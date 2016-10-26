Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор двум серийным ворам, промышлявшим кражами из садово-огородных товариществ в окрестностях областного центра.

По решению суда, 38-летний Александр Болденко с учетом непогашенной судимости проведет четыре года и восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима, а его, ранее не судимый 21-летний напарник Азат Хабибуллин, приговорен судом к условному сроку лишения свободы.

На счету Болденко 17 краж,13 из которых-с проникновением в жилище. Он дважды был судим за имущественные преступления, но всякий раз ускользал от реального лишения свободы. Раз попал под амнистию, а потом получил условное наказание.

Основная масса его «приключений» пришлась на сентябрь-октябрь прошлого года, которые совершены в СНТ «Сосенка», «Осень-1», ДНТ «Веселый», «Елочка», «Здоровье», «Березняки» и «Вишенка».

Болденко не брезговал ношеной одеждой, сковородками, вилками-ложками, электроинструментом, морально устаревшими электроприборами и даже макаронами. Ущерб от каждой его преступной вылазки был в пределах 10 тыс рублей. Но однажды он в дачном домике поживился жидкокристаллическим телевизором за 20 тысяч. Похищенные инструменты и электробытовые приборы воришка сдавал в скупку.

Весной текущего года дачники завалили полицию сообщениями о кражах из садоводческих обществ и вскоре оперативники задержали Болденко и Хабибуллина. Они сознались в совершенных преступлениях и согласились на рассмотрение своего уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств. Суд принял во внимание то, что Хабибуллин ранее не судим, только один раз участвовал в краже и смягчил ему наказание.