«Композиция» кисти великого Кандинского вернулась из Италии домой — в Тюмень. Это произведение искусства принадлежит Музейному комплексу имени Словцова. В его подразделении — музее ИЗО открылась выставка «Возвращение шедевра: Василий Кандинский», посвящённая 100-летию полотна и 150-летию художника, основателя российского абстракционизма.

В Тюмени картина бывает редко. Произведение уже 20 лет путешествует по миру, экспонируется в крупнейших российских и зарубежных музеях. Поэтому не случайно его возвращение вызвало живой интерес тюменцев. На открытие выставки пришли десятки ценителей творчества великого русского живописца.

Экспозицию дополнили абстрактные работы современных художников, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь же были представлены каталоги зарубежных и российских выставок, в которых принимала участие «Композиция». В рамках проекта состоялась тематическая мультимедийная презентация.

Уникальный холст попал в Тобольск в 1929 году, когда советская власть распределяла предметы искусства по новым музеям страны. В 1958-м его передали в Тюменскую областную галерею как «произведение неизвестного художника». Полотно было в плохом состоянии и носило условное имя «Натюрморт». В 1979 году его отправили на реставрацию в Омск.

Тогда-то и открылась тайна картины. Омский реставратор Валентина Бекишева обнаружила на «Натюрморте» монограмму Кандинского — букву «К» в круге. После этого открытия все музеи мира захотели видеть у себя возрождённый шедевр.

Напомним, Василий Кандинский написал серию картин под названием «Композиция». Тюменская, согласно пометке на холсте, создана в 1916 году.

Выставка «Возвращение шедевра: Василий Кандинский» будет работать до 29 января 2017 года. Стоимость билетов: взрослый — 80 рублей, школьники бесплатно, студенты, пенсионеры — по предъявлении удостоверения.