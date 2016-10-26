В январе стартует новая посевная. Лунный календарь поможет провести её удачно.

1 и 2 января до 13-58 растущая Луна в Водолее. Дни непосадочные. На участке стряхните снег с теплиц, веток деревьев, добавьте корм птицам.

2 января с 13-58 до 20-21 4 января растущая Луна в Рыбах. Благоприятные дни для посева, полива растений. В огороде на подоконнике возможны повторные посевы зеленных культур. Проверьте, как чувствуют себя всходы цветов, посеянных в декабре.

4 января с 20-21 до 00-19 7 января растущая Луна в Овне. Дни непосадочные. Запасаемся ёмкостями для рассады, дезинфицируем их. Промораживаем грунт для будущих посевов. Проверяем запас семян, при необходимости приобретаем свежие.

7 января с 00-19 до 02-07 9 января растущая Луна в Тельце. Дни посадочные. 7 января поздравляем православных с Рождеством Христовым, а на следующий день можно полить, подкормить растения и приступать к посевной. Сеем зеленные культуры, укроп, петрушку, пеларгонию (герань), эустому, гвоздику Шабо.

9 января с 02-07 до 02-50 11 января растущая Луна в Близнецах. Дни непосадочные. Если есть возможность, побывайте на участке: стряхните с веток снег, оттопчите его в приствольных кругах, чтобы грызуны не попортили древесину плодовых культур. В подвал, где держите зимние припасы, тоже необходимо наведаться, проверить температурный режим хранения овощей.

11 января с 02-50 до 04-09 13 января Луна в Раке. Дни полнолуния. Полнолуние 12 января в 15-35. С растениями работать не рекомендуется — очень уязвима корневая система. Но сеять сухими семенами можно любые зеленные и цветочные культуры.

13 января с 04-09 до 07-53 15 января убывающая Луна в знаке Льва. Дни непосадочные. Проведите ревизию семян, средств защиты, стимуляторов роста, садового инвентаря, приобретите и выставьте на балкон почву, предназначенную для выращивания рассады.

15 января с 07-53 до 15-17 17 января убывающая Луна в Деве. Работаем с комнатными цветами: полив, подкормка, рыхление почвы в горшках, при необходимости — обработка от вредителей, очагов болезней. Возможна пикировка декабрьской рассады герани, эустомы в маленькие горшочки. Посев цветов на рассаду. Осмотрите луковицы гладиолусов, при обнаружении вредителей и болезней используйте биопрепараты и зелёнку с йодом. В эти дни можно проводить вторичные посевы салатов, для выгонки зелени высаживать лук, корнеплоды моркови и свеклы.

17 января с 15-17 до 02-10 20 января убывающая Луна в Весах. Неплохо бы съездить на участок и легонько постучать деревянной колотушкой по плодовым деревьям: в старину так делали в ночь на Крещение, чтобы получить хороший урожай яблок. Заодно подбросьте в теплицы снег, оттопчите его вокруг деревьев, чтобы нарушить мышиные ходы.

20 января с 02-10 до 14-46 22 января убывающая Луна в Скорпионе. Хорошие посадочные дни. Приступаем к посеву культур, выращиваемых через рассаду, — земляники ремонтантной, клубники крупноплодной, сельдерея корневого и черешкового. Не забудьте пролить грунт горячим раствором марганцовки или просто горячей водой, а в крышках рассадных ёмкостей сделать отверстия! Землянику сеем на поверхности, не засыпаем ни землей, ни песком, ни снегом. До появления всходов ёмкости притеняем. А вот посевы сельдерея сразу выставляем на свет. В эти дни можно провести полив, подкормки всех растений, порыхлить почву в горшках, посеять салаты и другую «зеленушку».

22 января с 14-46 до 02-44 25 января убывающая Луна в Стрельце. Дни непосадочные. Готовим землю, ёмкости, семена для следующих посевов. Почаще осматривайте комнатные цветы, не упустите момент, когда на них могут появиться трипсы, тля, паутинный клещик. Если вредители обнаружены, срочно применяйте биологические препараты. Проверьте, как в погребе чувствуют себя клубни георгинов. Заболевшие — полечите, замажьте раны йодом или зелёнкой, подмерзшие — удалите.

25 января с 02-44 до 12-38 27 января убывающая Луна в Козероге. Дни посадочные. Продолжается посев сельдерея корневого, черешкового, цветов и земляники — для неё это самые лучшие агрономические сроки. При появлении первых всходов не спешите снимать крышки с ёмкостей, где растут сельдерей и земляника. Полив проводят так, чтобы капли воды не попали на нежные растеньица. Если поверхность грунта покрылась плесенью, аккуратно полейте его раствором «Алирина-Б» или «Гамаира» — эти биологические препараты спасут рассаду от фузариозных почвенных грибов.

27 января с 12-38 до 20-12 29 января Луна в Водолее.Дни новолуния.Новолуние 28 января в 04-08. Дни строго непосадочные. Готовимся к посеву основных культур на рассаду. Осмотрите растения на подоконниках. Если появились вредители или признаки заболеваний, проведите обработку растворами биопрепаратов.

29 января с 20-12 до 01-48 1 февраля растущая Луна в Рыбах. Дни, благоприятные для полива и подкормки. Начинаем сеять перцы, томаты, баклажаны, предназначенные для выращивания в обогреваемых теплицах. Продолжаем посев земляники, эустомы, герани, бальзамина Уоллера (Ванька Мокрый). Полив и подкормка всех растений.