15 лет исполнилось Полярной школе шахмат имени Анатолия Карпова.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею шахматной альма-матер тысяч юных ямальцев, прошли 23 декабря. В Полярной шахматной школе подготовлено три международных гроссмейстера, один гроссмейстер России, семь международных мастеров, семь мастеров ФИДЕ, четыре мастера спорта России и 54 кандидата в мастера спорта.

На праздник в столицу Ямала прибыл и сам прославленный экс-чемпион мира, депутат Государственной Думы РФ от Тюменской области Анатолий Карпов. Он провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Кобылкиным. Речь шла о развитии шахматного спорта в арктическом регионе, подготовке кадров для Полярной шахматной школы.

Дмитрий Кобылкин отметил, что шахматы востребованы и любимы ямальцами всех возрастов, а воспитанники Полярной шахматной школы становятся победителями и призёрами мировых, европейских и всероссийских чемпионатов. Глава округа выразил надежду, что школа и в дальнейшем будет достойно воспитывать новые поколения ямальских шахматистов.

В ознаменование пятнадцатилетия шахматной школы в Салехарде в декабре проведено порядка 15 спортивных и культурно-массовых мероприятий. Среди них сеансы одновременной игры с ведущими шахматистами округа, конкурсы на знание истории шахмат на Ямале, интернет-матч между командами школы и шахматного клуба города Аспропиргос (Греция). Основное спортивное мероприятие юбилея — открытый Кубок Ямала по быстрым шахматам, который состоялся 24-25 декабря в Полярной шахматной школе.