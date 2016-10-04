В областной столице подвели итоги X регионального конкурса «Книга года — 2016». Награждение победителей и лауреатов состоялось в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева.

Хороших книг много, но самую лучшую в этом году не определили

Напомним, конкурс стартовал 1 сентября. До 15 декабря на «Книгу года» было подано 99 заявок. Желающие могли принять участие в 12 номинациях. Из общего числа заявителей жюри выбрало 59 номинантов. Они были включены в лонг-лист. В шорт-лист попали 44 претендента.

Как рассказала Ольга Адамович, директор Тюменской област­ной научной библиотеки имени Менделеева и председатель жюри, все заявки детально изучили представители экспертных групп и члены жюри. В процессе определения победителей шли бурные дебаты.

— Очень многие книги заслуживают читательского внимания, — сообщила Ольга Борисовна. — Планируем все издания, поступившие на конкурс, отдельной коллекцией включить в фонд областной научной библиотеки. Но прежде чем они станут доступны нашим пользователям, мы представим их на выставке в начале 2017 года.

Советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин отметил, что за 10 лет конкурс стал настоящим лоцманом в книжном мире.

— Менялись номинации, подходы к оценке конкурсных изданий, но неизменной оставалась принципиальность жюри, — сказал он. — За эти годы было сделано немало открытий, и многие книжные новинки стали достоянием широкой читательской аудитории.

Организаторы конкурса (областные департаменты культуры и информационной политики, а также ТОНБ им.Менделеева) замечают, что изначально важнейшей задачей творческого состязания было объединение читателей, полиграфистов, распространителей книг, издателей и библиотекарей Тюменской области (включая северные округа) в единое пространство книжной культуры. И с этой задачей «Книга года» успешно справляется.

Назовём имена победителей нынешнего года. В номинации «Хит продаж» диплом победителя и серебряная литера достались Елене Дубовской за книгу «Легенды и тайны Тюмени». «Самой популярной книгой» (по результатам онлайн голосования) признана книга Александра Сафонова «Преображение скорби. История панка с Арбата, который уверовал», представленная на конкурс Культурным центром «Русская неделя».

Звание «Издательство года» получило издательство Тюменского государственного университета.

А вот с «Издательством десятилетия» жюри конкурса не смогло определиться. В итоге дипломы лауреатов получили опять же издательство ТюмГУ и «Тюменский издательский дом». То же произошло и с номинацией «Иной формат — книга, которой не было». Судьи так и не выбрали победителя. Зато наградили четырёх лауреатов, среди которых Игорь Емельянов с книгой «Тюмень с улыбкой: весёлые истории о Тюмени, тюменцах и сибиряках».

«Лучшей патриотической книгой» названо произведение Геннадия Зайцева «Ермак — гордость России». А диплом лауреата в этой номинации получила автор «Тюменских известий» Наталья Тереб за книгу «70 историй о войне». Серебряную литеру и диплом победителя в номинации «Лучшая книга тюменского автора о Тюменской области, изданная за пределами Тюменской области» вручили Тобольскому историко-археологическому музею-заповеднику за книгу Вячеслава Софронова «Кучум».

«Лучшей научной книгой» стало исследование Александра Яркова «Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири». «Лучшей книгой о родном крае» — книга Льва Боярского «Пионеры Тюменской фотографии. Становление фотографического дела в г.Тюмени в XIX — начале XX вв.», над изданием которой работал Сергей Фирцев.

Одну из главных наград конкурса в номинации «Лучшая учебная книга» взяло издательство ТюмГУ за книжную серию «Университеты России». «Лучшей детской книгой» жюри объявило «Городок на бугре» Константина Лагунова. Серебряную литеру получила дочь писателя Ольга Лагунова, с подачи которой повесть была переиздана.

«Лучшая поэтическая книга», по мнению членов судейской коллегии, — это «Пикник у Ипокрены» Павла Черкашина и Татьяны Юргенсон, а «Лучшая книга художественной прозы» — сборник Николая Денисова «Проза», выпущенный «Тюменским издательским домом».

В номинации «Книга года» нынче фаворита не определили. Дипломы лауреатов получили Виктор Копылов за книгу «Заветный мир Дмитрия Ивановича Менделеева», Рафаэль Гольдберг за книгу «Страну заслонили собой», «Тюменский издательский дом» за сборник Ивана Ермакова «Память», а также Культурный центр «Русская неделя» за книгу Вадима Коржевского «Традиции и заблуждения» и «Эссе» Льюиса Клайва Стейплза.

Дважды лауреатом конкурса стал в этом году тюменский мастер-реставратор Вадим Шитов. За книгу «Резная мелодия Тюмени» он получил дипломы в номинациях «Самая популярная книга» и «Лучшая книга о родном крае».