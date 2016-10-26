Президентский совет по правам человека (СПЧ) на специальном заседании обсудил подготовленные им поправки к закону «Об основах общественного контроля» в РФ.

Общественным контролёром сможет стать каждый

Президентский совет по правам человека (СПЧ) на специальном заседании обсудил подготовленные им поправки к закону «Об основах общественного контроля» в РФ.

Поправки устанавливают «правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов госвласти и местного самоуправления» (МСУ), а также регулируют возникающие при этом «общественные отношения». Так, в законе появится понятие «общественные интересы», подразумевающее, что работа органов госвласти и МСУ должна быть ориентирована на защиту прав и свобод человека. Прописано, что проводить проверки смогут только граждане России и их объединения, а также консультативные органы при президенте, правительстве, Федеральном собрании, судебных органах и прокуратуре, общественные наблюдательные комиссии (ОНК), инспекции и группы общественного контроля.

Контролерам надо будет зарегистрироваться «в системе электронной демократии», которую разработает правительство. А в интернете будут публиковаться результаты проверок. Мешать контролерам будет нельзя — за это будут привлекать к установленной законодательством ответственности.

За работу в праздники будут платить больше?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает включение в Трудовой кодекс некоторых положений правовых актов СССР и РСФСР. Документ, в частности, предлагается дополнить ст. 93 ТК положением о том, что при работе на условиях неполного рабочего времени возможно устанавливать неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую пятидневку. А в статью 152 ТК Кабмин хочет ввести новую часть, в соответствии с которой при расчете сверхурочных часов работа в выходные и праздники, выполненная сверх нормы рабочего времени, не будет учитываться. Кроме того, в случае принятия закона ст.153 ТК пополнится частью второй, согласно которой плата за работу в выходные и праздничные дни в размере, прописанном в ч.1 этой статьи, будет производиться всем сотрудникам за фактически отработанные часы. Если же выходной или нерабочий праздник совпадет с частью рабочей смены, то фактически отработанные часы будут оплачиваться по двойному тарифу.

Коллекторы дали банкам ценные указания

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подготовила рекомендации для банков и микрофинансовых организаций, как скорректировать договоры кредитования и займа, чтобы обойти требования так называемого антиколлекторского закона, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

НАПКА, в частности, рекомендует заранее подписать с клиентами дополнительные соглашения, позволяющие коллекторам в случае просрочки общаться с ними по собственному усмотрению. В законе прописано несколько видов взаимодействия с заемщиком – личные встречи, письменные переговоры и отправка различных сообщений, которые регламентированы по времени и частоте, однако при заключении дополнительного соглашения коллектор сможет не обращать внимание на ограничения.

Кроме того, в рекомендациях сказано, что можно получить два дополнительных письменных согласия заемщиков: на взаимодействие с третьими лицами и передачу информации третьим лицам. Согласно закону заемщик может запретить им общаться со своими родными и близкими.

По материалам ПРАВО.ру.