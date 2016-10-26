Молодая тюменка купила в кредит телевизор, но платить за него не захотела. В результате к долгам прибавилась судимость.

Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении 26-летней Ксении Пермяковой, обвиняемой в заведомо ложном доносе. По решению суда ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ по основному месту работы с удержанием 5% заработка в доход государства.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 23 июля прошлого года Пермякова решила купить телевизор в ООО «Эльдорадо» и в банке «Хоум кредит» оформила потребительский кредит на 75 тысяч 683 рубля.

Не желая рассчитываться с кредитной организацией, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее версии, неизвестные воспользовались ксерокопией ее паспорта и, подделав подпись, получили кредит.

Участковый уполномоченный, предупредив женщину об уголовной ответственности за ложное сообщение, принял заявление и начал предварительное расследование. После тщательной проверки следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. А новое уголовное дело было возбуждено в отношении самой заявительницы-обманщицы.

В судебном заседании Пермякова не признала свою вину, заявила, что не брала телевизор в кредит и выдвинула версию, что, возможно, ее документами для получения кредита воспользовались сотрудники одной из организаций, куда она обращалась с целью трудоустройства. Будто бы сама она кредит не оформляла, а о том, что на ее имя составлен договор, узнала от своей матери.

Представитель службы безопасности банка между тем предоставил следствию неопровержимые доказательства того, что Пермякова сама оформляла кредит, причем по собственному паспорту. В момент составления договора ее даже сняла портативная фотокамера. Не в пользу молодой женщины оказалась и почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подлинность ее подписей в кредитных документах.