Какая она, предновогодняя Тюмень? Яркая, сказочная, щедрая на сюрпризы! В этом убедились участники пресс-тура по городским улицам.

Новое место для лесной красавицы

Итак, самая главная новость. Городская ёлка переехала на Цветной бульвар. Из-за реконструкции площади 400-летия Тюмени героиня праздника сменила «прописку». Переливаясь огнями, она уже ждёт гостей.

— Эта искусственная елка знакома тюменцам, — рассказывает специалист управы Калининского округа Вячеслав Карнаухов. — В прошлом году она стояла на площади у драмтеатра. Мы ее усовершенствовали — добавили в репертуар новые песни — теперь их около 300. Пока ель «поёт» на треть своих возможностей, если говорить о мощности звука. Но во время праздничных гуляний, в том числе 31 декабря, музыка будет слышна далеко за пределами бульвара.

Вокруг 28-метровой красавицы весом в 90 тонн курсирует паровозик. Правда, возить маленьких пассажиров он сможет при хорошей погоде — до минус 10-15 градусов. Также на бульваре в праздничные дни будут работать колесо обозрения и другие аттракционы. Появится ледовый городок — мастера из Тюмени, Екатеринбурга, Перми уже готовят десять фигур. Среди них традиционные Дед Мороз и Снегурочка. А ещё будут горки: четыре высотой 1,5-2 метра разной конфигурации и одна большая, 6-метровая, на которой смогут прокатиться и взрослые.

Совершить прогулку по ледовому городку можно будет совсем скоро. На 27 декабря запланировано его открытие. В 16 часов начнут работу различные игровые интерактивные площадки, а в 17 состоится торжественная церемония открытия елки и ледового городка. Новогодний салют на Цветном бульваре будет в тот же день, 27 декабря, в 20 часов.

Во время каникул, со 2 по 7 января, на Цветном бульваре будут проходить новогодние игровые программы. После их завершения жители города могут проголосовать на сайте администрации города Тюмени на портале «Я решаю!» Им предстоит сделать выбор: где в будущем году стоять главной городской елке — у драмтеатра или на Цветном бульваре?

Около 300 песен в репертуаре ёлки.

— На Цветном бульваре больше преимуществ, — высказал свое мнение Вячеслав Карнаухов. — Здесь есть парковки, точки общепита, где можно погреться, аттракционы, много автобусных остановок… Но определять место жительства новогодней ёлки будут сами тюменцы.

Новый конкурс

В эти новогодние каникулы у каждого административного округа Тюмени будет своя елка. «Центровая» — на Цветном бульваре, в Ленинском округе — у технопарка, в Восточном — у центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», в Калининском — в сквере «Комсомольский». Эти елки и площадки возле них украшают муниципальные службы. Кроме этого, украшением входных групп своих предприятий занимаются частные предприниматели и компании — возле многих торговых центров уже появились светящиеся новогодие шары, фигуры зверей, героев сказок.

Так, на площади около филармонии каждый вечер «выступает» ансамбль снеговиков. Новогоднюю световую композицию установила рекламная группа «Ярко». Надо отметить, что новогоднее оформление города осуществляется в партнерстве с тюменскими предприятиями, которые подарили Тюмени ледовые и световые фигуры. Среди них компании «Ростелеком», «Роснефть», «Династия»… Рядом с каждой фигурой, подаренной партнерами, размещена информационная табличка о том, кто ее установил.

В эти новогодние каникулы у каждого административного округа Тюмени будет своя ёлка.

Традиционно предприятия и жители города участвуют в конкурсе «Огни Тюмени» — украшают площади и дворы жилых домов. Подведение итогов проходит на открытии главной елки. В этом году в областном центре придумали еще один новогодний конкурс — его участникам предлагают лепить снеговиков.

— В первую очередь приглашаем учеников школ и воспитанников детских центров, — поясняет Вячеслав Карнаухов. — Для них уже заготовили много чистого снега. И много призов! Конкурс проходит при теплой погоде, от участников нужны фантазия и хорошее настроение.

Снеговики появятся в сквере Немцова, Депутатов, Комсомольском, Якова Неумоева (у выставочного зала).

Новый каток

В новогодние каникулы в областном центре будет работать около 100 ледовых площадок для любителей коньков.

Каток на Цветном бульваре уже открылся. Прокат коньков (есть любые размеры) стоит 170 рублей в час. Со своими коньками нужно заплатить 85 рублей.

Каток на набережной Туры появится у въезда в нижний ярус многоуровневой парковки. Каток здесь решили обустроить впервые, его площадь — примерно 1 кв. км. Кататься можно будет бесплатно — со своими коньками. Прокат коньков обойдется в сто рублей. На катке установят палатки с обогревом. По окончании сезона также состоится голосование среди тюменцев, которые должны решить, заливать ли эту площадку в следующем году.