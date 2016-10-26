Подопечные центра детей-инвалидов и сирот «Творчество» готовятся к любимому празднику. Как обычно, в программе театральная постановка собственного театра, веселые танцы и игры.

Снова всех захватит веселый «паровозик» и закружит хоровод. При этом не важно: на костылях ребенок или в инвалидной коляске… Каждый, кто придет на ёлку, получит подарок, о котором мечтал. Ведь нынче Деду Морозу помогают тюменцы. Горожане активно откликаются на просьбы сотрудников центра «Творчество» и приобретают сладости, куклы, машинки…

Сначала праздник с подарками планировался для шестидесяти детей. Теперь желающих попасть на него — в два раза больше! И добрым людям стоит поторопиться: подарки есть пока не у всех ребят. (Об их нуждах можно узнать в группе Дети-инвалиды города Тюмени). Вечер в центре «Творчество» для первой половины подопечных состоится уже 27 декабря. Остальные побывают на представлении в «Современнике» в начале января.

Но есть дети, которые не смогут подняться с постели. Сотрудники центра просят благотворителей не забывать о ребятишках с тяжелой степенью инвалидности. Они нуждаются в детском жидком питании в баночках и герметичных коробках: пюре из овощей и фруктов, курицы и мяса. И по-прежнему необходимы подгузники подросткового размера. В центре говорят, что нуждающиеся родители радуются даже одной баночке питания и пачке подгузников. Можно помочь деньгами, чтобы организаторы приобрели всё необходимое сами (карта Сбербанка 4276 6700 3642 0536, Яндекс-кошелек 410012664912326). Телефон центра «Творчество» — 53-11-78.