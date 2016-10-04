Новогодние праздники — время подарков. Тюменский театр кукол приготовил для юных зрителей спектакль «Госпожа Метелица». Новая постановка, несомненно, станет прекрасным подарком для всех ребят, которые любят сказки и театр, умеющий с душой их рассказывать.

Придумали новогоднее чудо режиссёр Сергей Грязнов и художник Сергей Перепёлкин. На счету этого театрального тандема немало замечательных спектаклей. Но на этот раз они создали настоящий кукольный шедевр, в котором всё сошлось: сценическая идея, её гениальное решение и элегантное (с шиком!) оформление всем известной сказочной истории.

Этот сюжет столетиями кочевал из сказки в сказку и не знал государственных границ. Где бы ни жил человек, он всегда мечтает о чуде и справедливости. Точнее, о справедливом воздаянии, которое в представлении многих людей и есть настоящее чудо.

Мы любим эту классическую историю. Кроткая сирота с утра до вечера старается угодить вздорной мачехе и её глупой, ленивой дочери. Беспросветную жизнь бедной девушки меняет случай. Героине (в спектакле её зовут Хельга) выпадает шанс, проявив свои лучшие качества — доброту и трудолюбие, познать справедливость. На своём пути она встречает изобретательных, озорных гномов и волшебницу — госпожу Метелицу, которая одаривает сироту по заслугам и даёт строгий урок её сводной сестрице.

У немецкой сказки, рассказанной братьями Гримм (по её мотивам Эдуард Гайдай и написал свою пьесу «Госпожа Метелица»), есть русский аналог — «Морозко». «Морозко» уже ставили в театре кукол. Но поскольку тема доброты, справедливости и зимнего волшебства востребована всегда, Грязнов и Перепёлкин решили представить свою версию популярного сюжета. Они обратили внимание на его европейский вариант. Идею поведать сказку от лица шарманки предложил режиссёр.

— В европейской культуре традиционны механические театры-шарманки. Грязнов загорелся стилизовать спектакль как раз под такой театр, — объясняет Сергей Перепёлкин. — Но история у нас получилась совсем не механическая, а живая!

Он добавляет:

— Я взялся за эту работу, чтобы напомнить зрителям о наших культурных корнях. О том, что Россия — страна европейская!

В спектакле восемь персонажей и почти в два раза больше тростевых кукол, их изображающих. Сергей Перепёлкин работал над образами с весны этого года. Получились очень яркие и выразительные личности. Своё лицо есть даже у «голоса шарманки». И оно чертовски обаятельное! Оживляют и наделяют характерами героев сказки тринадцать актёров. Из них двое ещё и за смену декораций отвечают. Оформление сцены, к слову, функционально и по-своему волшебно: один миг — и зрители попадают из земного мира в подземное царство. Реализуя режиссёрский замысел, художник создал на сцене декорацию в виде музыкальной шкатулки-трансформера с использованием стилистики яркой архитектуры немецкого города Целле.

Спектакль и его сценография демонстрируют незаурядный талант и мастерство двух Сергеев — Грязнова и Перепёлкина. А живость сцен, харизма и шарм героев сказки — профессионализм актёров-кукольников.

Сергей Перепёлкин:

— В европейской культуре традиционны механические театры-шарманки. Но история у нас получилась совсем не механическая, а живая!

Постановка рассчитана на широкую аудиторию. Она будет интересна и детям, и взрослым. Музыку к спектаклю написал тюменский композитор Валерий Дрозд на стихи актрисы театра Анны Ганичевой.

P.S. Ещё одна премьера декабря состоялась на Малой сцене театра кукол. Для самых маленьких зрителей Антон Нестеренко поставил новогодний спектакль «Снеговик-почтовик». Это добрая сказка о почтальонах. Один из них никогда Деда Мороза не видел и в Новый год не верит, другой знает, что сказочные персонажи существуют. Режиссёр (он же автор пьесы) назвал жанр постановки «сказкой в шубе». В дедморозовской шубе прячется много чудес, и маленькие зрители могут в этом убедиться.