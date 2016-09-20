23 декабря состоялось заседание правительства Тюменской области в расширенном составе, на котором шла речь об итогах уходящего года.

Наряду с членами президиума на заседание были приглашены руководители городов и районов, областных департаментов, региональных подразделений федеральных органов власти. В мероприятии принял участие председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.

Заседание прошло под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Первым заслушали доклад о социально-экономическом развитии региона, с которым выступил заместитель губернатора Вадим Шумков.

— В этом году сохранялась позитивная тенденция в развитии экономики. С 2014 по 2016 годы индекс промышленного производства вырос на четверть, но в этом году ситуация гораздо скромнее — показатель составил 2-2,5 процента. Снизился инерционный рост, стало более заметным влияние негативных экономических тенденций, действующих в стране в целом. Очень хороший показатель достигнут по объему инвестиций в основной капитал. За девять месяцев по сравнению с прошлым годом мы имеем увеличение на 177,4 процента. Полагаем, что выйдем на еще больший уровень. Но героями себя не ощущаем, потому что крупные предприятия вводятся в среднем за 3 года, и сейчас мы продолжаем испытывать эффект от инвестпроектов, реализованных в предыдущие два года.

Заместитель губернатора рассказал и о других итогах. Так, объем работ строительной отрасли за последний год вырос, но при этом ввод жилья снизился. И все же мы продолжаем удерживать уровень, продиктованный Кремлём, по вводу 1 метра в год на каждого жителя региона. Сохраняются положительные тенденции в демографии. Причем эксперты зафиксировали в 2016 году снижение миграционного прироста и увеличение естественного.

— Год был достаточно непростым, и это просчитывалось изначально, — прокомментировал доклад заместителя Владимир Якушев. — В кризисную ситуацию мы вошли в 2014 году и первые два года прошли достаточно легко. Система имела запас прочности и не так сильно ощущала колебания в экономике страны. Во второй половине текущего и в 2017 году они более заметно затронут Тюменскую область. Мы уже привыкли, что экономика в год вырастала на 10-15 процентов, поэтому нынешние 2 процента — плохой показатель. Конечно, есть объективные причины к снижению, но оценку «хорошо» за минувший год мы поставить себе не можем. Мы сработали удовлетворительно.

Более 23 тысяч мест в дошкольных учреждениях региона введено за 5 лет.

Итоги развития социальной сферы подвела первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Она рассказала, что в сфере образования Тюменская область перевыполняет практически все показатели, регламентированные указами президента. В ближайшие годы необходимо решить лишь один важный вопрос — доступность мест в детских садах для детей раннего возраста. Губернатор поставил задачу справиться до 2021 года. Сейчас сфера образования региона может удовлетворить лишь 59 процентов поступивших заявок для предоставления мест детям 1,5-3 лет. При этом за 5 лет введено более 23 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Гармонично развиваются школьное и профессиональное образование. Есть первые положительные результаты таких проектов, как «Политехническая школа Тюменской области», «Робототехника, мехатроника и прототипирование», «5-100», «Опорный вуз страны».

Говоря о развитии системы здравоохранения, Наталья Шевчик отметила, что Тюменская область имеет одни из лучших показателей среди регионов по оказанию медицинской помощи и снижению основных рисков смертности населения. Большое внимание в следующем году будет уделено снижению смертности от новообразований и болезней системы кровообращения. Активно продолжится внедрение информационных технологий в сферу здравоохранения.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов рассказал о развитии агропромышленного комплекса. Растет производство мяса, есть успехи в рыбной отрасли, а также в пищевой перерабатывающей промышленности. Однако зарегистрировано снижение производства яиц. Негативных причин для этого нет — ведущие фабрики вошли в стадию модернизации и технологической перестройки.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин остановился на итогах развития ЖКХ. Одной из важных тем стал капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2016 году было заменено 880 конструктивов в 177 домах региона. На три года общее финансирование программы составляет 4,7 миллиарда рублей. Строительный рынок региона нуждается в развитии этого нового сегмента и квалифицированных подрядчиках, которые могут выполнить работы.

Снижение доходов населения — главная угроза 2017 года.

Объем инвестиций в сферу ЖКХ в 2016 году составил 6,3 миллиарда рублей. Уровень изношенности коммунальной инфраструктуры — 43,2 процента, что сопоставимо с уровнем 2015 года. «Это неплохой показатель, но нам нужно планомерно снижать его значение», — отметил Вячеслав Михайлович.

Завершая заседание правительства, Владимир Якушев поделился ожиданиями от грядущего года:

— Главная угроза и вызовы 2017 года — снижение доходов населения и безработица на рынке труда. Глобального падения доходов пока нет, но есть сигнал к конкретным управленческим решениям. Наша задача — быть готовыми к вызовам, дать им отпор, разработав действенные меры поддержки.

В заключительном слове глава региона выразил благодарность Тюменской областной Думе. Совместно с правительством депутаты проделали серьезную работу. Большое количество региональных законов привели в соответствие с федеральным законодательством. Благодаря нововведениям была максимально использована возможность стимулирования инвестиционной активности и развития экономики.