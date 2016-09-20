Незыблемость правила «Закон обратной силы не имеет» можно оспорить, если речь идёт о взаимовыгодных интересах общества, бизнеса и власти.

В начале ноября нынешнего года вступил в силу закон «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими имущества, находящегося в собственности Тюменской области или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества».

Суть документа проста — депутаты Тюменской областной Думы продлили малому и среднему бизнесу рассрочку выплаты за арендуемое имущество с пяти до восьми лет. Соавторами закона стали сами предприниматели во главе с омбудсменом Ларисой Невидайло. Выдвигая инициативу об изменении срока покупки недвижимости, они настаивали: такое решение благоприятно скажется на экономической активности в регионе.

Но не прошло и месяца, как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло предложила скорректировать новый закон.

На минувшей неделе в Тюменской областной Думе состоялось заседание комиссии по оценке регулирования воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Обсуждался проект о внесении изменений в закон об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества.

Необходимость рассмотрения документа в особом порядке председатель комиссии, руководитель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева объяснила так: в соответствии с требованиями федерального законодательства любой проект, касающийся предпринимательской деятельности, должен проходить экспертизу регулирующего воздействия, которая определяет, не будут ли в результате принятия документа ухудшены условия этой самой деятельности.

Представляя законопроект, Лариса Невидайло напомнила: закон об установлении рассрочки распространяет своё действие на договоры купли-продажи государственного или муниципального имущества, заключаемые после 8 ноября 2016 года.

После того, как он вступил в силу, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области начали поступать обращения предпринимателей с предложением установить восьмилетний срок и для тех бизнесменов, что ранее взяли недвижимость в аренду с последующим выкупом.

Заявители указывали: они не могут справиться с бременем ежемесячных платежей, предусмотренных прежними требованиями законодательства, то есть рассрочкой оплаты на пять лет. В некоторых случаях предприниматели даже вынуждены расторгать договоры купли-продажи муниципального имущества и возвращать его муниципалитету.

Проанализировав ситуацию в других субъектах Федерации, аппарат уполномоченного выяснил: в 16 регионах аналогичные законы имеют обратную силу.

Инна Лосева: «В соответствии с требованиями федерального законодательства, любой проект, касающийся предпринимательской деятельности, должен проходить экспертизу регулирующего воздействия, которая определяет, не будут ли в результате принятия документа ухудшены условия этой деятельности».

Затем был проведён мониторинг на территории нашей области. В результате идею об изменении сроков оплаты за уже арендованное имущество поддержали 18 муниципальных образований. Один муниципалитет высказался против, семь муниципальных образований не смогли определиться с конкретной оценкой инициативы.

— Предлагаемые изменения предусматривают распространение действия закона на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, если на момент вступления в силу не истек срок, в течение которого покупатель должен был оплатить приобретаемое государственное или муниципальное недвижимое имущество в рассрочку, — уточнила Лариса Невидайло. — В случае принятия поправок многие предприниматели получат возможность и дальше развивать свой бизнес. Бюджет при этом не пострадает.

По мнению руководителя правового управления аппарата Думы Валерия Серкова, если большинство муниципалитетов поддерживают законопроект, оснований для оценки регулирующего воздействия нет. Не видит их и руководитель управления по экономике и финансам Альбина Михайлова. Более того, она уверена: поправки дадут положительный эффект.

— В то время, когда договоры заключались на пять лет, была совершенно иная экономическая ситуация. Предприниматели могли и дело развивать, и рассчитываться за арендованное имущество, — подчеркнула Инна Лосева. — Высокодоходные объекты уже давно выкуплены. Сейчас речь идет о затратных объектах, в основном социальной направленности. У нас есть два варианта. Либо мы отклоняем проект и губим многие малые предприятия, которые попросту не выдержат долгового бремени, либо одобряем и тем самым поддерживаем бизнесменов.

Лариса Невидайло: «В случае принятия поправок многие предприниматели получат возможность и дальше развивать свой бизнес. Бюджет при этом не пострадает».

Комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы закон об установлении восьмилетней рассрочки выкупа муниципального или регионального имущества, арендуемого предпринимателями, получил обратную силу.

Теперь слово за комитетом по экономической политике и природопользованию, а затем — за всем депутатским корпусом. Обсуждение законопроекта намечено на начало 2017 года.