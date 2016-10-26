В дни сильных морозов в Тюменском кардиологическом научном центре отмечают увеличение количества пациентов.

— Врачи скорой помощи привозят пациентов в основном с работы, — рассказывает врач приемного отделения, к.м.н. Елена Шумейко. — Недавно был случай, когда женщине стало плохо прямо в маршрутке, она вышла на остановке, обратилась в аптеку с просьбой измерить давление, но тонометра там не оказалось. Тогда она попросила фармацевта вызвать бригаду «скорой» и была доставлена к нам с гипертоническим кризом и тахикардией.

Изменение погодного фронта всегда оказывает влияние на общее самочувствие человека. В морозную погоду особенно высока нагрузка на сердечно-сосудистую систему: может возникнуть спазм сосудов, повышается давление, нарушается ритм сердца. Врачи напоминают о первых симптомах, которые важно не пропустить, чтобы не усугубить свое состояние: тревога, резкая головная боль, слабость в ногах, выраженная потливость, нехватка воздуха, сжимающие боли в сердце. Если в течение часа болевой синдром не проходит, нужно принять прописанные лечащим врачом препараты (корвалол, валидол, валокордин, нитроглицерин). В случае неэффективности лекарств требуется незамедлительно вызывать помощь, ни в коем случае не затягивать процесс и не терпеть боль.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно обязательно уточнить у доктора, что делать при ухудшении состояния, и всегда держать необходимые лекарства под рукой. В морозы желательно ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, избегать стрессов, правильно питаться.

Мария Соболь

отдел по связям

с общественностью Тюменского кардиоцентра