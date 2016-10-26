Лучший новогодний подарок для дачника — набор семян овощных культур. Сегодня мы расскажем о том, какие сорта и гибриды могут порадовать садоводов-огородников.

Будущий урожай в подарок

Лучший новогодний подарок для дачника — набор семян овощных культур. Сегодня мы расскажем о том,

какие сорта и гибриды могут порадовать садоводов-огородников.

Минувшим летом многие тюменцы получили рекордный урожай огурцов. Отлично себя показали гибриды голландской селекции F1 «Герман», F1 «Доломит», F1 «Катя», а также российские F1 «Темп» — с маленькими пикулями, F1 «Кураж» — с красивыми зеленцами, покрытыми крупными пупырышками. Хороши были F1 «Зятек», F1 «Теща», F1 «Чистые пруды», F1 «Марьина роща», F1 «Кузнечик», F1 «Мурашка» — их хрустящие зеленцы вкусны и в свежем виде, и в засолке. Огородники старшего поколения особо отметили F1 «Настоящий полковник». По вкусу и аромату огурцы этого гибрида напомнили им давние и любимые сорта, семена которых уже нигде не найти.

В подарок можно выбрать также F1 «Муму» и F1 «Герасим», F1 «Гармонист» и F1 «Быстрый старт».

При подборе семян томатов прежде определитесь, где эта культура будет выращиваться: в теплице или на открытой грядке.

Специально для теплиц созданы гибриды F1 «Женская доля», F1 «Маменькина дочка» и F1 «Звезда Сибири». Все — с ярко-красными плодами весом до 200 граммов. Кстати, «Звезду Сибири», устойчивую к нашим непростым климатическим условиям, можно выращивать даже в парниках.

Стабильно высокой урожайностью отличаются проверенные F1 «Президент», F1 «Марфа», F1 «Пинк Уникум», F1 «Краснобай», F1 «Евпатор» и F1 «Интуиция».

Сорт «Дачные закрома» с крупными, до 400 граммов, мясистыми сливовидными плодами — находка для тех, кто готовит много соков и томатную пасту.

Ещё один сорт для теплиц — «Лисёнок», с золотисто-оранжевыми помидорами округло-удлиненной формы и весом до 280 граммов. Он хорошо чувствует себя и в открытом грунте.

Помимо крупноплодных томатов многие садоводы выращивают в теплице черри, которые не только декоративны, но и вкусны. Например, сорт «Бычий глаз» имеет плоды цвета черешни, их в кисти завязывается до 20-40 штук. У сорта «Чио-чио-сан» помидорки розовые, сливовидные, по 60-70 штук в одной грозди.

Новинки для открытого грунта тоже очень интересные. Ранний сорт «Большая мамочка» даёт помидорины весом до 340 граммов. У гибрида F1 «Пантикапей» томаты помельче — до 180 граммов, зато очень сладкие и ароматные.

Гибрид F1 «Мамуля» — универсальный. Маленькие растения — высотой до 40 см — прекрасно растут как в открытом грунте, так и в контейнерах на балконах. Вес плодов — от 65 до 85 граммов.

Если говорить о перцах, то самыми известными и хорошо себя зарекомендовавшими являются гибриды F1 «Ред Найт», F1 «Эрли Сансейшн», F1 «Аристотель», F1 «Оранжевое чудо», F1 «Латинос». Поражает размерами плодов серия гибридов F1 «Какаду» — красный и жёлтый. Однако стоит обратить внимание и на такие новинки, как гибриды F1 «Сибирский валенок», F1 «Мишка на Севере», F1 «Королева Елизавета» и сорт «Экстремал». Селекционеры дают им очень хорошие рекомендации.

Хотя баклажаны — южная культура, но в условиях Сибири они весьма неплохо плодоносят, если выделить им самую освещенную грядку и соблюдать агротехнические правила. Любителям «синеньких» придутся по душе гибриды F1 «Щелкунчик», F1 «Жизель», F1 «Король Севера» и F1 «Король Рынка».

В подарочный набор можно также положить по пакетику семян моркови, свеклы, капусты, зеленных культур.

Не прогадаете, если остановите свой выбор на таких гибридах моркови, как F1 «Чемпион» и F1 «Нандрин». Их красивые крупные корнеплоды имеют тупой кончик и тонкую сердцевину. Остроносая морковь гибридов F1 «Канада» и F1 «Купар» хорошо и долго хранится в подвале. Для раннего использования — уже в июне — лучше взять «Детскую сладкую» и F1 «Лагуна».

Самые сладкие и гладкие корнеплоды свеклы — у гибридов F1 «Ред Клауд», F1 «Экшен». К тому же они хорошо хранятся и быстро варятся.

Редис — культура, дающая самый первый урожай в новом сезоне. Чтобы он удался, посейте в теплице гибрид F1 «Молния» — с мелкими листочками и крупными сладкими корнеплодиками.

Любителей дайкона может заинтересовать редечно-редисочный гибрид «Сахарная роза» — с белоснежной кожицей и ярко-розовой сладкой мякотью.

Чтобы на участке выросла крупная, тугая, сочная и лёжкая белокочанная капуста, смело берите гибрид F1 «Мегатон». Если рассаду посадите пореже да на солнечное место, кочаны нарастут всем на зависть, по 10-15 килограммов!

Из ранних сортов белокочанной отлично удаются F1 «Гермес» и F1 «Парел».

Самой полезной считается капуста брокколи, так что не забудьте припасти пакетик F1 «Лорд». Поклонникам цветной капусты наверняка понравится гибрид F1 «Арфак».

Многие дачники полюбили выращивать тыкву. Сортов у нее очень много, выбрать есть из чего. Вот, например, новый кустовой сорт «Матрёшка» с плодами до 2,5 кг. Цвет мякоти — насыщенный желто-оранжевый. Или сорт длинноплетистой тыквы «Тёщин пирог»: плоды розового цвета, весом до 15 кг, со сладкой оранжевой мякотью, хорошо хранятся до весны в условиях квартиры. Оригинален сорт «Тромбон»: плоды по форме напоминают танцующих змеек. Хорошо хранятся, вкусны и ароматны.

Мешок с будущим урожаем будет неполным, если забудете про лук: «Эксибишен» — со сладкими салатными «репками» до 300-800 граммов, а также порей «Русский размер» — его толстая, сочная белая ножка достигает высоты 60 см. «Эксибишен» и «Русский размер» выращивают через рассаду, высевая в апреле в ёмкости на подоконнике либо в грунт обогреваемой теплицы.

И напоследок несколько слов о незаменимой «зеленушке». Мы уже привыкли покупать зимой тепличные салаты. Как правило, это «Фриллис» или «Айсберг». А ведь вырастить их в домашних условиях — проще простого. Берём семена, сеем в торфяные горшочки… Точно так же можно сэкономить и на листовой горчице. Например, «Русский размер» — с огромными бордовыми листьями — дает неплохой урожай в огороде на подоконнике.

И не забудьте о петрушке, укропе, чтобы не бегать по магазинам весной, когда придет горячая пора посевной.

Надеемся, что наши подсказки помогут вам порадовать близких и друзей. Ведь это так приятно — получить в подарок будущий урожай!

практикум

Как посеешь…

Январь для садоводов — месяц беспокойный: после праздничных хлопот начинаются приготовления к посевной.

Прежде всего подготовьте емкости для будущей рассады. Все плошки, горшки, ящики, даже новые, необходимо промыть горячей водой с хозяйственным мылом или пищевой содой.

Затем займемся грунтом. Если о нем позаботились с осени, с участка привезли и держите на балконе — замечательно, значит, избавили себя от лишней головной боли. Другое дело, когда придется использовать покупной грунт. Тут надо сначала как следует разобраться, какую почву взять, чтобы семена в ней взошли и подросшая рассада не погибла.

Часто в магазинах предлагают смеси, содержащие доломитовую муку, песок и удобрения. Причем нередко цена на них гораздо ниже, чем на меньшие по объему пакеты с другим грунтом. Не гонитесь за дешевизной! Любые примеси могут крайне негативно сказаться на всхожести и росте семян.

Для посева лучше использовать цветочные грунты с нейтральной реакцией среды (рН 7,0) или слабокислой (рН 6,8), например «Пальма», либо овощные, типа «Живой земли», «Терра Виты», «Малышка» и «Крепыша».

Любую землю — с дачи или магазина — ни в коем случае не нужно обеззараживать, прогревая в духовке или выдерживая на водяной бане. Неделю продержите пакеты на морозе, за пару дней до посева занесите их в тепло, раскройте, чтобы почва как следует прогрелась и напиталась кислородом.

Перед посевом — для подстраховки — грунт можно однократно пролить теплым темно-розовым раствором марганцовки либо раствором «Алирина-Б» или «Гамаира». Альтернативный вариант — периодический полив земли в процессе выращивания рассады раствором «Фитоспорина».

Что ещё нужно предусмотреть, чтобы вырастить рассаду крепкой и здоровой? Конечно же, под рукой должны быть препараты, позволяющие защитить нежные всходы от вредителей, болезней, а также стимуляторы роста и удобрения.

При выращивании рассады в домашних условиях всегда велик риск появления на ней тли, паутинного клещика или трипсов. Особенно опасны трипсы. Эти насекомые попросту слизывают нежные ткани всходов. Растения сереют и быстро погибают. Для борьбы с вредителями понадобятся обработки биопрепаратом «Фитоверм» или настоями чеснока, шелухи лука.

От возможных заболеваний используем те же биопрепараты, что и для дезинфекции земли — «Алирин-Б» и «Гамаир».

С плесенью хорошо справляется другой биологический препарат — «Глиокладин». Его таблетку нужно измельчить и полученным порошком припудрить пораженные участки почвы.

«Росток», «НВ — 101» пригодятся в качестве стимулятора роста и натурального удобрения.