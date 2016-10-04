В Музее изобразительных искусств открылась выставка уральских художников «Отражение» из коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства.

На этом выставочном проекте — произведения пятнадцати художников, в работах которых прослеживаются основные тенденции эволюции уральской живописи за последние 100 лет. Так, традиции реалистической живописи представлены в произведениях художников первой половины ХХ века. Среди них — живописец-пейзажист Иван Слюсарев, художники военного поколения Виктор Зинов, Лев Вейберт и Олег Бернгард, которые повлияли на развитие лирико-эпического пейзажа в уральском искусстве. Основные принципы соцреализма можно увидеть в творчестве Александра Бурака.

Уральский модернизм 1960-1980-х годов отражается в работах художников Геннадия Мосина, Михаила Брусиловского, Виталия Воловича, Германа Метелева. Переосмысление искусства модернизма ощущается в творчестве Николая Митцева и Вениамина Степанова. Неформальное искусство Урала представлено работами самобытного живописца и акциониста Олега Елового. Гиперреализм Любови Александровой и неоэкспрессионизм Андрея Елецкого отражают современные тенденции в изобразительном искусстве Урала.

Выставочный проект «Отражение» будет работать в областном центре до 23 января в Музее изобразительных искусств по адресу: улица Орджоникидзе, 47.