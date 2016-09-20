Вчера заседание Тюменской городской Думы началось с пикета. Выразить недовольство по поводу вводимых ограничений на бесплатный проезд для пенсионеров у здания городской администрации собралось, по разным оценкам, до 50 человек, в основном пожилые люди.

Почти столько же горожан присутствовало и на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам 14 декабря, где впервые обсуждался этот вопрос. Тогда, несмотря на критические высказывания пенсионеров, общественников и представителей партий, большинством голосов депутаты одобрили предложение городской администрации ограничить число бесплатных поездок для пенсионеров до 44 в месяц. Правда, с некоторым смягчением: неиспользованные поездки можно переносить на следующий месяц.

Несмотря на то, что «транспортный вопрос» стоял под номером 12 в повестке дня, председатель городской Думы Дмитрий Еремеев не стал откладывать острую тему в долгий ящик:

— Сегодня утром состоялось заседание фракции партии «Единая Россия». Мы приняли решение снять этот вопрос с повестки дня и отправить на доработку, поскольку предложение городской администрации об ограничении числа бесплатных поездок для пенсионеров не вполне аргументировано.

Напомним: в качестве основного довода специалисты мэрии использовали данные автоматизированной транспортной системы, согласно которым 71% пенсионеров ездят на общественном транспорте не более двух раз в день (что и составляет 44 поездки в месяц без учета выходных и праздничных дней), 12% — два-три раза, 17% — более трех раз в сутки. Речь идет о пожилых людях, которые пользуются транспортной картой.

Правда, этот аргумент не убедил самих пенсионеров и общественников. А помощник прокурора Тюмени Кристина Каберти потребовала от чиновников городской администрации:

— Если вы ссылаетесь на данные автоматизированной системы, предоставьте нам их, пожалуйста, в развернутом виде для проведения правовой антикоррупционной экспертизы этого проекта. Где данные, на основании которых вы сделали выводы о сезонности и количестве поездок?

— Действительно, расчеты не были представлены, — высказал свое мнение депутат Александр Чепик. — Интересно, как вообще вносятся подобные документы в Думу без предварительных расчетов? У меня предложение: провести служебную проверку и наказать тех, кто работал над документом. Из-за них пенсионеры вынуждены были устроить пикетирование. И еще. Считаю необходимым проводить обсуждение подобных изменений публично.

Коллегу поддержал депутат Динар Абукин:

— Меня радует, что рассмотрение этого вопроса отложили, прислушались к мнению народа.

— Здравый смысл восторжествовал, — присоединился к комментариям депутат Игорь Ракша. — Хотя на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам большинство депутатов проголосовали за ограничение числа поездок. Не менее важная тема — увеличение стоимости проезда с 1 января: частные перевозчики не должны иметь возможности шантажировать администрацию города.