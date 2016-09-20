Несмотря на непростую экономическую ситуацию, правительство Тюменской области продолжает оказывать весомую господдержку малому бизнесу.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на очередном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

— Улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности было и остаётся приоритетным направлением в работе правительства области, — подчеркнул глава региона. — Не секрет, что сейчас отмечается высокая потребность бизнеса в кредитных ресурсах, необходимых для развития производства. При этом их стоимость остается достаточно высокой.

— Поэтому, несмотря на все сложности, правительство не отказалось от ключевых форм поддержки предпринимательства. Мы продолжили субсидирование части затрат на лизинг оборудования. Общий объем финансирования на эти цели в текущем году составит 190 миллионов рублей, из которых 57 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета. Господдержку получили 126 предприятий малого и среднего бизнеса, что дало им возможность создать новые и существенно усилить действующие производства.

За период с 2014 по 2016 годы региональное инвестиционное агентство выдало 58 займов для реализации новых проектов предпринимателей под 7 процентов годовых. В 2016 году разработан комплекс мер с целью активизации деятельности Тюменского технопарка и бизнес-инкубаторов.

В рамках региональной программы «Ты — предприниматель», которую правительство Тюменской области реализует совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, продолжается обучение начинающих бизнесменов основам предпринимательства. По мнению губернатора, участие в программе дает реальную возможность усовершенствовать свою бизнес-идею, получить базовые знания и навыки для того, чтобы открыть собственное дело.

Для развития сельского предпринимательства в регионе проведен цикл семинаров и мастер-классов «Школа фермера», на которых рассматривались вопросы государственной поддержки и разрабатывались бизнес-планы. В частности, обсуждались вопросы создания современной фермы с нуля, ветеринарного ухода за животными и управления рационом. Проект будет продолжен и в следующем году.

Малому бизнесу также предоставляются площадки для размещения производств в индустриальных парках. Очередной из них — индустриальный парк «Богандинский» — был открыт 20 декабря. По словам заместителя губернатора Вадима Шумкова, промплощадка общей площадью 269 гектаров полностью обеспечена инженерной инфраструктурой, необходимой для возведения производственных мощностей резидентов. Индустриальный парк ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сфере биотехнологий и фармацевтики. Первыми его резидентами стали компания «Каргилл», ООО «Тюменская лесохимическая корпорация» и ОАО НПО «Новодез». Всего на площадке планируется разместить 25 производств и создать до полутора тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит не менее 12 миллиардов рублей.

— Первый индустриальный парк был открыт в поселке Боровский летом нынешнего года, — напомнил Вадим Шумков. — На сегодняшний день там разместились пять резидентов, на стадии подписания договора — еще четыре. Всего в парке будет создано 12 новых производств.

В ходе заседания также обсуждались законодательные инициативы Тюменской области по развитию придорожного сервиса и предложение о создании общественного совета при филиале «Уралавтодор» по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Как сообщил заместитель главы Тюменского района Николай Пуртов, сейчас его функции выполняет рабочая группа при Инвестиционном агентстве Тюменской области. За минувший год проведено шесть рабочих совещаний, оказана реальная помощь предпринимателям во многих районах Тюменской области. В частности, в Уватском, Абатском, Нижнетавдинском муниципальных образованиях, а также в областном центре решены вопросы в сфере земельных отношений, проблемы с примыканием объектов придорожного сервиса к трассам, подключением их к газовым и электрическим сетям.

126 предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области получили государственную поддержку.

— За этот год дорожниками еще не перекопано ни одного подъезда к объектам придорожного сервиса, — заметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. — Пока, к сожалению, все вопросы решаются в ручном режиме, тем не менее рабочая группа справляется со своими обязанностями.

По словам начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексея Борисова, дорожники также активно занимаются вопросами, связанными с развитием придорожного сервиса.

— В структуре Уралуправтодора появилось специализированное подразделение — отдел придорожного сервиса, — сообщил Борисов. — В рамках стратегии Росавтодора предусмотрено развитие многофункциональных зон, куда входят придорожные кафе, гостиницы, многотопливные АЗС, стоянки для большегрузных автомобилей. Мы предлагаем, чтобы их развивали специальные дорожные предприятия и предоставляли в аренду свободные участки.

Владимир Якушев попросил Алексея Борисова как можно скорей создать межведомственную группу для эффективного решения имеющихся еще вопросов.

— Сейчас мы с Уралуправтодором говорим на одном языке, — с удовлетворением отметил глава региона. — Поэтому у меня к вам просьба: привлечь предпринимательское сообщество к этой важной работе.