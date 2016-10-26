Жизнь — не сказка, если она настоящая...
Недавно Андрею исполнилось 6 лет. И он этим гордится. Не шутка ведь — на целый год старше стал! Взросление ко многому обязывает. Андрей учится рассуждать по-взрослому. А я пристаю к нему с глупыми вопросами…
Андрей
6 лет
— Андрей, ты зиму любишь?
— Да! Зимой никто не кусается. А летом комары. Я их не люблю!
— А мороз не кусается?
— Он только иногда щиплет.
— Ты, наверное, очень тепло одеваешься?
— Мне дед купил валенки! В них тепло. А до этого ноги мёрзли… Я ведь зимой гуляю в парке. Там делают горку, я с неё на снегокате катаюсь.
— А в твоём детском саду есть горка?
— Есть, но маленькая. Я люблю побольше. Мне ведь уже шесть лет!
— Зиму ещё любят за Новый год!
— А я за то, что у меня день рождения в декабре! Хотя Новый год тоже мой любимый праздник! Все дарят подарки! Например, «Кукарачу» мне подарили в бане! Я туда с дедушкой хожу.
— Какие игры ты любишь?
— Настольные! «Кукарача» как раз такая. В ней нужно таракана загнать в ловушку!
— С кем ты играешь в них?
— С мамой!
— Андрей, по-твоему, Дед Мороз — он кто?
— Человек! У нас в садике некоторые папы одеваются в костюмы, а мы думаем, что это настоящие Деды Морозы.
— Как ты их разоблачил?
— Одна девочка сказала. Её папа притворялся Дедом Морозом! А настоящего я никогда не видел! Настоящий живёт на Северном полюсе! Там холодно и много зверей.
— Каких?
— Песцов, северных медведей. И альбатросов. Но это уже птицы!
— Как ты думаешь, сколько Деду Морозу лет?
— Много! Он старенький. А старики могут дожить только до 102 лет. Мне бабушка так сказала. Но, я думаю, Дед Мороз никогда не умрёт!
— Потому что он — волшебник?
— Нет! Волшебников не существует!
— Ты пишешь Деду Морозу письма?
— Пишу. Но в этом году ещё не написал. Пока не знаю, что я хотел бы получить в подарок…
— Ну, ты хоть в сказки-то веришь?
— Нет.
— А если сам попадёшь в сказку?
— Такое невозможно! Это фантастика! Но любимая сказка у меня есть. «Дедушка, бабушка и колобок»!
— Ты хотел бы спасти колобка от лисицы?
— Нет!
— Неужели тебе его не жаль?
— Причём тут я? Так русский народ придумал!
— В реальной жизни ты любишь делать добрые дела?
— Да, раз в год мы с мамой отдаём игрушки в детский дом. Я сам выбираю, какие отдать! Ненужные, но несломанные!
— А для Деда Мороза ты подарок приготовил?
— Стих? Я не знаю никакого стиха!
— Так надо выучить! Постараешься?
— Не знаю!
— А что ты знаешь?
— Знаю, сколько будет три плюс три. Шесть! Вчера считал на пальцах.
— Тебе на будущий год в школу. Ты должен знать не только три плюс три!
— Я в подготовишку хожу! В понедельник и четверг! Нам иногда дают задания — самостоятельно делить слова на слоги. А ещё мы с папой читаем!
— Какие книжки?
— Про подводный мир, звёздное небо, динозавров, птиц. Я люблю читать про настоящую жизнь.
— На картинках динозавры кажутся не страшными. А если бы ты такого вживую увидел, испугался бы?
— Нет! Я ведь знаю, что они умеют делать!
— А что сам ты умеешь делать?
— Готовить пиццу и салат! Вместе с мамой. Я хочу стать шеф-поваром, когда вырасту. Открою свой ресторан — 42 квадратных метра!
— Ты, наверное, поклонник сериала «Кухня»?
— Я его не смотрю! Потому что папа включает новости, а я ложусь спать. Недавно даже пропустил «МастерШеф. Дети»!
— Какое ещё блюдо ты хочешь научиться готовить?
— Селёдку под шубой! А вообще-то, мой любимый салат — с морской капустой!
— Вот станешь шеф-поваром и будешь целыми днями строгать салаты!
— Вы разве не знаете, что шеф-повар может оставить своих поваров одних, и они сами всё приготовят?
— А ты что делать будешь?
— Отдыхать!
— Андрей, ты родителей слушаешься?
— Иногда я капризный! Немножко!
— Покажи, как ты капризничаешь…
— Я не умею! Я пошутил!
— А ты хитрый!
— Да, я знаю…
— Утром просыпаешься в хорошем настроении?
— В недовольном! Меня очень рано будят! А я спать хочу! Но в выходные сам встаю рано…
— Почему Новый год отмечают 1 января, знаешь?
— Потому что он должен быть в середине зимы!
— Нет, потому что Пётр Первый такой указ издал…
— А кто это?
— Царь такой был. Суровый! Если бы его не послушали, он бы точно рассердился…
— А на сердитых воду возят! Есть такая пословица!
— Зато он много реформ в России провёл. Что такое реформы, знаешь?
— Это почти как спорт!
— Ты любишь спорт?
— У меня дома турник есть! И скоро я буду ходить на самбо!
— А в армию пойдёшь?
— Когда вырасту! Если мужик не идёт в армию, это не мужик какой-то…
детский мир
Пятилетний Глеб вместе с папой ставит ёлку. Выясняется, что крестовина треснула и ёлка ровно не держится. Отец чешет в затылке:
— Хмм… Надо придавить чем-нибудь тяжёлым…
— Я знаю чем! — восклицает Глеб.
— Чем?
— Подарками!
***
Четырёхлетний Женя рассматривает рисунки на фантиках, в которые завёрнуты подарочные конфеты, и комментирует:
— Конфеты со вкусом змеи, со вкусом медведя, со вкусом красной шапочки...
***
Семилетняя Алиса пишет письмо Деду Морозу с перечнем подарков, которые она хотела бы получить к Новому году.
— Алиса, ты не только проси подарки, но и напиши, как ты себя вела в этом году, — наставляет её мама.
Алиса размышляет вслух:
— Если я напишу, что вела себя хорошо, то это будет неправда. Если я напишу, что вела себя плохо, то Дед Мороз не даст мне подарков.
В результате она написала: «Дорогой Дед Мороз! В этом году я вела себя оригинально...»
***
Артём учится в первом классе. Мама купила ему в подарок китайскую пижаму. Ребёнок долго рассматривает её, а надеть не решается. По всей пижаме нарисованы поросята и возле каждого надпись «Happy cat». Мальчик учится в гимназии с уклоном на иностранные языки и для него очевидно, что написано должно быть «Happy pig». Артём вглядывается в свинячьи рыла, надеясь, видимо, обнаружить в них кошачьи признаки, но предательские пятаки не оставляют ему никаких шансов. Наконец ребёнок изрекает:
— Наверное, их счастливые коты выглядят как наши свиньи.
И, успокоенный, надевает пижаму.
***
Вечером трёхлетний Максим идёт с мамой через стадион, по которому совершает пробежку пожилой мужчина в полушубке. Максим бежит по тропинке, стараясь перехватить бегуна на перекрестке с лыжней, и кричит:
— Дедушка Мороз! А где Снегурочка?
Мужчина, посмеиваясь, молча пробегает мимо. Мальчик поворачивается к маме:
— Ну вот, и поговорить ему некогда — за подарками торопится.
***
Лерочке три с половиной годика. Папа спрашивает дочку:
— Что ты хочешь получить на Новый год?
Лера переспрашивает у мамы:
— Мама, что я хочу получить на Новый год?
Папа:
— Лера, а ты хочешь, чтобы к нам бабушка приехала?
Лера:
— Мама, а я хочу, чтобы бабушка приехала?
И так еще несколько раз: отец задает дочке вопрос, а она переспрашивает у матери.
Наконец папа не выдерживает:
— Лерочка, у тебя своё мнение есть?
— Есть, но им мама пользуется!!!
***
Девятилетняя Валя, увидев Деда Мороза, изъявила желание сфотографироваться с ним. Ряженый волшебник ответил, что фото с живым Дедом Морозом стоит дорого.
— А с мёртвым? — осведомилась девочка.
***
После новогоднего спектакля четырёхлетняя Лена выходит из драмтеатра. Среди ледяного городка она вдруг замечает настоящих оленей и с восторгом кричит: «Смотрите, осёлы!»