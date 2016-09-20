Реализация масштабных проектов на Ямале приносит свои первые плоды. Несмотря на непростые времена для российской экономики, доходы арктического края уверенно растут.

Прибавка к бюджету

На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания Ямала единогласно утвердили новые — более высокие — параметры окружного бюджета на 2016 год. Ожидаемые доходы решено увеличить на 5,3 миллиарда рублей — до 123 миллиардов. К слову, изначально в ямальскую казну правительство Дмитрия Кобылкина рассчитывало собрать всего 110,3 миллиарда рублей. Существенную прибавку обеспечил рост поступлений по налогам на прибыль и доходы физических лиц. Ведь в уходящем году состоялся запуск нескольких знаковых проектов — магистрального нефтепровода «Заполярье — Пурпе», арктического нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Пякяхинского месторождений… Именно они дали высокооплачиваемую работу тысячам специалистов и обеспечили дополнительный приток налогов.

Расходы, в свою очередь, возрастут только на 937 миллионов рублей (до 135,1 миллиарда). Почти половину этой суммы округ передаст местным бюджетам. Ямал постарается до нового года рассчитаться со всеми подрядчиками, которые с опережением графиков вели ремонт автодорог и занимались строительством социальных объектов.

Значительная часть сверхплановых поступлений пойдёт на снижение бюджетного дефицита, он сократится на 4,4 миллиарда рублей — до 12 миллиардов. Соответственно, правительству Ямала гораздо меньше придётся прибегать к банковским заимствованиям, которые и так исчисляются десятками миллиардов рублей. Да и обслуживание внутреннего долга округа в уходящем году сократится на добрую треть — до трёх миллиардов рублей.

Ямальский список

Для ещё более уверенного наращивания налоговой базы ямальские парламентарии на своей предновогодней сессии внесли поправки сразу в несколько законов. Прежде всего в перечень организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, были включены проекты компаний «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть-Ямал», «Мессояханефтегаз» и «Энерго-Газ-Ноябрьск». Для них с 1 января 2017-го установят пониженные ставки налога на прибыль.

Виктор Казарин, первый вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам, руководитель фракции «Единая Россия», приводит убедительные расчёты: льготы новым инвесторам превысят 11,4 миллиарда рублей. Казалось бы, потери для региона немалые. Однако плюсов у данного решения гораздо больше. На Ямал придут свыше 800 миллиардов рублей инвестиций, а бюджетные поступления в ходе реализации стратегических проектов составят полсотни миллиардов рублей. При этом строительный комплекс округа получит солидные заказы.

В Тюмень — за здоровьем

Единогласно депутаты приняли и новую редакцию Стратегии социально-экономического развития Ямала до 2020 года. Сама жизнь заставила вносить коррективы. Так, после вспышки сибирской язвы пришлось впервые прописать в стратегии задачу по организации изгородного содержания северных оленей, столь нехарактерного для автономии с самым большим на планете поголовьем этих животных.

Из-за «сложных экономических условий» уточнены сроки реализации ряда поставленных ранее задач. Ввод в эксплуатацию железной дороги до морского порта Сабетта, например, сдвинут с 2020-го на 2022 год. На неизвестное время перенесено строительство линий электропередачи до Аксарки, Харсаима и Красноселькупа. По разным причинам из стратегии исключено немало перспективных, как казалось когда-то, направлений. В частности, развитие ветроэнергетики и санаторно-курортного лечения на Ямале. Санаторий «Озёрный» в Ноябрьске показал свою нерентабельность, из-за долгов его вынуждены ликвидировать. Ставку решено сделать на оздоровление и реабилитацию северян в южных здравницах — таких как «Большой Тараскуль» под Тюменью, принадлежащий автономному округу.

Исключены из стратегии также планы по созданию в Салехардской окружной больнице урологического, травматологического и эндокринологического центров. Низкая плотность населения и разрозненность муниципалитетов просто не позволяют обеспечить их достаточную загрузку. Решено отказаться и от идеи создания в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме межмуниципальных отделений кардиологии, неврологии, онкологии, травматологии, хирургии, эндокринологии и нейрохирургии. Подобная централизация профильной помощи создаст дополнительную проблему транспортировки пациентов.

Единоросс Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, уверена: регион весьма вовремя отказался от многих зачастую завиральных идей, которые раньше казались привлекательными. Экономический кризис заставил считать каждую бюджетную копейку и тщательно отбирать самые эффективные решения.

Валерий Степанченко, руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия», призвал разработчиков очередной стратегии, уже до 2030 года, «усилить механизмы закрепления населения на Ямале через строительство комфортного и доступного жилья». Депутат, возглавляющий общественный совет при региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, считает также необходимым изучить опыт дореволюционной России по созданию сети домов призрения, где смогли бы найти пристанище лица, в том числе и освободившиеся из ямальских колоний.

Игрушка для туриста

Для наиболее эффективной реализации стратегии депутаты усовершенствовали существующие законы. Один из них —

«О туристической деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе» — вступит в силу с 1 января 2017-го. Речь идёт о привлечении в арктический регион не только россиян, но и иностранцев.

— Мы задекларировали в своём законе поддержку организаций, осуществляющих туристическую деятельность, и формирование туристической индустрии как отрасли, — поясняет Елена Зленко. — Ямал чрезвычайно привлекателен как арктический регион с уникальной природой и самобытной культурой коренных народов. Во всём мире сегодня развиваются так называемые Oil-туры, даже месторождения нефти и газа могут стать экскурсионными объектами. Ямал можно сделать настоящей игрушкой, разработав уникальные маршруты, создав горнолыжные трассы, построив современные кемпинги и отели.

Рыбное место

Одним из направлений вполне может стать рыболовный туризм, имеющий перспективы выхода на международный рынок. Всеобъемлющий закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» принят пока в первом чтении. В нём нашлось место не только для промышленного лова, но также любительского и спортивного рыболовства. Не говоря уже об основополагающем для автономии «рыболовстве в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Депутат-единоросс Марат Абдрахманов, председатель думского комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, рассчитывает на динамичное развитие рыборазводного бизнеса. Поддержка, гарантированная законом, непременно привлечёт в новую, весьма перспективную отрасль неравнодушных людей. Положительные примеры уже есть. В Салехарде предприниматель выращивает «бройлерных» осетров, в Харпе подрастает муксун. Где и какую рыбу разводить, энтузиастам подскажут учёные.

Окончательно закон планируют принять уже в новом году. А до этого на Ямале намечена серия встреч, круглых столов и парламентских слушаний со всеми заинтересованными лицами. Чтобы уже на берегу выявить все подводные камни.

«Не читал — но осуждаю»

На последнем в уходящем году заседании Законодательного Собрания Ямала царило редкое единодушие. Все законы и постановления (а их в повестке значилось без малого шесть десятков) принимались единогласно. Сбой произошёл лишь однажды. При утверждении одного из протоколов согласия Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Протоколом предлагалось принять к сведению прозвучавшую на заседании совета в Тюмени информацию Анатолия Брехунцова, генерального директора Сибирского научно-аналитического центра. Известный геолог, принимавший непосредственное участие в открытии Заполярного, Уренгойского, Ямбургского, Новопортовского и многих других уникальных месторождений, назвал развитие Арктики «потенциалом ускорения экономической интеграции» трёх наших братских регионов.

Валерий Степанченко зачитал пространную эмоциональную речь по поводу «интеграции». Справедливоросс причислил геолога к категории людей, которые «не осознают в полной мере грядущие последствия для будущих поколений северян и страны в целом». Его идеи якобы «повторяют прошедший период освоения Севера». По мнению депутата, «планирование самодостаточного анклава под управлением Тюменской области, даже экономического, непременно приведёт к созданию суперсубъекта», по сути, к воссозданию единой Тюменской области. По словам Степанченко, в своё время автономиями из Тюмени управляли «любой ценой и под чутким руководством».

Досталось и коллегам, принимавшим участие в совете. Они, мол, «оказали медвежью услугу всем ямальцам». В завершение пламенной речи оппозиционер предложил дописать в протокол, что «идея интеграции не отвечает интересам Ямала и государственному устройству Российской Федерации на современном этапе».

Сергей Ямкин, председатель Законодательного Собрания Ямала, лично присутствовавший на совете, заверил оппозиционера, что в получасовом докладе Анатолия Брехунцова не прозвучало ни единого посыла к объединению трёх регионов. Как нет на это и малейших намёков в официальных документах совета.

Виктор Казарин, также являющийся членом совета, добавил, что руководитель Сибирского научно-аналитического центра предложил «достаточно эффективную модель взаимодействия хозяйствующих субъектов в освоении Арктики на основе договоров, позволяющую задействовать уже имеющиеся трудовые ресурсы и производственные мощности».

Елена Зленко, ещё один член Совета трёх Дум, заметила, что предложения по экономической кооперации вряд ли могут рассматриваться в качестве посыла к объединению регионов. Тюменская область, Югра и Ямал динамично развиваются, взаимодействуя в соответствии с трёхсторонним договором. И политические потрясения, особенно в крайне непростых экономических условиях, никому — ни жителям регионов, ни руководству страны — не нужны!

— То, что вы сейчас говорите, с голоса воспринимать очень сложно, — постарался сгладить свои нападки Валерий Степанченко. — Этот подковёрный документ, который где-то витает, вызывает именно такую реакцию. И если там содержится лишь призыв экономически объединиться, то ничто не мешает сегодня делать это на договорной основе и не надо тогда делать никаких посылов.

— Здесь не надо ничего бояться, — обратился к несговорчивому коллеге единоросс Сергей Харючи, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, также принимавший участие в заседании совета. — Мы слышали Анатолия Брехунцова живьём. Это всего лишь пожелание бизнеса стать участниками громадных государственных проектов, реализующихся сегодня на Ямале.

После затянувшейся дискуссии протокол поддержали все, кроме одного. Валерий Степанченко проголосовал против. Позднее справедливоросс в интервью журналистам прояснил суть своих претензий. Оказывается, причина разногласий сокрыта в том, что от Ямала в Совет трёх Дум не вошёл ни один представитель оппозиционных партий.

P.S. Ямальские парламентарии отправились на каникулы с чувством выполненного долга. Следующее заседание Законодательного Собрания Ямала состоится уже в середине февраля.