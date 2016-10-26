Проявить терпение и не поднимать панику просят медики областной станции скорой помощи. Дело в том, что нагрузка на бригады скорой помощи увеличилась на 25%. Причина — эпидемия ОРВИ и гриппа. Пороговый уровень заболеваемости по всем возрастным категориям превышен на 64%. К 19 декабря зарегистрировано более 20 тысяч больных.

Роспотребнадзор по Тюменской области приводит данные эпидемиологического мониторинга: среди циркулирующих вирусов удельный вес гриппа А достиг 44% — это 87 находок, из которых 84 гриппа А-Н3N2, 3 гриппа А-Н1N1-2009, негриппозные респираторные вирусы выделяются в 56%.

Главный врач станции скорой медицинской помощи города Тюмени Лидия Остроумова обращается к тюменцам с просьбой: «В ситуациях, когда нет прямой угрозы жизни (острые состояния, инсульт, инфаркт, потеря сознания, остановка дыхания, боли в сердце и др.), не следует перезванивать несколько раз диспетчерам, чтобы узнать, когда приедет бригада, — на это тоже тратится немало времени».

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уверяют: сегодня предпринимаются все меры, чтобы каждый нуждающийся получил помощь.

Так, ближе к вечеру, когда обычно увеличивается количество вызовов, на линию выходит порядка 48 бригад, при необходимости это число увеличат еще на 5-6. Для расширения количества планируется привлекать дополнительные силы — студентов последних курсов медицинского колледжа.

На 25% увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи.

И для консультаций по телефону сегодня работают два консультанта и один старший врач — (3452) 50-99-00. Круглосуточно принимаются звонки на мобильный телефон 8982-973-23-93. Если он занят, не переживайте: специалисты обязательно перезвонят сами, для большей уверенности можно отправить смс.

Но жителям стоит запомнить: с признаками ОРВИ эффективнее всего обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике либо вызвать врача на дом.

Врачи «скорой» рекомендуют:

— Чтобы помочь себе или своему ребенку справиться с температурой 38,5°С и выше, необходимо применить физические методы снижения температуры (обтирание теплой водой) с одновременным приемом жаропонижающего средства. После обтирания измерять температуру в течение 30-40 минут. Если состояние не ухудшилось, а температура снизилась незначительно, то не надо пытаться довести ее до показателей 36°С или 37°С. Достаточно снизить до 38°С, продолжив давать обильное питье. Через 2-4 часа повторить прием жаропонижающих препаратов.

Главное, помните: скорая помощь в первую очередь выезжает к людям при непосредственной угрозе жизни!