Вчера в России был объявлен общенациональный траур в связи с авиакатастрофой Ту-154 Министерства обороны РФ близ Сочи. На борту, летевшем из Чкаловского в сирийскую Латакию, находилось 92 человека.

От имени всех тюменцев соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразил глава региона Владимир Якушев: «Тюменцы желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия. Они должны знать, что не одиноки в своем горе, вся Россия поддерживает их в эту трудную минуту, разделяет боль страдания».

«Это страшная трагедия и невосполнимая утрата», — так отозвалась о случившемся губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова. «Вместе с родными и близкими погибших скорбит вся страна. Скорбит Ямал», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин.

В воскресенье вечером неравнодушные тюменцы собрались на Цветном бульваре, где зажгли свечи в форме слова Ту-154, а также почтили память погибших минутой молчания. Уже на следующий день на этом месте появился монумент, созданный при участии регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». Цветы к нему возложили вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев и заместитель губернатора Евгений Заболотный.

Дань памяти коллегам — участникам прославленного ансамбля имени Александрова отдали тюменские деятели искусств. Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол и ДК «Нефтяник» отменили все постановки, запланированные на 26 декабря. С минуты молчания начался концерт народного артиста России Даниила Крамера в Тюменской филармонии. Здесь же, в фойе первого этажа, был организован стол памяти, куда любой желающий мог возложить цветы.

Как известно, в авиакатастрофе погибли 9 сотрудников федеральных телеканалов. Тобольские журналисты пришли почтить память коллег в сквер «Тобольской правды» к единственному в России памятнику репортёрам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В храмах Югры прошли панихиды по погибшим в авиакатастрофе. На Ямале отменили детские новогодние утренники.