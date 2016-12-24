Издалека виден этот большой красивый дворец, находящийся на высшей точке Затюменки, сразу за мостом (Луначарского, 2). За чуть более ста лет существования это величественное здание стало одним из символов нашего города, по видам с изображением которого Тюмень узнаётся по всей стране. Исторически же это здание связано не только с тюменским образованием, но и с одной из самых могущественных купеческих династий Тюмени — династией Колокольниковых.

О Колокольниковых

Фамилия Колокольников берет свое начало с XVII — XVIII вв. от казаков, занимавшихся литьем колоколов. В 1699 году упоминается литейная мастерская Елизара, Колокольникова сына.

Иван Петрович Колокольников (1830-1895) — купец первой гильдии. Родился в зажиточной семье, занимался чайной торговлей, в чем очень преуспел. С 1866 по 1869 гг. служил гласным Городской Думы. В 1877-1879 гг. — директором Тюменского общественного банка. У Ивана Петровича и его жены Марии Дмитриевны было 7 детей: Степан, Антон, Владимир, Борис, Виктор, Ювеналий, Валентина.

После смерти Ивана Петровича Мария Дмитриевна со старшими сыновьями Степаном и Антоном организовали фирму «Торговый дом И.П. Колокольникова Наследники». Много лет Колокольниковы держали монополию по торговле чаем на Ирбитской ярмарке. Также велась торговля мукой. Филиалы фирмы находились в некоторых крупных городах Урала.

Степан Иванович Колокольников (1867-1925) — последователь дела отца и матери. После кончины Марии Дмитриевны возглавил ТД «И.П. Колокольников Н-ки». Степан Иванович был крупным общественным деятелем и меценатом, в 1906 году он стал членом Государственной думы I созыва. В списке членов Думы (1906-1911, изд. Т-ва И.Д. Сытина) говорится, что С.И. Колокольников является почетным гражданином Тюмени. Однако, как нам известно, этого звания он так и не получил ввиду того, что в 1908 году он был осужден Санкт-Петербургской судебной палатой и пробыл 3 месяца за решеткой.

После революции Степан Иванович с семьей, братом Виктором, а также опальным князем Г.Е. Львовым бежали на Дальний Восток. Оттуда они эмигрировали во Францию, а затем в Америку. Степан Иванович Колокольников скончался в 1925 году в США. Князь Львов — тогда же, во Франции. Виктор Иванович Колокольников (род. 24 ноября 1881 г.) умер в 1941 году в Харбине. Всю жизнь он занимался образовательной педагогической деятельностью.

Подробно об истории семейства Колокольниковых можно узнать из многих краеведческих источников, в частности из материалов Л.А. Типикиной.

Основным же вкладом Колокольниковых в развитие нашего города, золотыми буквами увековечившим эту фамилию в анналах тюменской летописи, стало участие их в развитии образования, создание 8-классового частного коммерческого училища. О нем и поговорим.

О творцах дворца

Частное коммерческое училище Колокольниковых начало свою работу в 1910 году. Располагалось оно тогда в доме Поповых по ул.Подаруевской (Семакова), 2. Сегодня здание не сохранилось.

Особенностью работы училища стало создание при нем «Общества вспомоществования бедным учащимся». Целью Общества было попечение неимущих учащихся. Выражалось оно в следующем: взнос платы за обучение; бесплатная выдача книг и учебных пособий; снабжение одеждой, пищей и приютом неимущих; предоставление бедным больным медицинских пособий, под наблюдением врача на дому, а также помещение таких больных в стационар за счет Общества; назначение денежных пособий.

В мае 1912 г. «Торговый дом И.П. Колокольникова Н-ки» купил за рекой Тюменкой землю, принадлежащую чайной фирме Кузнецова. С 1913 года здесь, на мысу, на берегу Туры началось строительство нового огромного здания училища. Жители города были осведомлены о ходе работ, об их стоимости (приблизительно здание оценено в 200 000 руб.). Никак иначе, как грандиозным, новый «дворец» и не называли.

Интересная история связана с именем архитектора проекта училища. В некоторых источниках утверждается, что автором здания был петербургский зодчий В.К. Олтаржевский. Однако в «Сибирской торговой газете» в 1913 году названа фамилия архитектора Герберта, построившего в Москве «громадный корпус Мюр и Мерилиз» (ныне здание ЦУМа).

Здание «Мюр и Мерилиз» было построено по проекту архитектора И.И. Рерберга, и вероятно, что речь в «Сибирской торговой газете» идет именно о нем — здесь произошла либо ошибка, либо опечатка. Также известно, что Рерберг строил Брянский (ныне Киевский) вокзал, начиная с 1912 года с молодым тогда архитектором Олтаржевским. Таким образом, мы не можем отрицать того, что работу над проектом коммерческого училища Колокольниковых два этих мастера могли вести совместно. Известно также, что проект этот был удостоен золотой медали на Парижской выставке. Так что город наш и по сей день украшает истинная жемчужина архитектурного искусства. Построено здание было в 1914 году.

Директором училища был Виктор Иванович Колокольников. Он совмещал должности председателя городской школьной комиссии, члена городской Думы, члена тюменского комитета союза городов, был председателем комитета общественной безопасности…

В.И. Колокольников был предан своему делу, оставаясь на своем посту и при власти Временного Сибирского правительства, и при власти Колчака. После того, как в 1918 году на купцов была наложена контрибуция, Виктор Иванович был вынужден эмигрировать в Японию, где продолжал педагогическую деятельность. Скончался в 1941 году. Похоронен в Харбине.

О вегетарианстве

Хотелось бы обратить внимание на любопытный конфликт, произошедший в стенах коммерческого училища Колокольниковых. В 1914 году в редакцию единственной тогда в стране газеты, проповедующей здоровое питание, «Вегетарианское обозрение» поступило письмо от некоего господина Архангельского, который писал:

«Педагогичесский совет частного Коммерческого училища Колокольниковых считает совершенно необходимым при прохождении курса естественной истории заставлять учеников делать опыты по препарированию живых существ… Среди учеников Коммерческого училища есть несколько детей-вегетарианцев, для которых подобные опыты очень тягостны… Преподаватели… всегда подтрунивают над детьми-вегетарианцами и над нашим учением».

На особом педсовете, посвященном этой проблеме, педагоги в присутствии родителей настойчиво доказывали необходимость подобных вивисекторских опытов в учебном процессе. Противникам такой образовательной программы предлагалось немедля покинуть учебное заведение. Таким образом, двое из учеников-вегетарианцев приняли предлагаемые условия и продолжили обучение. Остальные были исключены.

Так педагогический коллектив училища оказался вовлеченным в диетологический конфликт, и в наше время не утерявший свою актуальность.

Об истории дворца

Дальнейшая история «дворца» за Тюменкой, на ул. Луначарского, 2, была также весьма насыщенной.

В 1918-1919 гг. в здании коммерческого училища Колокольниковых был оборудован госпиталь, подведомственный Американскому Красному Кресту, сыгравший большую роль в устранении последствий временного отступления большевиков. Тогда большое развитие получили сыпной тиф и холера. Лечение в госпитале проходили и обычные горожане.

В 1919 году здесь была открыта музыкальная школа. Помимо прочих, игру на фортепиано в ней преподавала супруга еще одного брата Колокольникова, Владимира Ивановича, Мария Аркадьевна Колокольникова (Карпинская). В 1922 году школа переведена по адресу: ул. Республики, 17.

С 1923 по 1930 годы в этом доме находились Тюменский окружком ВКП(б) и исполнительный комитет народных депутатов Тюменского округа. Теперь здание выполняло административные функции. С 1930 года в нем начал работу Уральский автодорожный институт. Здесь готовились инженеры-строители шоссе, грунтовых и других безрельсовых дорог и т.д.

1 июля 1933 года институт был ликвидирован, а студенты перераспределены по другим автодорожным вузам страны.

С 1931 года в здании на Луначарского, 2 открыл свои двери Тюменский агропедагогический институт, ставший в 1934 году Тюменским педагогическим институтом с 4-летним сроком обучения. Институт находился в стенах здания до начала Великой Отечественной войны.

В военные годы здесь расположился госпиталь №1500, ставший одним из крупнейших и лучших госпиталей в это сложнейшее время. В 1943 году госпиталь был перевезен в г. Рыбинск.

С 1944 году, с образованием Тюменской области, в величественном доме за Тюменкой нашли пристанище обком ВКП(б) и облисполком. Работал он здесь до 1957 года, пока для административных нужд не было выстроено новое большое здание на базарной площади, в котором и по сей день находится рабочее кресло губернатора области.

После этого длительное время, до 1971 года, здесь работала школа-интернат №1, с собственной программой обучения и воспитания учащихся. В 1968 году школе-интернату было вручено на вечное хранение Красное знамя. В 1971 году школа переведена в Парфеново.

И наконец, 11 февраля 1971 года был создан Тюменский инженерно-строительный институт, ставший впоследствии Тюменской государственной архитектурно-строительной академией, а еще позднее университетом, приобретя тот вид, который знаком сегодня каждому.

Ну а здание бывшего коммерческого училища Колокольниковых продолжает гордо красоваться на вершине мыса на берегу Туры, будто наблюдая за жизнью любимого города.

При подготовке текста были использованы материалы В. Аксюты, Л. Типикиной,

Л. Боярского.