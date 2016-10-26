Областной проект «Диалог поколений» реализуется полгода. За это время члены шести сотен первичных ветеранских организаций смогли помочь 4 тысячам семей группы риска из всех уголков Тюменской области.

Ответственных и отзывчивых ветеранов на днях поблагодарила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских. Участниками встречи в режиме видеоконференцсвязи стали представители всех муниципалитетов региона.

Когда пожилые добровольцы зашли в семьи с предложениями помощи и дружбы, люди отнеслись к этому положительно. По словам Ольги Кузнечевских, сегодня видно, с каким уважением тюменцы относятся к авторитету старшего поколения. У тысячи ребят, состоящих на учете в ведомствах системы профилактики, наблюдается «положительная динамика». «Самый значимый для нас результат — это сохраненные семьи, дети, которые вернулись к мамам и папам, научились решать повседневные проблемы и стараются больше не нарушать закон», — заметила Ольга Александровна.

Самые активные ветеранские организации поощрены благодарственными письмами губернатора Владимира Якушева и департамента социального развития Тюменской области, сертификатами на денежные премии. Среди них — первичные ветеранские организации микрорайона «Бабарынка» и Восточного административного округа Тюмени, поселка Боровский и села Каскара Тюменского района, а также из Голышмановского, Казанского, Тобольского, Омутинского, Ялуторовского и Яр-ковского районов.

Как сообщает пресс-служба областного департамента социального развития, реализация проекта продолжится. «В следующие годы будет нелегко, но, к счастью, не все решают деньги, есть еще взаимовыручка и взаимопомощь. «Диалог поколений» только начал работу, но мы видим, что есть потенциал для его дальнейшего развития. Наш второй шаг — развитие межведомственного взаимодействия, подключение к проекту инспекторов по охране детства, органа опеки и других ведомств системы профилактики, силовых структур», — такими словами подвела итоги встречи замгубернатора Ольга Кузнечевских.