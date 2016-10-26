Недавно Андрею исполнилось 6 лет. И он этим гордится. Не шутка ведь — на целый год старше стал! Взросление ко многому обязывает. Андрей учится рассуждать по-взрослому. А я пристаю к нему с глупыми вопросами…

Андрей

6 лет

— Андрей, ты зиму любишь?

— Да! Зимой никто не кусается. А летом комары. Я их не люблю!

— А мороз не кусается?

— Он только иногда щиплет.

— Ты, наверное, очень тепло одеваешься?

— Мне дед купил валенки! В них тепло. А до этого ноги мёрзли… Я ведь зимой гуляю в парке. Там делают горку, я с неё на снегокате катаюсь.

— А в твоём детском саду есть горка?

— Есть, но маленькая. Я люблю побольше. Мне ведь уже шесть лет!

— Зиму ещё любят за Новый год!

— А я за то, что у меня день рождения в декабре! Хотя Новый год тоже мой любимый праздник! Все дарят подарки! Например, «Кукарачу» мне подарили в бане! Я туда с дедушкой хожу.

— Какие игры ты любишь?

— Настольные! «Кукарача» как раз такая. В ней нужно таракана загнать в ловушку!

— С кем ты играешь в них?

— С мамой!

— Андрей, по-твоему, Дед Мороз — он кто?

— Человек! У нас в садике некоторые папы одеваются в костюмы, а мы думаем, что это настоящие Деды Морозы.

— Как ты их разоблачил?

— Одна девочка сказала. Её папа притворялся Дедом Морозом! А настоящего я никогда не видел! Настоящий живёт на Северном полюсе! Там холодно и много зверей.

— Каких?

— Песцов, северных медведей. И альбатросов. Но это уже птицы!

— Как ты думаешь, сколько Деду Морозу лет?

— Много! Он старенький. А старики могут дожить только до 102 лет. Мне бабушка так сказала. Но, я думаю, Дед Мороз никогда не умрёт!

— Потому что он — волшебник?

— Нет! Волшебников не существует!

— Ты пишешь Деду Морозу письма?

— Пишу. Но в этом году ещё не написал. Пока не знаю, что я хотел бы получить в подарок…

— Ну, ты хоть в сказки-то веришь?

— Нет.

— А если сам попадёшь в сказку?

— Такое невозможно! Это фантастика! Но любимая сказка у меня есть. «Дедушка, бабушка и колобок»!

— Ты хотел бы спасти колобка от лисицы?

— Нет!

— Неужели тебе его не жаль?

— Причём тут я? Так русский народ придумал!

— В реальной жизни ты любишь делать добрые дела?

— Да, раз в год мы с мамой отдаём игрушки в детский дом. Я сам выбираю, какие отдать! Ненужные, но несломанные!

— А для Деда Мороза ты подарок приготовил?

— Стих? Я не знаю никакого стиха!

— Так надо выучить! Постараешься?

— Не знаю!

— А что ты знаешь?

— Знаю, сколько будет три плюс три. Шесть! Вчера считал на пальцах.

— Тебе на будущий год в школу. Ты должен знать не только три плюс три!

— Я в подготовишку хожу! В понедельник и четверг! Нам иногда дают задания — самостоятельно делить слова на слоги. А ещё мы с папой читаем!

— Какие книжки?

— Про подводный мир, звёздное небо, динозавров, птиц. Я люблю читать про настоящую жизнь.

— На картинках динозавры кажутся не страшными. А если бы ты такого вживую увидел, испугался бы?

— Нет! Я ведь знаю, что они умеют делать!

— А что сам ты умеешь делать?

— Готовить пиццу и салат! Вместе с мамой. Я хочу стать шеф-поваром, когда вырасту. Открою свой ресторан — 42 квадратных метра!

— Ты, наверное, поклонник сериала «Кухня»?

— Я его не смотрю! Потому что папа включает новости, а я ложусь спать. Недавно даже пропустил «МастерШеф. Дети»!

— Какое ещё блюдо ты хочешь научиться готовить?

— Селёдку под шубой! А вообще-то, мой любимый салат — с морской капустой!

— Вот станешь шеф-поваром и будешь целыми днями строгать салаты!

— Вы разве не знаете, что шеф-повар может оставить своих поваров одних, и они сами всё приготовят?

— А ты что делать будешь?

— Отдыхать!

— Андрей, ты родителей слушаешься?

— Иногда я капризный! Немножко!

— Покажи, как ты капризничаешь…

— Я не умею! Я пошутил!

— А ты хитрый!

— Да, я знаю…

— Утром просыпаешься в хорошем настроении?

— В недовольном! Меня очень рано будят! А я спать хочу! Но в выходные сам встаю рано…

— Почему Новый год отмечают 1 января, знаешь?

— Потому что он должен быть в середине зимы!

— Нет, потому что Пётр Первый такой указ издал…

— А кто это?

— Царь такой был. Суровый! Если бы его не послушали, он бы точно рассердился…

— А на сердитых воду возят! Есть такая пословица!

— Зато он много реформ в России провёл. Что такое реформы, знаешь?

— Это почти как спорт!

— Ты любишь спорт?

— У меня дома турник есть! И скоро я буду ходить на самбо!

— А в армию пойдёшь?

— Когда вырасту! Если мужик не идёт в армию, это не мужик какой-то…

детский мир

Пятилетний Глеб вместе с папой ставит ёлку. Выясняется, что крестовина треснула и ёлка ровно не держится. Отец чешет в затылке:

— Хмм… Надо придавить чем-нибудь тяжёлым…

— Я знаю чем! — восклицает Глеб.

— Чем?

— Подарками!

***

Четырёхлетний Женя рассматривает рисунки на фантиках, в которые завёрнуты подарочные конфеты, и комментирует:

— Конфеты со вкусом змеи, со вкусом медведя, со вкусом красной шапочки...

***

Семилетняя Алиса пишет письмо Деду Морозу с перечнем подарков, которые она хотела бы получить к Новому году.

— Алиса, ты не только проси подарки, но и напиши, как ты себя вела в этом году, — наставляет её мама.

Алиса размышляет вслух:

— Если я напишу, что вела себя хорошо, то это будет неправда. Если я напишу, что вела себя плохо, то Дед Мороз не даст мне подарков.

В результате она написала: «Дорогой Дед Мороз! В этом году я вела себя оригинально...»

***

Артём учится в первом классе. Мама купила ему в подарок китайскую пижаму. Ребёнок долго рассматривает её, а надеть не решается. По всей пижаме нарисованы поросята и возле каждого надпись «Happy cat». Мальчик учится в гимназии с уклоном на иностранные языки и для него очевидно, что написано должно быть «Happy pig». Артём вглядывается в свинячьи рыла, надеясь, видимо, обнаружить в них кошачьи признаки, но предательские пятаки не оставляют ему никаких шансов. Наконец ребёнок изрекает:

— Наверное, их счастливые коты выглядят как наши свиньи.

И, успокоенный, надевает пижаму.

***

Вечером трёхлетний Максим идёт с мамой через стадион, по которому совершает пробежку пожилой мужчина в полушубке. Максим бежит по тропинке, стараясь перехватить бегуна на перекрестке с лыжней, и кричит:

— Дедушка Мороз! А где Снегурочка?

Мужчина, посмеиваясь, молча пробегает мимо. Мальчик поворачивается к маме:

— Ну вот, и поговорить ему некогда — за подарками торопится.

***

Лерочке три с половиной годика. Папа спрашивает дочку:

— Что ты хочешь получить на Новый год?

Лера переспрашивает у мамы:

— Мама, что я хочу получить на Новый год?

Папа:

— Лера, а ты хочешь, чтобы к нам бабушка приехала?

Лера:

— Мама, а я хочу, чтобы бабушка приехала?

И так еще несколько раз: отец задает дочке вопрос, а она переспрашивает у матери.

Наконец папа не выдерживает:

— Лерочка, у тебя своё мнение есть?

— Есть, но им мама пользуется!!!

***

Девятилетняя Валя, увидев Деда Мороза, изъявила желание сфотографироваться с ним. Ряженый волшебник ответил, что фото с живым Дедом Морозом стоит дорого.

— А с мёртвым? — осведомилась девочка.

***

После новогоднего спектакля четырёхлетняя Лена выходит из драмтеатра. Среди ледяного городка она вдруг замечает настоящих оленей и с восторгом кричит: «Смотрите, осёлы!»