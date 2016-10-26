«Удостоверения любых рабочих специальностей. Официально. Быстро», «Рабочие профессии. Официально. Работаем по РФ. Без предоплаты» — на доске объявлений у подъездов подобные «услуги» соседствуют с предложениями выгодно купить квартиру, продать земельный участок, заменить пластиковые окна… Привычная картина, не вызывающая подозрений. Однако у работодателей, которым довелось столкнуться с претендентом на вакансию, воспользовавшимся столь заманчивым предложением, складывается порой иное мнение...

Один из таких работодателей, руководитель небольшой компании по строительству и ремонту инженерных сетей, ужаснулся, когда после собеседования с «электриком» понял: кроме «корочки» у претендента на рабочее место нет даже элементарных представлений о работе! Думать о возможных — и для самого соискателя, и для других рабочих — не хотелось. Взгляд «зацепился» за название организации, выдавшей документ «двоечнику», — межрегиональный многопрофильный учебный центр «Евразия».

Неприятная история не давала покоя ответственному предпринимателю. Проверив документы у других своих рабочих, он обнаружил еще парочку «учеников» «Евразии». На доверительной беседе те особо и не скрывали позорного факта: да, никакой учёбы не проходили, просто купили удостоверения! Один из рабочих приехал в Тюмень из другого города, пришел в учебный центр, чтобы вы­учиться на стропальщика и получить допуск для работ с сосудами, находящимися под давлением. Готовые документы ему выдали… без всякого обучения через два часа. Парень возмутился: как так? Администратор ответил коротко: на данный момент у них преподавателя нет!

Подчиненных с липовыми документами предприниматель увольнять не стал: толковых ребят отправил на настоящие курсы по обучению рабочим специальностям.

Сам же решил провести собственное расследование. Позвонил в «Евразию»: хочу, мол, обучиться на электрика, что для этого нужно? Ему ответили: паспорт, две фотографии 3х4 и деньги. Через два часа — готовое удостоверение! А можно еще получить документ на стропальщика? Легко. Просто денег надо в два раза больше.

— В этой организации дополнительного профессионального образования не занимаются обучением, а просто продают документы, — делится выводом наш собеседник. — Любой желающий может прийти и получить свидетельство об обучении по любой специальности в течение двух часов, в том числе с отметкой государственного инспектора службы технического надзора. Главное — это наличие паспорта, фотографий и денежных средств!

Получается, что за два часа можно получить документ, который позволит тебе заниматься делом, от которого напрямую зависят жизнь и здоровье людей! Причем для этого даже не надо знать элементарных правил безопасности и специфики профессии! Администратор учебного заведения напрямую говорит, что подобным образом обучение проходили многие сотрудники, в том числе «крупных предприятий Тюмени». Считаю, что столь халатное отношение к обучению рабочим специальностям и выдаче свидетельств о дополнительном профессиональном образовании просто недопустимо!

Журналисты «ТИ» тоже не удержались от небольшого расследования. Один из сотрудников редакции — мужчина — позвонил в учебный центр с конкретной целью: получить удостоверение стропальщика.

— Вы частное лицо? — поинтересовались на другом конце провода.

— Да.

— Сейчас находитесь в Тюмени, верно?

— Верно.

— Хотите именно обучаться?

— Ну, да, хотелось бы побыстрее…

— Давайте сделаем так… Подходите завтра в учебный центр «Евразия» на улицу Западносибирская, 12, корпус 1. Я — директор, скажете — к Виталию. У нас еще девушка работает, Эльмира зовут. Что с собой брать? Две фотографии 3х4, копию паспорта — и все. По ценнику это стоит 6 тысяч рублей. В течение дня надо прослушать лекцию по охране труда.

— И можно сразу корочки получить?

— Да!

…Несмотря на высокопарное название — частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный многопрофильный учебный центр «Евразия», официального сайта у центра нет. Координаты его можно найти на различных и самых разных по качеству сайтах объявлений о покупке-продаже удостоверений, обучению рабочим специальностям. Зато у «Евразии» имеется своя страничка «ВКонтакте». Заметим: другие подобные заведения, профессионально представляющие услуги на рынке дополнительного профобразования, открыты для своих клиентов, на их сайтах содержится полная информация об организации и её деятельности.

Как заметил наш ответственный работодатель, учебный центр «Евразия», судя по объявлениям в интернете, планирует расширяться (или уже расширился) и открыть филиал в Тобольске. Для этого ищут директора: «Возраст значение не имеет, главное — наличие огромного желания работать и зарабатывать. Требования: опыт работы приветствуется, умение работать с оргтехникой. Обязанности: заключение договоров, ведение документации, сопровождение обучающихся. Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 – 7.00»…

Татьяна Бейц, ведущий специалист-эксперт межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), утверждает: подобные учебные центры, которые вместо обучения занимались торговлей документов, были всегда.

До 2014 года учебные заведения дополнительного профессионального образования, в том числе и частные, согласовывали с Ростехнадзором учебные программы, более того, в экзаменационных комиссиях присутствовал инспектор ведомства. Но после упразднения главы II «Профессиональное обучение рабочих основных профессий» приказа от 29 января 2007 г. N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» перечень поднадзорных Ростехнадзору рабочих профессий отменили.

Сегодня рабочие профессии не поднадзорны этому ведомству, их обучение осуществляется в соответствии с законом «Об образовании». Соответствующие лицензии выдает областной департамент образования.

И если раньше требование о прохождении проверки знаний с присутствием инспектора было зафиксировано в Правилах промышленной безопасности, то в новых федеральных нормах и правилах этого требования нет. Поэтому учебные центры не обязаны приглашать инспектора в экзаменационную комиссию.

По этой же причине в новых удостоверениях рабочих специальностей нет штампа инспектора Ростехнадзора. Более того, нет сегодня и единой формы удостоверений, она определяется Положением конкретной учебной организации, которая вправе разработать свой вариант документа.

Тем не менее, эти послабления к требованиям подготовки рабочих специальностей Татьяна Бейц не связывает с появлением недобросовестных учебных заведений.

Качество подготовки работника — это зона ответственности работодателя. По словам заместителя директора Института дополнительного образования (частное образовательное учреждение) Оксаны Бакиевой, запросы от работодателей (как правило, это службы безопасности предприятий) с просьбами подтвердить или опровергнуть факт прохождения обучения того или иного соискателя к ним приходят практически ежедневно. Ответы учебное заведение направляет на фирменном бланке.

Та же Бакиева уверяет: желающих получить документ без обучения достаточно, с такими просьбами в Институт дополнительного образования обращались не единожды. Но репутация дороже всего.

— Всегда отвечаем коротко: мы не торгуем документами. А к своим обучающимся подходим строго: требуем и отслеживаем посещаемость, преподаватели отмечают её в специальном журнале. Если человек заплатил за обучение, но не ходил на занятия, он просто не получит документа, — поясняет Оксана Леонтьевна. — После курса обучения обязательно сдается квалификационный экзамен. Более того, если человек приходит с желанием получить удостоверение, например лаборанта химического анализа пятого разряда, мы сначала требуем от него документ на подтверждение четвертого разряда.

…Так что вычислить недобросовестное учебное заведение, которое торгует липовыми удостоверениями, довольно просто. Главное, чтобы желающие получить такой документ так легко не находили туда дорогу.

К слову, департамент образования и науки Тюменской области сообщил, что информацией по обучению в «Учебном центре «Евразия» не располагает, так как лицензия на образовательную деятельность данному учебному центру не выдавалась.