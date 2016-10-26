Тюменская областная Дума стала чемпионом Спартакиады исполнительных и законодательных органов власти региона. Вчера вечером в стенах парламента чествовали участников спортивных баталий.

Соревнования прошли в 15-й раз, а парламентские спортсмены за пять лет участия стали пятикратными чемпионами. Нынешний турнир собрал представителей 22 различных ведомств. Наряду с «законодателями» в нем участвовали сотрудники аппарата губернатора Тюменской области, регионального департамента по спорту и молодежной политике, Избирательной комиссии Тюменской области, регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей и многие другие чиновники.

С марта по декабрь участники спартакиады состязались в 10 видах спорта. Кроме зимней — лыжные гонки, были летние дисциплины — кросс, плавание, командные соревнования по волейболу, мини-футболу, семейные старты, а также выполнение нормативов ГТО.

Торжественная церемония подведения итогов прошла 16 декабря в Большом зале правительства Тюменской области. Победителей награждали ведущие спортсмены региона и ветераны спорта — Рустам Тотров, Наталья Проскурякова, Луиза Носкова, Владимир Чебоксаров. А 22 декабря по традиции торжественное мероприятие состоялось в стенах регионального парламента.

— Пять лет мы участвуем в спартакиаде и пять раз побеждаем! — не без гордости заявил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. — Считается, что спортивные победы уступают лишь военным по степени влияния на сплоченность людей, укрепления их здорового духа. Мне приятно работать с таким спортивным коллективом. Я не отношу себя к активным болельщикам, но на соревнования коллег ходил. И болел, и свистел, и всеми возможными способами поддерживал!

62 сотрудника регионального парламента выступили в спартакиаде 2016 года.

Тюменская областная Дума взяла главный приз спартакиады, заняв первое общекомандное место. Её представители стали лучшими в кроссе, лыжных гонках, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе. А по итогам волейбольных соревнований завоевали серебряные медали.

Наряду с сотрудниками аппарата на старт выходили народные избранники. В разных дисциплинах выступили Сергей Корепанов, Виктор Рейн, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ульянов, Евгений Макаренко, Глеб Трубин, Олег Чемезов, Николай Токарчук. Не сдавать спортивные позиции они намерены и в следующем году.