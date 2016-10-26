22 декабря в правительстве Тюменской области награждали лауреатов премии Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи. В числе награждаемых — школьники, студенты техникумов, колледжей и вузов региона, молодые специалисты.

Поздравить победителей пришли первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, директор областного департамента по образованию Алексей Райдер, ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин.

При этом Наталья Шевчик не могла не поделиться с собравшимися хорошей новостью:

— Количество номинантов возросло в два раза! Если в прошлом году мы номинировали на премию Президента РФ 60 человек, то в этом — 115! Это рекорд за десятилетнюю историю этого гранта! Бесспорно, в этом общая заслуга вас, ваших родителей, педагогов. На сегодня в грантовых конкурсах в области приняло участие 900 человек, и 400 из них получили поддержку на общую сумму 20 миллионов рублей. Это большая армия талантливых ребят, за которыми будущее нашего региона!

…Нынешний год для Тюменской области стал плодотворным: регион впервые одержал победу в командном первенстве на Дельфийских играх, 20 школьников и студентов стали призёрами и победителями всероссийских предметных олимпиад, 5 медалей завоевали наши молодые профессионалы на национальном чемпионате WorldSkills Russia – 2016. Первые места привезли с чемпионата Европы по судомодельному спорту и всероссийского конкурса инновационного творчества «Шустрик», 15 грантов получили представители области на форуме молодежи УрФО «УТРО-2016». Делегация Тюменской области завоевала второе место в общем командном зачете на всероссийской «Студенческой весне», 42 школьника получили премию Президента Российской Федерации за победу на олимпиаде «Менделеев».

Добавим, что ежегодно отличившимся в учебе студентам назначают именные стипендии губернатора Тюменской области. Грантовую поддержку и субсидии на воплощение своих инновационных проектов получили более 100 молодых исследователей.

А в большом зале в тот день лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи получили благодарственные письма губернатора Тюменской области, а также денежные премии за победы в международных, всероссийских олимпиадах, региональных конкурсных мероприятиях.