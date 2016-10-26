В Салехарде открылся Центр молодёжного инновационного творчества «Престиж».

Он действует на базе Центра внешкольной работы Салехарда. Совместный проект муниципального учреждения дополнительного образования и окружного инновационно-технологического центра «Старт» реализован на средства субсидии, предоставленной департаментом по науке и инновациям ЯНАО по итогам конкурса. Размер субсидии составил более 5 миллионов рублей плюс собственные средства «Старта».

Для обучения школьников и студентов по образовательным программам «Создание летательных аппаратов, радиоуправляемых, беспилотных и роботизированных картингов, экспериментальных моделей», «Школа робототехников», курсам LEGO-конструирования, ЗD-моделирования, 3D-графики, навыкам работы в практических программах «Объемное сканирование объектов», «3D-прототипирование» и «Лазерное гравирование» были приобретены 3D-сканер, 3D-принтер, фрезерно-гравировальный и гравировальный станки, лазерный комплекс и другое современное высокотехнологичное оборудование российского производства.

Директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский считает, что создание молодёжного технопарка стало хорошим завершением Года молодежных инициатив на Ямале, объявленного губернатором Дмитрием Кобылкиным в 2016 году.

— Новый центр будет развивать научно-техническое творчество в молодежной среде, обучать работе на современном высокотехнологичном оборудовании, знакомить ребят с инженерными специальностями. Мы благодарны авторам инновационного проекта за предложенную идею, — подчеркнул Алексей Титовский.

Директор Центра внешкольной работы Андрей Ильин рассказал, что получить поддержку из окружного бюджета на открытие центра молодежного инновационного творчества было несложно. Реализовывать проект будет команда инженеров и преподавателей, имеющих необходимую квалификацию и прошедших обучение для работы на новом оборудовании.