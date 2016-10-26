После смерти пожилой матери её долги пришлось выплачивать дочери Вере К. Как оказалось, в декабре 2013 года мать в ЗАО «Тюменьагропромбанк» взяла 70 тысяч рублей потребительского кредита под 22,5% годовых сроком на 729 дней и не выполнила свои обязательства.

С банкротством кредитного учреждения в ЗАО «Тюменьагропромбанк» был назначен конкурсный управляющий Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», который и обратился в районный суд с иском к наследнице — дочери умершей заёмщицы о взыскании 54 тысяч 715,49 рубля, в пределах стоимости наследованного ей имущества после смерти матери.

Суд удовлетворил этот иск, но наследница обжаловала его решение в апелляционной инстанции. Она считает, что банк допустил злоупотребление правом, поскольку никаких письменных требований банка ни в адрес умершей матери, ни в адрес ее наследников до подачи искового заявления не поступало и в материалы дела не представлено.

Ее наследство состояло из земельной доли с кадастровой стоимостью 145 тысяч 220 рублей в общей долевой собственности СПК «Южный» на землях сельскохозяйственного назначения и земельного участка под жилым домом в деревне с кадастровой стоимостью 86 тысяч 368 рублей.

Взыскивая с ответчика в пользу истца задолженность в 52 тысячи 994,36 руб., суд первой инстанции принял во внимание, что долг меньше стоимости наследованного имущества, которое в общей сложности составляет 231 тысячу 588 рублей.

Исходя из наработанной судебной практики по делам о наследовании, наследники автоматически принимают на себя обязательства по долгам даже после смерти должника. Независимо от наступления срока их исполнения, времени их выявления и осведомленности о них наследников.

Вера К. приняла наследство после смерти своей матери, что подтверждается уведомлением районного нотариуса.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу Веры К. на решение районного суда и оставила его без изменения.