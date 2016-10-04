В Москве прошла XXI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2016».

Тюменские промыслы представляли сотрудники структурного подразделения Музейного комплекса им. И.Я. Словцова «Центр прикладного творчества и ремесел». Они привезли на ярмарку ковры местных ткачих и изделия из кости, а также новогодние сувениры, изготовленные тюменскими мастерами.

Помимо Тюменской области свои лучшие изделия продемонстрировали всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу…

Главный специалист центра прикладного творчества и ремесел Людмила Шатохина рассказывает:

— На московскую ярмарку вы возим тюменские промыслы более пяти лет. У нас уже есть постоянные покупатели, которые охотно приобретают изделия из кости, расписные валенки, варежки с тюменским орнаментом. Всегда слышим добрые слова от посетителей ярмарки, многие восхищаются большими коврами тюменских мастериц. Конечно, лучше всего расходятся мелкие сувениры: игрушки, войлочные изделия, маленькие коврики. В этот раз мы привезли много петухов — тема благодарная, яркая, веселая. И, надо сказать, большую часть нашей продукции посетители ярмарки раскупили.

По окончании ярмарки сотрудникам центра вручили дипломы участников выставки «Ладья. Зимняя сказка — 2016». Кстати, в областном центре приобрести продукцию тюменских мастеров можно в Музее изобразительных искусств на выставке «Глашатай солнца», которая продлится до конца января, а также в центре прикладного творчества и ремесел.