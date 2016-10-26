В Тобольской митрополии стартовали благотворительные акции, приуроченные к Рождеству Христову.

23 декабря была объявлена всероссийская акция «Дари радость на Рождество». Во второй раз к ней подключились добровольцы из числа прихожан тюменских храмов. Они собирали подарки нуждающимся в трех торговых центрах. До 10 января кружка для пожертвований будет стоять в ТРЦ «Остров». Часть собранных средств уже потрачена на сюрпризы для ребят, которые лечатся в областном онкологическом центре.

Акция будет продолжаться до конца января. Ведь предстоит поздравить пациентов всех больниц и диспансеров, исправительных учреждений, Дома милосердия Богадельня и государственного центра «Бомж», организаций для детей, оставшихся без родительского попечения… Сегодня везде трудятся православные священники и сёстры милосердия. Тот, кто хочет внести свой вклад в доброе дело, может оставить подарки в церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Тарманах (здесь находятся координаторы областной акции), а также в епархиальном отделе социального служения и благотворительности (в храме святого праведного Симеона Богоприимца на улице Республики, 60).

Службы милосердия, которые в этом году начали активную работу на православных приходах, собирают подарки для нуждающихся пожилых людей и малоимущих семей. К примеру, в храме Всех Святых установили елочку с открытками. Желающие прихожане могут исполнить рождественские пожелания ребят из многодетных семей. В Знаменском кафедральном соборе объявлен сбор средств для покупки дров. Среди прихожан есть семьи и одинокие старики, которым нечем топить печи.

Прихожане церкви в Тарманах готовят 20 подарков для воспитанников школы-интерната «Горизонт» и 50 — для подопечных центра «Семья». Еще 45 подарков Дед Мороз и Снегурочка вручат детям из малоимущих семей прямо на дому. Сейчас идет активная подготовка рождественских утренников для детей воскресных школ и праздничных концертов для всех горожан.