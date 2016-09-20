Актуальный и перспективный инвестиционный проект по решению проблемы ливневой канализации в Тюмени представил депутатам городской Думы и специалистам администрации Тюменский завод гофротруб.

Предприятие, запущенное при поддержке правительства области, специализируется на производстве труб из ПВХ и ПНД, использующихся для прокладки гибких водопроводов и других инфраструктурных элементов.

Авторы идеи убеждены: технические сложности и высокий уровень затрат на прокладку централизованной ливневой канализации в стремительно растущем областном центре создают множество проблем для развития городского пространства. Инновационная система способна решить эту проблему во многих развивающихся районах города, уверены авторы технологии. Однако у некоторых чиновников и экспертов сферы ЖКХ проект вызвал определенные сомнения. Но обо всем по порядку.

Директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергей Толстых подчеркнул: благодаря инвест­проекту при участии региональных властей создано 20 рабочих мест и запущена востребованная технология. «Средства от деятельности предприятия идут на развитие экономики Тюмени. И сегодня завод готов предложить перспективные решения для развития городской инфраструктуры», — сказал он.

По замыслу разработчиков, одним из эффективных и экономичных решений развития системы ливневой канализации является установка так называемых дренажных колодцев, изготовленных из гофротрубы. Колодцы могут быть разной глубины (от 1 до 4 метров) и диаметра (60-100 сантиметров). При этом материал имеет целый ряд конкурентных преимуществ перед кольцами ЖБИ, которые используются для строительства сливных точек в данный момент.

«С этими кольцами постоянно возникают проблемы, — заявляет начальник производства Тюменского завода гофротруб Андрей Махлай. — Их необходимо постоянно чистить и обслуживать, поскольку бетонные кольца имеют низкую пропускную способность. Мы разработали инновационный продукт под названием «дренажный колодец». Сейчас наша разработка уже применяется для отвода воды в грунт в местах, где отсутствует центральная ливневая система».

Как пояснил представитель компании, на данный момент установка востребована в частных домохозяйствах. Продукцию завода на протяжении уже четырех лет успешно тестирует предприятие по установке автономной канализации «Септик-Тюмень». Представители этой компании подтвердили, что технология успешно показала себя при выпадении предельных норм осадков в самых разных, в том числе глинистых, грунтах, при обнаружении плывунов и так далее.

Колодец производится из гофрированной трубы с отверстиями. Соответственно площадь отвода воды кратно увеличивается за счет стен по сравнению с колодцем из бетона. При этом гофротруба — более долговечный и морозостойкий материал, не требующий трудоемкого обслуживания, заверяют разработчики. Такой колодец реже заиливается и легко чистится струей воды под большим напором. Еще одно преимущество — легкость монтажа. 4-метровая труба диаметром в 100 сантиметров весит всего 13 килограммов, соответственно после подготовки ямы под колодец с установкой может справиться один человек без привлечения спецтехники.

«Для проверки состоятельности нашей разработки мы предлагаем установить сеть колодцев в районе улицы Казачьи Луга на Лесобазе, где в сезон дождей на дороге образуется небольшое озеро, — продолжает Андрей Махлай. — Дренажные колодцы устанавливаются вместе с дождеприемником, который помещается под тротуар с отверстиями в разрыве бордюрного камня. Это позволяет обеспечивать прием дождевых и талых вод, которые скапливаются вдоль проезжей части. Технология установки дождеприемников-бордюров на данный момент успешно применяется в Москве и Санкт-Петербурге».

Дождеприемник соединен патрубком с дренажным колодцем, который устанавливается на небольшом отдалении от дороги. Из колодца вода отводится в грунт. С учетом высокой пропускной способности дренажных колодцев застой воды на дорогах будет исключен, уверены специалисты завода. То, что конструкция устанавливается не на проезжей части, служит дополнительным плюсом — это означает, что обслуживание дождеприемника не повлечет за собой перекрытие дороги, кроме того, это избавит дорожное покрытие от дополнительных неровностей, которыми сейчас представляются крышки канализационных колодцев. Как отметил Андрей Махлай, это еще и вопрос безопасности сотрудников обслуживающих организаций. Дождеприемник также служит для отлова всевозможного мусора, примесей, веток и так далее, в результате в колодец вода поступает без посторонних элементов. Дренаж из гофротрубы способен выдержать единовременную нагрузку до 6 кубометров осадков.

По мнению разработчиков, такая система водоотведения может применяться для удаления ливневых стоков от фундаментов многоэтажных домов, из-под мостовых опор и других инфраструктурных объектов, что существенно увеличит срок их эксплуатации. «Мы сами перемещаемся по городу, видим лужи на дорогах и задаемся вопросом: как же так? Нужно решить эту проблему не только в частном домостроении, но и в масштабах города, — компактную автономную установку можно разместить практически в любом месте», — выразил свое мнение директор завода гофротруб Виктор Перекрестов.

При этом он отмечает, что проект не предполагает полную альтернативу централизованной ливневой канализации, а лишь вариант решения проблемы там, где ее пока проложить не представляется возможном по техническим либо экономическим причинам. «Если город в состоянии строить центральную ливнёвку, мы только за. Для нас в любом случае сохраняется ниша в частном секторе. Но, как мы понимаем, строительство централизованной канализации в текущих условиях — это гораздо более затратное, долгое и сложное мероприятие, чем то, что предлагаем мы», — добавил руководитель производственного предприятия.

Однако заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев усомнился в том, что технология соответствует действующим техническим требованиям. «По своду правил, утвержденных на федеральном уровне, отведение сточных вод предполагается только после прохождения через локальные очистные сооружения. То есть сброс воды непосредственно в грунт или водные объекты влечет за собой загрязнение территории. В данном проекте не предполагается установки песколовок, нефтеуловителей и других средств очистки. А дождевая вода, как все понимают, накапливает в себе всю грязь и различные примеси на прилегающей территории. Все учреждения, эксплуатирующие сети ливневой канализации — управы, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта — вряд ли согласятся с применением такой технологии», — заявил Семен Тегенцев.

Вторая сложность, по мнению городского чиновника, может возникнуть в связи с поиском свободных земельных участ­ков для произвольной установки дренажных колодцев. «Не так-то просто найти кусок земли, чтобы раскопать его под прокладку гофротруб. Как показывает практика, это достаточно проблематично. Такие вопросы неодно­кратно возникали в процессе разработки схемы водоснабжения и водоотведения. Мы можем столкнуться с такой проблемой, что все участки, которые могут быть пригодными для установки таких дренажных колодцев, будут переплетены всевозможными подземными коммуникациями. Кроме того, вопросы вызывает стоимость эксплуатации таких установок. Пока мы этих расчетов не видим. Как часто нужно будет чистить емкости от загрязняющих веществ и откачивать воду? И таких вопросов в процессе эксплуатации может возникнуть еще очень много», — заметил Семен Тегенцев. Опасения в связи с эксплуатацией дренажных колодцев выразили и специалисты компании «Тюмень Водоканал».

Депутат Тюменской городской Думы Александр Пивторак поблагодарил Сергея Толстых за проявленную инициативу. «Собственно, департамент стратегического развития и создан для того, чтобы содействовать реализации подобных инвестиционных проектов», — заметил он. В то же время Пивторак также за­острил внимание на соответствии технологии законодательным актам в сфере экологии. «Кроме того, при таком объеме отведения воды возникает вопрос: как поведет себя грунт. Есть опасность подмыва прилегающих дорог, и мы можем получить очередной провал на проезжей части», — поделился мнением городской депутат.

Виктор Перекрестов возразил коллегам по принципу «отвергая — предлагай»: «В таком случае хотелось бы услышать, как город намерен решать проблему ливневых стоков в тех местах, где нет и в ближайшее время не планируется обустройство централизованной канализации. Неужели в проблемных районах не найдется квадратного метра для установки такого колодца? Не думаю, что земля настолько переплетена коммуникациями. При желании всегда можно найти участок и скорректировать планировку», — заметил разработчик.

Он заявил: предприятие предложило готовый продукт для решения одной из серьезных городских проблем, протестированный в реальных условиях. «А как его внедрить в существующую инфраструктуру — это уже задача подрядных организаций совместно с профильными муниципальными структурами, которые обладают планами и схемами расположения инженерных сетей и прочий информацией», — подчеркнул Перекрестов.

По его мнению, сброс ливневых стоков непосредственно в грунт на данном этапе нанесет меньше ущерба окружающей среде, чем та система, которая сложилась с водоотведением в городе на данный момент. «Вода, которая скапливается в различных районах в отсутствие центральной ливневой канализации, так или иначе оказывается в почве, а затем и в Туре», — заметил производственник.

Представители общественности выразили поддержку проекта завода. В частности, за тестирование системы дренажных колодцев выступили жители Лесобазы. Как рассказала жительница улицы Казачьи Луга, в этом районе действительно существует колоссальная проблема подтопления жилой зоны. «Она возникла в нашем районе очень давно. Раньше был песок, и вода еще худо-бедно уходила. Когда построили дорогу, стекать ей стало некуда. В результате все пешеходные переходы залиты водой. Детям бывает очень сложно добраться от дома до школы», — сказала тюменка.

Тем не менее эксперты ресурсоснабжающих организаций и специалисты администрации сошлись во мнении, что для проведения испытаний и последующей реализации проекта на улицах города профильные структуры должны более детально рассмотреть предложение Тюменского завода гофротруб и вынести свое заключение с учетом экологических, жилищных норм и прочих нормативных документов, а также схемы инженерных сетей и планов развития централизованной ливневой канализации, которые реализует ООО «Тюмень Водоканал».

«Нам показали технологии и инструменты для создания эффективной системы водоотведения. А как мы будем их использовать — это и предстоит решить компетентным городским ведомствам», — подвел итог презентации Сергей Толстых, предложив коллегам продолжить изучение проекта в рабочем порядке.