В Нижневартовске определились чемпионы XIV Кубка мира по боксу среди нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Курбан оглы Салманова.

Международные соревнования прошли с 14 по 18 декабря. Их участниками стали более 130 спортсменов из 14 стран мира. Мужчины выявляли сильнейших в десяти весовых категориях, женщины — в четырех. Поединки проходили на ринге, установленном в Зале международных встреч. Почетным гостем турнира стал депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко, являющийся чемпионом мира и Европы по боксу. Свои первые шаги в спорте он делал в Нижневартовске. А на этом турнире в родном городе с удовольствием награждал победителей и призеров. Посетили соревнования и другие прославленные боксеры Югры — Александр Малетин и Руслан Проводников.

В женских соревнованиях доминировали китаянки. В весовой категории до 51 килограмма Цань Юань оказалась сильнее россиянки. В споре за золото среди спортсменок до 60 килограммов верх взяла Сю Жишун, победившая Кристину Жуневу, среди участниц до 68 килограммов — Юань Мейчинг, одолевшая Дариму Сандакову.

И все же одно женское золото осталось в Югре. Его в финале категории до 64 килограммов завоевала Ирина Сафарова из Радужного. В сложном четырехраундовом поединке она сумела одолеть Шоиру Зулкайнарову из Таджикистана. Помимо золота она завоевала еще и звание мастера спорта международного класса. А уже с заветным нефтяным кубком в руках спортсменка призналась, что подумывает больше не выходить на ринг. Есть желание целиком переключиться на тренерскую и судейскую работу.

В мужских соревнованиях до финалов дошли 5 представителей Югры. И некоторые из них смогли порадовать болельщиков. В весе до 81 килограмма Нажмутдин Шамсутдинов из Нижневартовска одержал победу в сложном бою с россиянином Георгием Кушиташвили. Боксер из Югорска Алексей Пантиев (свыше 91 кг) с огромным перевесом победил соотечественника Никиту Стогова. Бой был остановлен после двух нокдаунов. А вот в других трех финалах хозяева ринга уступили. Россиянин Артур Субханкулов смог подобрать ключи к обороне югорчанина Руслана Камилова (до 60 кг). Алексей Мазур (до 64 кг) не смог ничего противопоставить натиску Икболжона Холдарова из Узбекистана. Дмитрий Асанов из Беларуси (до 56 кг), участвовавший в Олимпийских играх 2016 года, в финале одолел нижневартовца Алибека Бахтиерова.

Хороший результат в Югре показали представители Азербайджана. Чемпионами стали Масуд Юсифзадзе (52 кг), Парвиз Багиров (до 69 кг) и Теймур Мамадов (до 91 кг). Золото категории до 75 килограммов увез в Узбекистан Исраил Мадримов. Победу в самом легком весе одержал россиянин Бэлик Галанов (до 49 кг).