали первоклассными специалистами и любили выбранную профессию.