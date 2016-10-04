В тюменском Литературно-краеведческом центре состоялась встреча с гусельным исполнителем Дмитрием Пономарёвым. Он провел экскурс в историю гусельного мира и исполнил несколько произведений.

Дмитрий Пономарёв признался, что играет на гуслях только два года. Однажды совершенно неожиданно увидел видео в интернете. И оно настолько запало в душу, что музыкант через два месяца обнаружил: он сам перебирает гусельные струны!

— Представители народной школы игры на гуслях отзываются об академической как о «фиглярстве и стилизации». Академисты, наоборот, считают народные наигрыши чем-то несерьезным, — отметил исполнитель.

Сам он ценит и академические композиции, и народные, поэтому продемонстрировал слушателям и то, и другое. В настоящее время Пономарёв учится у Максима Анухина и Ольги Васильевой, которые представляют Санкт-Петербургскую академическую гусельную школу.

Когда зазвучали гусли, слушатели заметили: их что-то роднит с колоколами. Перезвон оказался очень узнаваемым. Когда-то в Тюмени существовала собственная традиция игры на гуслях. Но популярность ушла с приходом к власти большевиков. «Сейчас пытаемся культивировать интерес к этому инструменту, — рассказал Дмитрий Пономарев. — Но пока нет аудитории. Инструмент, как ни странно, малоизвестен и воспринимается сегодня как экзотика. Однако можно с уверенностью сказать, что гусельная культура жива. Сейчас есть артисты, которые пишут и играют на гуслях новую и очень интересную музыку».

В заключение Дмитрий исполнил произведение Константина Шаханова — ту самую мелодию, которую он услышал в интернете и которая влюбила музыканта в гусельный инструмент. Это всем известная с детства мелодия колыбельной. Её напевает каждая мама: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю…»