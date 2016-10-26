В Тюменской области работают 115 коек для неизлечимых больных, которым требуется паллиативная помощь, 202 койки сестринского ухода, открыты специализированные кабинеты. Показатели коечного фонда соответствуют европейским стандартам и в два раза превышают российские нормы.

Об этом на недавней пресс-конференции рассказал Алексей Немков, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области.

Более того, больные в терминальных стадиях заболевания получают самые современные препараты для обезболивания. Медики пытаются придерживаться основного принципа, объявленного ВОЗ: «Боль нельзя лечить через боль». Поэтому при оказании паллиативной помощи постепенно отказываются от инъекций в пользу неинвазивных форм лекарств и таблеток пролонгированного действия. Например, вместо уколов морфина, которые приходится ставить каждые 4-6 часов, применяются трансдермальные пластыри: обезболивающий препарат попадет в кровоток больного до трех суток. По словам Немкова, за 11 месяцев этого года назначение таких систем возросло в 4 раза.

Кроме того, значительно упростились процедуры получения наркотических и обезболивающих препаратов (напомним: паллиативная помощь больным в терминальных фазах заболеваний в первую очередь предполагает качественное обезболивание): в первый раз рецепт выписывается по решению лечебной комиссии, затем врач может делать это самостоятельно. А при выписке из стационара больной получает на руки обезболивающий препарат на пять дней, увеличен до 15 дней и срок действия рецепта. Отменена система возврата использованных ампул.

Для повышения доступности качественного обезболивания круглосуточно работает горячая линия по вопросам обезболивания: региональный номер — (3452) 68-45-65, 8-800-250-3091.

Павел Зотов, заведующий отделением паллиативной помощи и реабилитации больных «Медицинского города», заметил: ежегодно в Тюменской области от онкологических заболеваний погибает около 2 тысяч человек. В последние месяцы своей жизни они нуждаются в паллиативной помощи. Сегодня наш регион в состоянии оказать такую помощь — и не только в части обеспечения качественных препаратов для борьбы с болью. Развиваются и другие направления паллиативной помощи (согласно рекомендациям ВОЗ): симптоматическая терапия (уменьшение тягостных явлений заболевания), психологическая поддержка пациента и родственников, социальная помощь.