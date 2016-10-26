В последние дни минувшей недели Тюменская область лишилась права на проведение этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в 2017 году. От них добровольно отказались национальные федерации по этим видам спорта.

Первым из Тюмени «улетел» этап Кубка мира по биатлону. 22 декабря на заседании исполкома Международного союза биатлонистов рассматривался вопрос о российских биатлонистах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил (всего их — 31). В этот же день Союз биатлонистов России сделал официальное заявление и отказался от проведения этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира в России в 2017 году. «Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», — резюмировало руководство СБР.

О возможности такого решения двумя днями ранее говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам года: «Отмена Кубка мира в Тюменской области станет для нас тяжелым событием. Однако есть вероятность еще более неблагоприятного развития ситуации, при которой вся наша сборная может быть отстранена от участия в соревнованиях. Если встанет вопрос «или — или», то лучше обойтись малой кровью».

Днем позже, 23 декабря, когда биатлонная Россия сдержанно радовалась вердикту исполкома IBU, который разрешил российским биатлонистам выступать на январских этапах Кубка мира, со схожим официальным заявлением выступила Федерация лыжных гонок России. Поводом стало отстранение 6 спортсменов, также подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. «ФЛГР приняла самостоятельное решение отказаться от финального этапа Кубка мира в Тюмени и возвратить права на его проведение Международной федерации лыжного спорта» — гласит официальный пресс-релиз.

Решения обеих федераций в данном случае можно оценить как удар на опережение. На минувшей неделе у России уже отобрали право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону и финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был принять Челябинск. Учитывая стиль и риторику, которой придерживались международные организации, курирующие проведение соревнований по лыжным гонкам и биатлону, несложно было сделать предположение об их дальнейших действиях.

Сейчас у России остался только один крупный зимний старт — турнир по сноуборду в дисциплине big air, который запланирован на 7 января в Москве.

Тюменцам, активно готовившимся к соревнованиям, теперь предстоит иная работа. В первую очередь необходимо вернуть болельщикам деньги, потраченные на билеты. А их было куплено немало. С информацией о порядке возврата билетов на этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам можно ознакомиться на сайте Ponominalu в разделе «Отмены и переносы»: www.ponominalu.ru/info/otmeni-perenosi. Также консультацию можно получить по телефонам: 8-495-228-20-80,

8-800-555-80-11 (с 9-00 до 21-00 по московскому времени). Возврат денежных средств, потраченных на билет и сервисный сбор, будет производиться только по безналичному расчету. Заявление необходимо подать до 1 марта 2017 года.