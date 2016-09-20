Нынешняя пресс-конференция Владимира Путина в должности президента страны стала двенадцатой. Уже пятый раз она проходит в условиях экономического кризиса.

Выстрел в спину

На большой пресс-конференции глава государства по традиции подводит итоги минувшего года, расставляя необходимые акценты. Событий, требующих комментариев, накопилось немало. Всё как в том анекдоте про жизнь в полоску, что год назад рассказал журналистам Владимир Путин: «Кажется, что полоска должна быть уже белой, а она снова чернее чёрной». Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против нашей страны, введённые два года назад после присоединения Крыма и ужесточённые против начала всем известных событий на юго-востоке Украины. Действовать они будут в прежнем объёме до 31 июля 2017-го, хотя Германия, Франция и Великобритания настаивали на их ужесточении и продлении сразу на год. За Россию вступилась Италия.

Обнадёживают и действия избранного президента США Дональда Трампа. На пост госсекретаря он выдвинул Рекса Тиллерсона, главу нефтяной компании «ExxonMobil», хорошо знакомого с Владимиром Путиным и даже награждённого нашим президентом орденом Дружбы. В Кремле рассчитывают как минимум на смягчение санкций, а то и на их отмену уже ближайшей весной. По словам самого Тиллерсона, разрыв российских контрактов стоил крупнейшей американской компании миллиарды долларов убытков. Для нас это, безусловно, белая полоса, ведь совсем недавно на пост госсекретаря США рассматривались кандидатуры политиков, известных крайне жёсткой позицией в отношении Москвы.

Совместное решение стран-экспортёров нефти о сокращении добычи нефти, поддержанное Россией, развернуло биржевые котировки. Цены начали рост, преодолев планку в 50 долларов за баррель. Хотя ещё недавно предрекали их падение до 20 долларов. И это ещё одна белая полоса. Как подчеркнул на пресс-конференции президент, разница даже в 10 долларов дополнительно принесёт в федеральный бюджет 1,75 триллиона рублей. Заметим, что всего за 2017 год наше государство рассчитывает собрать почти 13,5 триллиона рублей доходов.

И, наконец, откровенно чёрной полосой стало убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» ему в спину выстрелил сотрудник турецкого спецназа. Из-за траурной церемонии Владимир Путин — впервые с 2001 года — перенёс свою пресс-конференцию. На входе в Московский центр международной торговли были предприняты усиленные меры безопасности. Журналистам пришлось преодолеть несколько кордонов с металлоискателями и сканерами, снимая одежду и предъявляя на досмотр личные вещи.

«Должны вписаться в общемировой тренд»

Впрочем, внешняя политика на прошедшей пресс-конференции оказалась далеко не на первом плане. Вот и вопрос об убийстве посла был задан лишь после двух часов разговора. Владимир Путин назвал его, как и прошлогодний расстрел российского бомбардировщика, «покушением на российско-турецкие отношения», которые удалось наконец нормализовать благодаря предпринятым компромиссам.

Хорошо, что в Америке есть люди, которые нам симпатизируют. Это хорошая предпосылка выстраивать отношения между такими мощными странами, как Россия и Соединённые Штаты, на базе взаимной симпатии народов.

Значительная часть вопросов нынче касалась состояния отечественной экономики. Два года, отведённых когда-то президентом на выход из кризиса, уже прошли, а мы всё ещё пытаемся «нащупать дно».

Президент своими ответами вновь и вновь пытался внушить оптимизм россиянам, подтверждая заявления многими цифрами. Если ещё в 2015 году спад валового внутреннего продукта страны составлял 3,7 процента, то в этом, скорее всего, будет лишь минус 0,5-0,6 процента. Хорошая динамика наблюдается по химии, лёгкой и перерабатывающей промышленности, тяжёлому машиностроению. В сельском хозяйстве и вовсе рекордный урожай. Радует снижение оттока капитала: 2014 год — свыше 150 миллиардов долларов, в 2015-м — 57 миллиардов, в этом ожидается 16-17 миллиардов. Последние месяцы наблюдается «очень скромный рост зарплаты в реальном секторе экономики», хотя в целом доходы населения «припали», что «ведёт к снижению потребительского спроса и отражается на инвестициях». Сокращается инфляция. Сохраняется положительная динамика в демографии: уменьшение смертности нивелировало наметившийся спад рождаемости.

Журналисты тем временем добавляли тем для размышлений. Корреспондент еженедельника «Аргументы и Факты», например, констатировал тот факт, что наше отставание от развитых государств лишь усугубляется. Россия отстала от лидеров, может быть, даже навсегда. А весь мир стоит на пороге новых серьёзных технологических изменений и даже революций, без которых дальнейший экономический рост в принципе будет невозможен.

— Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и современным высокотехнологичным тенденциям в экономике, — сместил акцент Владимир Путин. — Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема для таких экономик, как наша, заключалась в том, что можно было получать сверхприбыль в тех секторах производства, которые связаны с энергетикой, и трудно заставить бизнес вкладывать в другие отрасли, если есть такая, где можно получить быстрые и весьма большие доходы. Для того чтобы изменить структуру экономики, настроить её на новый лад, создать перспективы для развития, правительством в течение многих лет предпринимаются шаги, связанные с льготированием определённых направлений экономического развития, и прежде всего это касается, конечно, высокотехнологичных отраслей. Мы исходим из того, что должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции и быть её лидерами. У нас есть для этого все шансы, имея в виду высокий уровень развития науки и образования.

Мы с удовольствием пойдём на все отмены, хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае, если наши партнёры, в том числе европейские, отменят антироссийские санкции.

Представители масс-медиа говорили о серьёзном росте кредиторской задолженности регионов, не имеющих зачастую средств для исполнения майских указов президента. О бездорожье и низких пенсиях. О появлении всё новых неналоговых сборов — на тот же капитальный ремонт и парковки по всей Москве («подбираются уже к спальным районам»), о росте платных услуг в образовании и здравоохранении.

Президент подтверждает: проблема с задолженностью регионов серьёзная, долги превысили уже 2 триллиона рублей. Однако правительство Дмитрия Медведева предпринимает необходимые шаги, чтобы «расшить проблему», заместив дорогие банковские кредиты государственными деньгами под символическую ставку в один процент годовых. Всем пенсионерам в начале следующего года вместо «пропущенной индексации» выплатят по 5 тысяч рублей, а в феврале-апреле проиндексируют пенсии на размер инфляции 2016-го. Повышение составит немногим более 5 процентов. Что касается неналоговой нагрузки на россиян, то она действительно растёт. Правда, отследить все тарифы и сборы, которые устанавливаются муниципалитетами и регионами, весьма сложно. Дабы оценить происходящее, правительству поручено уже к июню создать реестр всех неналоговых платежей.

«Не раздражать людей»

Не забыли российские журналисты и о коррупции, напомнив былой призыв президента не превращать борьбу с этой бедой в шоу. О расследовании резонансных убийств. О псевдопатриотизме, приводящем порой к закрытию выставок и избиениям несогласных. О многомиллиардных исках главы «Роснефти» Игоря Сечина против прессы, рассказывающей о его роскошной жизни. И о страшной трагедии в Иркутске, где более семидесяти человек не пережили подмены питьевого этилового спирта на метиловый в столь любимом ими средстве для ванн.

Президент согласен: вброс информации об «обысках и нечто подобном» в средства массовой информации является недопустимым, так как наносит ущерб деловой и личной репутации человека. Если говорить о нашумевшем задержании Алексея Улюкаева, то считает представленные спецслужбами материалы достаточными для отстранения его от должности министра в связи с утратой доверия. Однако какие-то предварительные выводы делать «нецелесообразно и вредно» до рассмотрения дела в суде.

В отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Поскромнее надо быть. Я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат. Нужно понимать, в какой стране мы живём, и не раздражать людей.

По словам Владимира Путина, он внимательно следит «за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьёзным преступлением, как убийство Бориса Немцова». И «поддерживает всё, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, всех причастных и виновных».

Глава государства считает необходимым отличать в патриотизме здравый смысл от «всякой пены, возникающей на этой волне». Хулиганы — они и есть хулиганы. И соответствующие органы должны принимать адекватные их действиям меры… То, что пресса «пощипывает чиновников и представителей крупного бизнеса, в том числе с госучастием», по мнению президента, хорошо. «Поскромнее надо быть, я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат, — призвал особо отличившихся руководителей Владимир Путин. — Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живём, и не раздражать людей».

Произошедшее в Иркутске президент назвал страшным безобразием, поскольку контролирующие органы не предотвратили ужасную трагедию. А предложения правительства по повышению акцизов на технический спирт — «запоздалыми». Сделать это следовало давно, несмотря на все заявления бизнеса о подорожании парфюмерных изделий и моющих средств. Жизнь и здоровье россиян стоят гораздо дороже. Одновременно глава государства призвал журналистов поддержать государство в «напряжённой, многоплановой работе с алкоголизацией населения».

«Часовню тоже я развалил?»

Президент избегал каких-либо нападок на зарубежных партнёров. И даже сдерживал порой чересчур ретивых журналистов, благодаривших за импортозамещение и принятие закона об иностранных агентах, а заодно призывавших «заместить» иностранные консалтинговые компании на российском рынке и реформировать «мегамонстр ВАДА».

Владимир Путин признал существование допинга в России, но категорически опроверг создание соответствующей государственной системы. Задача государства — «тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДА и другими международными организациями». Президент надеется, что Следственный комитет и прокуратура доведут до логического завершения расследование всех дел, связанных с применением допинга.

Очень скромный, но всё-таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определённую уверенность в том, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе.

Президенту пришлось объяснять, что устранение иностранных консалтинговых, аудиторских и рейтинговых агентств, пользующихся уважением и признанием не только российского, но и международного бизнеса, ограничит и без того снижающийся приток инвестиций. И это крайне плохая история. Вместе с тем в стране, безусловно, необходимо развивать собственный консалтинг. Национальные агентства, не разрушая конкуренции, должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна.

Комментируя по просьбе корреспондента влиятельной американской деловой газеты «Wall Street Journal» своё недавнее заявление на встрече в Министерстве обороны о том, что Российская Федерация сильнее любого потенциального агрессора, Владимир Путин поспешил исключить Соединённые Штаты из числа этих самых агрессоров. И постарался успокоить разнервничавшихся американцев, подтвердив, что Вооружённые силы США являются наиболее мощными на нашей планете. Ракет, подводных лодок и авианосцев там значительно больше, чем у кого-либо.

Владимир Путин был крайне миролюбив, то и дело призывая к развитию международного сотрудничества и «нормализации отношений». С «мощной Америкой», «великой Европой», Грузией и Украиной… Едва ли не единственный упрёк президент высказал лишь в адрес администрации Барака Обамы и руководства демократической партии США, которые «все свои неудачи пытаются свалить на внешние факторы».

— Мы знаем, что демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат и конгресс, это что — тоже наша, тоже моя работа? — продолжил Владимир Путин, вспомнив цитату Шурика из «Кавказской пленницы»: «Часовню тоже я развалил?»

Оценивая Дональда Трампа, Владимир Путин заметил, что тот «тонко почувствовал настроение общества и шёл до конца, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит». Эту фразу — «никто, кроме нас с вами» — российские журналисты встретили бурными аплодисментами.

«Чем раньше, тем лучше…»

На пресс-конференцию президента в этом году аккредитовали без малого полторы тысячи журналистов — рекордное количество! Втрое больше, чем на самой первой — в 2001-м. Дабы привлечь внимание главы государства, журналисты поднимали в зале многие сотни претендующих на оригинальность плакатов: «Срок за шлепок», «Московские школы: SOS!», «Вежливый Крым: есть вежливый вопрос», «Дайте слово вологодским оптимистам», «Ущемление малого бизнеса», «Остановите ювенальную юстицию», «А возле Кремля есть пивнушки?»… Челябинцы ухитрились пронести в зал надутый гелием шар с цифровым обозначением своего региона — «74». Правда, шар этот так и провисел над залом все четыре часа, не выполнив своего предназначения.

Нам нужно обеспечить, безусловно, дальнейший рост экономики и промышленного производства. У нас припали реальные располагаемые доходы населения, что не очень хорошо, это ведёт к снижению потребительского спроса и отражается на инвестициях.

Зато простенькая, но многозначительная надпись «Ямал» на листе бумаги позволила задать свой вопрос нашим землякам. Журналистка из Салехарда поинтересовалась у главы государства судьбой Северного широтного хода («когда наконец начнём строить?») и изъятием доходов у регионов-доноров в пользу менее успешных соседей («помощь — это хорошо, но иждивенчество — это плохо»).

— Вот вы только что сказали о необходимости осуществления проекта «Северный широтный ход», — заметил Владимир Путин. — Вы в состоянии всё это сделать сами? Нет. Значит, вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина по «выравниванию доходов различных регионов» является правильной. И если какой-то из регионов получает сверхдоходы, то мы должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. Но вы правы, безусловно, в том, что это не должно вести к иждивенчеству. Нужно подталкивать регионы к увеличению собственных доходных источников. Мы будем продолжать это делать. Что касается конкретного проекта, он будет осуществлён сразу же, как только будет признан экономически целесообразным, когда станет понятно, что проект будет генерировать прибыль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуществить.

По заверению президента, Северный широтный ход очень важен для страны. Он диверсифицирует нашу транспортную систему, разгрузит Транссиб, откроет кратчайший путь российским грузам к Северному морскому пути через ямальский порт Сабетта. На Ямале совместно с европейскими и китайскими партнёрами уже сегодня реализуются масштабные инвестиционные проекты. По мере их запуска будет возрастать необходимость инфраструктурного обеспечения. Владимир Путин уверен, что доберёмся со временем и до Северного широтного хода. «Чем раньше, честно говоря, тем лучше», — выразил заветное желание глава государства.

P.S. Двенадцатая пресс-конференция оказалась одной из самых долгих. Самая первая, например, продолжалась час 33 минуты, а год назад — 3 часа 8 минут. В этом году за три часа 52 минуты президент ответил на вопросы 47 журналистов, в том числе из десятка российских регионов. Завершая затянувшееся общение, Владимир Путин на предложение из зала задать вопрос «про любовь» отреагировал шуткой: мол, если сейчас пересидеть, то любовь быстро перейдёт в ненависть… О личной жизни президента «акулам пера» узнать в этом году не удалось.